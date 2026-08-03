عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

ترمب: سأفعل «كل ما هو ممكن» لإنقاذ إنفانتينو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال مراسم تسليم كأس العالم (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال مراسم تسليم كأس العالم (رويترز)
TT
TT

ترمب: سأفعل «كل ما هو ممكن» لإنقاذ إنفانتينو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال مراسم تسليم كأس العالم (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال مراسم تسليم كأس العالم (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيبذل «كل ما هو ممكن»، للحفاظ على جياني إنفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها على خلفية مشروع بيع حصص من الحقوق التجارية لكأس العالم.

وحسب «التلغراف» البريطانية، يواجه إنفانتينو دعوات متصاعدة للاستقالة بعد انهيار خطته البالغة قيمتها 15 مليار دولار، التي كانت تهدف إلى فتح الباب أمام مستثمرين للدخول في الأصول التجارية لكرة القدم، قبل أن يتم سحبها يوم الجمعة الماضي.

وتحدثت تقارير، الاثنين، عن احتمال عقد إنفانتينو محادثات مع عدد من أعضاء إدارة ترمب، بينهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في محاولة لتعزيز موقفه، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ووزارة الخارجية الأميركية نفيا صحة تلك الأنباء.

ترمب يلقي كلمة إلى جانب إنفانتينو في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، مقرّب من ترمب وإنفانتينو، إن الرئيس الأميركي أصبح يكنّ تقديراً كبيراً لرئيس «فيفا» بعد إسهامه في تنظيم «أفضل نسخة من كأس العالم على الإطلاق» في الولايات المتحدة، وإنه يرغب في استمراره بمنصبه.

وأشار المسؤول إلى أن البطولة شهدت جدلاً بعدما كشف ترمب عن أنه طلب من إنفانتينو رفع عقوبة إيقاف اللاعب فولارين بالوغون قبل مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا في دور الـ16.

وقال المسؤول: «جياني ساعدنا كثيراً في تقديم أفضل كأس عالم على الإطلاق. الرئيس يُكنّ له إعجاباً كبيراً، وأنا واثق بأنه سيفعل كل ما هو ممكن لمساعدته».

وأضاف: «لا أعتقد أن الرئيس سيغيّر موقفه منه، لأنه شخص وفيّ. جياني قدّم كأس العالم للولايات المتحدة بالشكل الذي كنا نطمح إليه، ونحن نُقدّر ذلك».

وقبل اندلاع الأزمة، أشارت تقارير إلى أن ترمب كان يرغب في رؤية إنفانتينو أميناً عاماً للأمم المتحدة، وهي المنظمة التي سبق للرئيس الأميركي أن انتقدها واعتبر أنها لم تعد تؤدي دورها بالشكل المطلوب.

وتولى إنفانتينو رئاسة «فيفا» عام 2016، وترك انطباعاً لافتاً لدى ترمب خلال أول لقاء بينهما في أغسطس (آب) 2018، عندما قدّم له بطاقتَين صفرا وحمراء، مازحاً بأنهما «قد تكونان مفيدتين» في التعامل مع وسائل الإعلام.

ومنذ ذلك الحين، توطدت العلاقة بين الرجلَين؛ إذ منح إنفانتينو ترمب خلال مراسم قرعة كأس العالم 2026 كأساً ذهبية تحمل اسمه، بالإضافة إلى ميدالية علّقها حول عنقه. كما حصل ترمب على «جائزة (فيفا) للسلام» في الشهر نفسه.

كما ذكرت تقارير أن إنفانتينو حاول التواصل مع ترمب بعد انهيار مشروع بيع الحقوق التجارية لكأس العالم، لكنه لم ينجح في ذلك، فيما أكد ترمب، الجمعة الماضي، أنه لم يتحدث مع رئيس «فيفا» بشأن هذا الملف.

وقال المبعوث الخاص للشراكات العالمية، باولو زامبولي، إن سجل إنفانتينو يتمثّل في توسيع اللعبة، لتشمل مزيداً من الدول والمجتمعات والأطفال، مؤكداً أنه استجاب للمخاوف المثارة وسحب المقترح، وأن النقاش الحقيقي يجب أن يتركز على كيفية توزيع ثروة كرة القدم وفرصها على جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً.

ويتطلّب أي تصويت بحجب الثقة عن رئيس «فيفا» إشعاراً مسبقاً قد يصل إلى ثلاثة أشهر، مما يجعل عامل الوقت مهماً بالنسبة للاتحادات الساعية إلى تشكيل تحالف معارض.

Your Premium trial has ended

مواضيع
فيفا أميركا فرنسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

خصوم إنفانتينو يخططون لـ«شل فيفا»… وبطولات بديلة لإجباره على الرحيل

رياضة عالمية جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» (د.ب.أ)

خصوم إنفانتينو يخططون لـ«شل فيفا»… وبطولات بديلة لإجباره على الرحيل

تتجه الأزمة التي يعيشها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى مرحلة غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدخل على خط الأزمة التي تعصف بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) (رويترز)
رياضة عالمية

اتصالات ماكرون المباشرة تعمق الضغوط على إنفانتينو

دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خط الأزمة التي تعصف بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيسه جياني إنفانتينو

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية إنفانتينو استنجد بترمب لإنقاذه من السقوط (رويترز)
رياضة عالمية

إنفانتينو يستنجد بإدارة ترمب لإنقاذ مستقبله في رئاسة «فيفا»

يسعى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى الحصول على دعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ظل الضغوط المتزايدة المطالبة برحيله

«الشرق الأوسط» (نيويورك:)
رياضة عالمية أندرياس ريتيغ (أ.ب)
رياضة عالمية

«الاتحاد الألماني»: علاقتنا مع إنفانتينو وصلت إلى طريق مسدود… فقدنا الثقة به

أكد أندرياس ريتيغ، المدير الإداري للاتحاد الألماني لكرة القدم، أن العلاقة بين اتحاد الكرة في بلاده والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وصلت إلى طريق مسدود.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية ديبي هيويت رئيس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم (أ.ب)
رياضة عالمية

إنجلترا تتجه لسحب دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً لـ«فيفا»

تعتزم رابطة كرة القدم الإنجليزية توجيه خطاب رسمي إلى جياني إنفانتينو لسحب دعمها لإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

«الشرق الأوسط» (لندن)