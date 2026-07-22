الرئيس التركي يتابع مفاوضات بشكتاش مع صلاح

تطورت الأحداث بشكل سريع داخل نادي بشكتاش التركي، في ظل التقارير التي تفيد بأن التعاقد مع المصري محمد صلاح، لم يعد مجرد طموح رياضي، بل إن شخصيات بارزة في الدولة التركية تتابع الأمر عن كثب.

وذكرت صحيفة «سوزجو» التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متداخل بشكل شخصي في تفاصيل الصفقة، وأنه سأل رئيس بشكتاش سردال أدالي، بشأن معلومات وافية عن سير المفاوضات مع النجم المصري، ويتابع إردوغان بشكل شخصي، عملية انتقال صلاح المقترحة إلى بشكتاش.

ويعتقد مسؤولو النادي أن الدعم الحكومي غير المباشر، قد يمهد الطريق لتجاوز العقبات المالية الضخمة التي تتطلبها صفقة بهذا الحجم، ولا يكتفي بشكتاش بالسعي وراء الألقاب المحلية فحسب، بل يطمح أيضاً إلى الهيمنة القارية.

وقالت الصحيفة نفسها إن الصحافي والمذيع التركي إردوغان أقطاش، قد أكد بشكل علني، أن المهاجم المصري صلاح سيصل إسطنبول الأربعاء، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عقده مع بشكتاش، وحال تم ذلك، فإن الصفقة ستكون أكبر عملية انتقال في تاريخ الدوري التركي، فيما يخص القيمة السوقية والجماهيرية.