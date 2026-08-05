عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:34 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

كييفو: علينا مواصلة التحسن في الأداء

كريستيان كييفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي (إ.ب.أ)
كريستيان كييفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي (إ.ب.أ)
TT
TT

كييفو: علينا مواصلة التحسن في الأداء

كريستيان كييفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي (إ.ب.أ)
كريستيان كييفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي (إ.ب.أ)

أثنى كريستيان كييفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، على مستوى فريقه أمام جاره ميلان، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بمدينة بيرث الأسترالية الأربعاء، مطالباً فريقه باستمرار التحسن في الأداء.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة الديربي الشهير بين إي سي ميلان وإنتر ميلان ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وسجل فيديريكو ديماركو هدف التقدم لإنتر في الدقيقة 52، بينما تعادل ميلان في الدقيقة 84 بهدف للاعبه الفرنسي كريستوفر نكونكو، لينتهي الديربي بالتعادل.

ويخوض ميلان وديتين إنجليزيتين قبل بداية الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، حيث يلاقي تشيلسي يوم السبت المقبل، ثم يخوض مباراة أمام مانشستر يونايتد يوم 15 أغسطس (آب) الحالي.

أما إنتر فيواجه نظيره يوفنتوس يوم السبت المقبل أيضاً، في تجربة ودية أخيرة لحامل لقب الدوري الإيطالي، قبل أن يستهل مشواره في حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مونزا يوم 22 أغسطس في الجولة الأولى.

وقال كييفو عقب المباراة: «أرى الفريق يتحسن. اللاعبون يبذلون جهداً كبيراً، وقد تدربنا بكثافة خلال الأيام القليلة الماضية. حالياً، لا نشغل بالنا كثيراً بنتائج هذه المباريات».

وشدد المدرب الروماني قائلاً: «ينصب تركيزنا على العمل الجاد، وقبل كل شيء تحسين لياقتنا البدنية. اكتسب بعض اللاعبين دقائق ثمينة، ونحن راضون عن المستوى الذي قدموه، على الرغم من أنهم لم يصلوا بعد إلى أفضل مستوياتهم البدنية، وأن لياقتهم البدنية ليست بالقوة التي ستكون عليها لاحقاً».

وأوضح كييفو في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لإنتر: «واجهنا بعض الصعوبة في البداية في شغل المساحات بالشكل الأمثل. ارتكبنا بعض الأخطاء في الاستحواذ على الكرة وفي بناء الهجمات من الخلف، وفي بعض الأحيان تسرعنا».

وتابع: «ومع ذلك، لا بد من الإشادة بمستوى ميلان الذي جعل الأمور أصعب علينا بضغطه العالي. ومع مرور الوقت، تحسن أداؤنا، ووجدنا طرقاً جديدة لاختراق دفاعهم، وبشكل عام، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد».

وبسؤاله عن مدى فائدة المباريات أمام الفرق التي سيواجهها إنتر بالدوري الإيطالي، رد كييفو قائلاً: «في الوقت الحالي، أولويتنا القصوى هي سلامة اللاعبين، والحفاظ على صحتهم جميعاً، ومواصلة تحسين لياقتنا البدنية».

وكشف في نهاية حديثه: «في الوقت نفسه، نعمل على ترسيخ المبادئ التي نحاول غرسها، مع إضافة عناصر جديدة إلى ما أظهره هذا الفريق بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية».

مواضيع
الرياضة كرة القدم ميلان أستراليا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

صلاح يعرب عن سعادته الغامرة باستقبال جماهير طرابزون

رياضة عربية استقبال حاشد لمحمد صلاح في طرابزون (رويترز)

صلاح يعرب عن سعادته الغامرة باستقبال جماهير طرابزون

حظي محمد صلاح المهاجم المصري باستقبال الأبطال لدى وصوله إلى مدينة طرابزون التركية، بعدما صادف آلاف المشجعين المحتشدين لاستقباله.

«الشرق الأوسط» (طرابزون (تركيا))
رياضة عالمية الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي (رويترز)
رياضة عالمية

ماريسكا: أعجبني التزام اللاعبين رغم الأجواء الصعبة

أكّد إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، أن أكثر ما أسعده في الفوز على نجوم الدوري الكوري الجنوبي هو الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون، رغم الظروف المناخية الصعبة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
رياضة عالمية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رياضة عالمية

رئيس الوزراء الكندي كارني: لا أثق في إنفانتينو

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الأربعاء إنه لا يثق في جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

«الشرق الأوسط» (تورونتو )
رياضة عالمية الجزائري حمد عبدلي سجل في فوز مرسيليا على الشحانية (رويترز)
رياضة عالمية

الجزائري عبدلي يقود مرسيليا للفوز على الشحانية القطري ودياً

تغلب فريق مرسيليا الفرنسي على نظيره الشحانية القطري بنتيجة 3 / صفر، الأربعاء، في تجربة ودية أقيمت بهولندا استعداداً للموسم الجديد.

«الشرق الأوسط» (أمستردام )
رياضة عربية باسم السبكي مدرباً ليد الزمالك (نادي الزمالك)
رياضة عربية

الزمالك يعيّن باسم السبكي مديراً فنياً لفريق كرة اليد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري التعاقد مع باسم السبكي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة اليد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)