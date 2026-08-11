«يويفا» يطلق منصة «كلير لاين» لتوحيد معايير التحكيم واستخدام «فار»

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إطلاق منصة «كلير لاين»، وهي قاعدة مرجعية تضم حالات وقرارات تحكيمية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن المنصة تهدف إلى تقديم إرشادات حول كيفية تفسير قوانين اللعبة، إلى جانب آلية تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، بهدف الوصول إلى تطبيق أكثر اتساقاً للقرارات التحكيمية.

وأضاف «يويفا» أن منصة «كلير لاين» تتضمن أكثر من 150 حالة تحكيمية، وتقدم إرشادات بشأن تفسير قوانين اللعبة، ومتى ينبغي أو لا ينبغي لتقنية حكم الفيديو المساعد التدخل، سواء في المسابقات المحلية، أو بطولات «يويفا». كما تؤكد المنصة أن مراجعة الفيديو يجب ألا تستخدم إلا في حالات وجود أخطاء واضحة وجلية.

وقال روبرتو روسيتي، مدير التحكيم في «يويفا»: «صممت منصة كلير لاين لتقديم إرشادات واضحة ودقيقة إلى حكام المباريات في جميع أنحاء كرة القدم الأوروبية، بما يساعد على ضمان قدر أكبر من الاتساق في اتخاذ القرارات عبر مختلف المسابقات، واتباع نهج أكثر توحيداً في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، بما يصب في مصلحة اللعبة».

وأضاف: «رغم أنه لا توجد واقعتان متطابقتان تماماً، وأن وقوع بعض الأخطاء يظل أمراً لا مفر منه، فإن كلير لاين ستوفر نقطة مرجعية مركزية للاعبين، والمدربين، والمعلقين، والجماهير، بما يساعد على توضيح الأسباب وراء القرارات التحكيمية، وتعزيز فهم أكبر لآلية اتخاذ هذه القرارات».