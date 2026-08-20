كيف يمكن الإطاحة بإنفانتينو؟

في ظل مواجهة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أكبر تحدٍّ لقيادته حتى الآن، عقب انهيار خطته لبيع حصص أقلية في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، يبرز تساؤل مهم: هل يمكن أن يؤدي تصويت بحجب الثقة إلى إبعاده عن منصبه قبل انتخابات العام المقبل؟

وفيما يلي آلية حجب الثقة وفقاً للنظام الأساسي لـ«فيفا».

مَن يملك حق المطالبة بالتصويت بحجب الثقة؟

ينص النظام الأساسي لـ«فيفا» على أنه إذا تقدمت 20 في المائة من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً -أي ما لا يقل عن 43 اتحاداً- بطلب خطي، يصبح مجلس «فيفا» ملزماً بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية استثنائية. وبالتالي، لا يستطيع اتحاد وطني واحد المطالبة بمفرده بإجراء مثل هذا التصويت، كما يتعين عقد جمعية عمومية استثنائية خلال 3 أشهر من تسلُّم الطلب، ولا يجوز تعديل جدول أعمالها بعد اعتمادها.

ويستطيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نظرياً إطلاق هذه الخطوة بمفرده، إذ يضم 55 اتحاداً عضواً، وكذلك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي يضم 47 اتحاداً.

وقد تعاون الاتحادان بالفعل مع اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في انتقاد طريقة إدارة إنفانتينو للأزمة، ومنحه فرصة للتنحي.

مَن يقرر مصير إنفانتينو؟

بمجرد الدعوة إلى المؤتمر الاستثنائي، يحصل كل اتحاد عضو على صوت واحد، ويقتصر حق التصويت على الاتحادات الحاضرة في المؤتمر، إذ لا يسمح بالتصويت بالوكالة أو عبر البريد، ويجب أن يكون التصويت حضورياً.

ما عدد الأصوات المطلوبة لإقصاء إنفانتينو؟

رغم أن لوائح «فيفا» تُحدد الأغلبية المطلوبة للفوز في الانتخابات الرئاسية وفقاً لعدد المرشحين، فإنها لا تنص صراحة على الأغلبية اللازمة لإقرار تصويت بحجب الثقة.

ومع ذلك، ينص النظام الأساسي على أنه «ما لم يرد نص مخالف في النظام الأساسي، فإن الأغلبية البسيطة، أي أكثر من 50 في المائة من الأصوات الصحيحة، تكفي لاعتماد الانتخابات وعمليات التصويت وسائر القرارات».

ماذا يحدث إذا تمت إقالة إنفانتينو؟

ينص النظام الأساسي لـ«فيفا» على أنه «إذا أصبح الرئيس غير قادر بصورة دائمة أو مؤقتة على أداء مهامه الرسمية، يتولى أقدم نواب الرئيس خدمة صلاحياته ومسؤولياته إلى حين انعقاد المؤتمر التالي».

ويضيف النص: «يتولّى المؤتمر انتخاب رئيس جديد إذا اقتضت الضرورة ذلك». ويعد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أقدم أعضاء مجلس «فيفا» خدمة بين نواب الرئيس الثمانية، ما يجعله المرشح الأبرز لتولي المهام مؤقتاً في مثل هذا السيناريو.

هل سبق أن شهد «فيفا» تصويتاً بحجب الثقة؟

لا توجد سابقة معروفة شهد فيها مؤتمر «فيفا» تصويتاً رسمياً بحجب الثقة عن رئيس يتولى منصبه. إلا أن الفكرة طرحت عام 2001، عندما واجه السويسري جوزيف بلاتر ضغوطاً متزايدة عقب انهيار شركة «آي إس إل» الشريكة التسويقية لـ«فيفا»، وتصاعد المخاوف بشأن الحوكمة داخل الاتحاد الدولي.

وفي ذلك الوقت، لوّح لينارت يوهانسون، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك، بإمكانية طرح اقتراح لحجب الثقة، كما تعرض بلاتر لاستجواب مكثف خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية لـ«فيفا»، لكن الأمر لم يصل إلى مرحلة التصويت الرسمي، ونجح بلاتر في تجاوز الأزمة.

وتجددت الدعوات إلى طرح تصويت بحجب الثقة عام 2002 خلال نزاع شمل الأمين العام لـ«فيفا» آنذاك ميشيل زين-روفينين، غير أن تلك المحاولات انتهت أيضاً من دون وصولها إلى مؤتمر يصوّت على عزل الرئيس.