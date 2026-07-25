من بينهم صلاح... نجوم عالميون متاحون في صيف 2026

يتطلع عدد من النجوم الكبار والعناصر الواعدة لإحياء مشوارهم مع كرة القدم في ظل عدم ارتباطهم بعقود حتى اليوم السبت.

وسلطت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، في تقرير لها، الضوء على اللاعبين البارزين دون ناد حتى 25 يوليو (تموز)، قبل أسابيع قليلة من انطلاق منافسات الموسم الجديد، وتزامناً مع انطلاقة مشوار عدد من الأندية في الأدوار التمهيدية لبطولات أوروبا مثل بنفيكا البرتغالي وأياكس الهولندي.

وأضافت أن قائمة اللاعبين الباحثين عن مشروع مناسب تضم نجوماً وصفقات رابحة، ولاعبين أصحاب خبرة كبيرة بأجواء اللعب في الدوري الفرنسي.

ويبقى الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس السابق، أبرز خيار هجومي متاح مجاناً في ظل بلوغه 26 عاماً وتسجيله 68 هدفاً في 168 مباراة بقميص الفريق الإيطالي، ويبقى مستقبله مجهولاً رغم تكهنات الصحافة الإيطالية بتلقيه عروضاً من قطبي تركيا، فنربخشة وبشكتاش.

وتضم القائمة أيضاً محمد صلاح البالغ من العمر 34 عاماً، والذي لم يكشف عن وجهته المقبلة بعد رحيله عن ليفربول الذي انضم إلى صفوفه في 2017، في ظل تقليل وكيل أعماله من الأخبار التي ربطت النجم المصري بالانتقال إلى بشكتاش.

كما يوجد أيضاً جادون سانشو وجون ستونز بعد موسم صعب للغاية، حيث قضى سانشو الموسم الماضي معاراً إلى أستون فيلا، مكتفياً بتسجيل هدف وحيد في 29 مباراة، بينما فقد ستونز مكانه في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي تحت قيادة المدرب السابق للفريق غوارديولا بسبب كثرة الإصابات.

ولفت التقرير إلى أن الثنائي بإمكانهما إثبات جدارتهما في ظل بلوغهما 26 و32 عاماً على التوالي.

كما يبحث النمساوي المخضرم ديفيد آلابا البالغ من العمر 34 عاماً عن تحد جديد بعد خمسة مواسم بقميص ريال مدريد، والذي يتسلح بخبرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، إضافة إلى خبراته الدولية التي تعطلت مؤخراً بسبب كثرة الإصابات.

ولم يعد فابينيو نجماً لامعاً، ولكن لا يزال إضافة فنية قوية، حيث شارك مع منتخب البرازيل في كأس العالم بعد 111 مباراة في ثلاثة مواسم بقميص الاتحاد السعودي، وهو ما يؤهله لتقديم مواسم جيدة.

وكذلك الألماني الدولي ليون جوريتسكا الذي يصغره بعام بإمكانه أن يكون إضافة قوية لأي فريق في خط الوسط، وذلك بعد 8 سنوات بقميص بايرن ميونيخ، وربطته وسائل الإعلام الإيطالية بالانتقال إلى يوفنتوس.

خبرات الدوري الفرنسي

يتصدر القائمة كيريبين دياتا بعد خمسة مواسم قضاها مع موناكو، كانت متذبذبة بين كونه ركيزة أساسية بمشاركته في 43 مباراة خلال موسم 2022 / 2023 إلى تراجع فني أدى إلى اختزال مشاركته فيما يزيد بقليل على 20 مباراة بالموسم الأخير، وبإمكانه أن يكون لاعباً مؤثراً مع بلوغه 27 عاماً.

كما يتمتع بامبا دينغ بقدرات فنية مميزة في أداء مهام الجناح الهجومي، ولديه خبرات عريضة بأجواء اللعب في فرنسا، حيث تنقل بين أندية مارسيليا ولوريان وأنجيه.

وبعد نهاية قوية للموسم الأخير، تشير التقارير إلى أن المهاجم السنغالي البالغ من العمر 26 عاماً محط اهتمام من نادي أميد التركي.

ويبرز أيضاً ثنائي الوسط الدفاعي إيف بيسوما ونبيل بن طالب، لاعبا ليل السابقان.

ورحل بيسوما عن توتنهام الإنجليزي بانتهاء تعاقده بعد بصمة قوية في تتويج الفريق اللندني بلقب الدوري الأوروبي في 2025 ثم مسيرة صعبة في الموسم الماضي، ويعد حالياً في أوج عطائه في ظل بلوغه 29 عاماً.

أما بن طالب قد يبقى مكانه في ظل رغبة ناديه ليل بتجديد تعاقده بعد تألق اللاعب الجزائري.

وطرحت «ليكيب» تساؤلاً بشأن نبيل فقير، لاعب ليون السابق، بعد انتهاء تعاقده مع الجزيرة الإماراتي، قائلة: هل يرغب في العودة إلى أوروبا بعد بلوغه 32 عاماً وتسجيله 9 أهداف في الدوري بالموسم الماضي؟

وتطرقت الصحيفة أيضاً إلى لاعب آخر من جيل 1993، وهو البرتغالي رافائيل جيريرو، لاعب كان ولوريان السابق، والذي رحل عن بايرن ميونيخ بعد 89 مباراة في 3 مواسم بقميص العملاق الألماني.