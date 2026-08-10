مولينا يودع أتلتيكو ويقترب من الانتقال إلى روما

اقترب ناهويل مولينا، مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، من الانتقال إلى روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن مولينا شوهد في مركز تدريبات أتلتيكو مدريد، الاثنين، قبل السفر إلى روما لإنهاء جميع الأمور المتعلقة بانضمامه لنادي العاصمة الإيطالية.

وحصل مولينا على موافقة أتلتيكو مدريد للسفر إلى روما لوضع اللمسات الأخيرة على رحيله إلى روما.

وبعد 181 مباراة خاضها تحت قيادة دييغو سيميوني في أتلتيكو مدريد، سيعود اللاعب الأرجنتيني إلى الدوري الإيطالي بعدما كان قد انضم إلى الفريق الإسباني قادماً من أودينيزي منذ 4 أعوام.

ويأتي رحيل مولينا إلى جانب احتمالية انتقال زميله روجيري إلى أستون فيلا الإنجليزي، ليسمح لأتلتيكو مدريد بالتركيز في خطواته المقبلة في فترة الانتقالات الصيفية.

وسيوقع مولينا على عقد لمدة 4 أعوام مع روما براتب يتجاوز ما يتقاضاه مع أتلتيكو مدريد.