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الرياضة رياضة عالمية

غوارديولا يرفض بشكل قاطع تدريب إيطاليا... ومانشيني غاضب من "الخيانة"

غوارديولا (أ.ب)
غوارديولا (أ.ب)
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غوارديولا يرفض بشكل قاطع تدريب إيطاليا... ومانشيني غاضب من "الخيانة"

غوارديولا (أ.ب)
غوارديولا (أ.ب)

تستمر قضية المدرب القادم لمنتخب إيطاليا، في إثارة جدل واسع داخل كواليس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، رفض بيب غوارديولا بشكل قاطع العرض المقدم من باولو مالديني وليوناردو، مفضلا التفرغ لعائلته.

كما أفادت التقارير بأن المدرب الكاتالوني رفض أيضا دعوة لحضور حفل زفاف جيانلويجي دوناروما، وهو حدث كان من المتوقع أن يحضره عدد من الشخصيات البارزة في كرة القدم الإيطالية، في ظل استمرار النقاشات حول من يكون على رأس قيادة المنتخب الإيطالي.

وبحسب الصحيفة الإيطالية فإن هذا الوضع أثار غضب روبرتو مانشيني، الذي يشعر، بحسب التقارير، بالخيانة جراء تراجع الاتحاد المفاجئ عن قراره.

ففي الوقت الذي كان يتعقد فيه المدرب السابق للمنتخب أنه سيعود إلى منصبه، يضغط باولو مالديني وليوناردو بقوة الآن لترشيح أندريا بيرلو، الذي تتوافق سيرته الذاتية بشكل أفضل مع رؤيتهما للمشروع الرياضي، في وقت يبدو فيه أن كل شيء قد تم حسمه بين الطرفين. ومع ذلك، قرر رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جيوفاني مالاجو، أخذ وقت إضافي قبل الإعلان الرسمي عن اختياره.

 

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كرة القدم الأوربية إيطاليا

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