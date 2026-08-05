كييفو: علينا مواصلة التحسن في الأداء

أثنى كريستيان كييفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، على مستوى فريقه أمام جاره ميلان، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بمدينة بيرث الأسترالية الأربعاء، مطالباً فريقه باستمرار التحسن في الأداء.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة الديربي الشهير بين إي سي ميلان وإنتر ميلان ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وسجل فيديريكو ديماركو هدف التقدم لإنتر في الدقيقة 52، بينما تعادل ميلان في الدقيقة 84 بهدف للاعبه الفرنسي كريستوفر نكونكو، لينتهي الديربي بالتعادل.

ويخوض ميلان وديتين إنجليزيتين قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، حيث يلاقي تشيلسي يوم السبت المقبل، ثم يخوض مباراة أمام مانشستر يونايتد يوم 15 أغسطس (آب) الحالي.

أما إنتر فيواجه نظيره يوفنتوس يوم السبت المقبل أيضاً، في تجربة ودية أخيرة لحامل لقب الدوري الإيطالي، قبل أن يستهل مشواره في حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مونزا يوم 22 أغسطس في الجولة الأولى.

وقال كييفو عقب المباراة: «أرى الفريق يتحسن. اللاعبون يبذلون جهداً كبيراً، وقد تدربنا بكثافة خلال الأيام القليلة الماضية. حالياً، لا نشغل بالنا كثيراً بنتائج هذه المباريات».

وشدد المدرب الروماني قائلاً: «ينصب تركيزنا على العمل الجاد، وقبل كل شيء تحسين لياقتنا البدنية. اكتسب بعض اللاعبين دقائق ثمينة، ونحن راضون عن المستوى الذي قدموه، على الرغم من أنهم لم يصلوا بعد إلى أفضل مستوياتهم البدنية، وأن لياقتهم البدنية ليست بالقوة التي ستكون عليها لاحقاً».

وأوضح كييفو في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لإنتر: «واجهنا بعض الصعوبة في البداية في شغل المساحات بالشكل الأمثل. ارتكبنا بعض الأخطاء في الاستحواذ على الكرة وفي بناء الهجمات من الخلف، وفي بعض الأحيان تسرعنا».

وتابع: «ومع ذلك، لا بد من الإشادة بمستوى ميلان الذي جعل الأمور أصعب علينا بضغطه العالي. ومع مرور الوقت، تحسن أداؤنا، ووجدنا طرقاً جديدة لاختراق دفاعهم، وبشكل عام، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد».

وبسؤاله عن مدى فائدة المباريات أمام الفرق التي سيواجهها إنتر بالدوري الإيطالي، رد كييفو قائلاً: «في الوقت الحالي، أولويتنا القصوى هي سلامة اللاعبين، والحفاظ على صحتهم جميعاً، ومواصلة تحسين لياقتنا البدنية».

وكشف في نهاية حديثه: «في الوقت نفسه، نعمل على ترسيخ المبادئ التي نحاول غرسها، مع إضافة عناصر جديدة إلى ما أظهره هذا الفريق بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية».