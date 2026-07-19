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الرياضة رياضة عالمية

إسبانيا تبكي أرجنتين ميسي... وتنتزع النجمة العالمية الثانية

توريس محتفلا بهدفه في الشباك الأرجنتينية (د.ب.أ)
توريس محتفلا بهدفه في الشباك الأرجنتينية (د.ب.أ)
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إسبانيا تبكي أرجنتين ميسي... وتنتزع النجمة العالمية الثانية

توريس محتفلا بهدفه في الشباك الأرجنتينية (د.ب.أ)
توريس محتفلا بهدفه في الشباك الأرجنتينية (د.ب.أ)

تُوجت إسبانيا بطلةً لكأس العالم 2026 بعد فوزها على الأرجنتين 1-0 عقب التمديد، في نهائي حُسم بهدف قاتل سجله فيران توريس في الدقيقة 106، ليمنح منتخب «لا روخا» لقبه العالمي الثاني في تاريخه.

وجاء هدف المباراة الوحيد مع بداية الشوط الإضافي الثاني، عندما أرسل بيدرو بورو كرة عرضية عميقة، حولها نيكو ويليامز برأسه داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى فيران توريس الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى استقرت في سقف الشباك، مانحاً منتخب بلاده هدف التتويج.

وحاولت الأرجنتين العودة في الدقائق الأخيرة، واقترب ليونيل ميسي من تهديد المرمى عبر ركلة ركنية قصيرة أنهاها بعرضية سقطت فوق سقف الشباك، فيما أُلغي هدف ثانٍ لفيران توريس بداعي التسلل بعد انفراده بالحارس إيميليانو مارتينيز.

وسيطر المنتخب الإسباني على معظم فترات الوقت الإضافي، إذ بلغ عدد محاولاته 20 تسديدة، بينها 12 على المرمى، بينما عجز المنتخب الأرجنتيني عن إدراك التعادل، لتنتهي المواجهة بفوز إسبانيا وتتويجها بطلة للعالم للمرة الثانية في تاريخها.

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إصابة مكغريغور بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي

كونور مكغريغور بطل العالم السابق في فئتين وزنيتين (رويترز)
كونور مكغريغور بطل العالم السابق في فئتين وزنيتين (رويترز)
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إصابة مكغريغور بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي

كونور مكغريغور بطل العالم السابق في فئتين وزنيتين (رويترز)
كونور مكغريغور بطل العالم السابق في فئتين وزنيتين (رويترز)

قال كونور مكغريغور بطل العالم السابق في فئتين وزنيتين الأحد، إنه أصيب بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي، خلال عودته المرتقبة إلى حلبة الفنون القتالية المختلطة في وقت سابق من هذا الشهر.

وانتهى النزال الذي خاضه الآيرلندي (38 عاماً) ضد الأميركي ماكس هولواي، في لاس فيغاس يوم 11 يوليو (تموز)، بعد 69 ثانية بسبب إصابة في الركبة.

وسقط مكغريغور بطريقة غير متوازنة عندما حاول تنفيذ ركلة طائرة مع بداية الجولة الأولى، وحاول مواصلة النزال لبضع ثوانٍ، لكنه نظر إلى الحكم وأشار إليه أنه لا يستطيع المواصلة.

وكتب مكغريغور على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد: «كانت الإصابة في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي. إنها الإصابة نفسها التي تعرضت لها في النزال الأول مع هولواي، لكن هذه المرة في الساق الأخرى. الأمر صادم للغاية».

وفي الأسبوع الماضي، قال مكغريغور إنه سيخضع لعملية جراحية، ويأمل في العودة للمشاركة في النزال الأخير بموجب عقده مع منظمة «يو إف سي».

ويهدف الآن إلى العودة بحلول صيف عام 2027. وقال مكغريغور: «مع التطورات الحالية في الطب التجديدي وأساليب التدريب المحسنة، فإن العودة بحلول الصيف المقبل أمر في متناولي للغاية».

وأضاف: «أنا أمشي من دون عكاز، ومارست تمارين تمديد الساق على الجهاز قبل أيام دون أي مشكلة. لذا، يمكنني المشي دون مساعدة، وتفعيل عضلات الفخذ الأمامية تحت المقاومة. وكل هذا إيجابي للغاية».

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ملك إسبانيا وعائلته في مدرجات نهائي المونديال

ملك إسبانيا فيليب السادس يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهائي المونديال (د.ب.أ)
ملك إسبانيا فيليب السادس يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهائي المونديال (د.ب.أ)
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ملك إسبانيا وعائلته في مدرجات نهائي المونديال

ملك إسبانيا فيليب السادس يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهائي المونديال (د.ب.أ)
ملك إسبانيا فيليب السادس يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهائي المونديال (د.ب.أ)

زار ملك إسبانيا فيليب السادس مدينة نيويورك الأميركية، برفقة الملكة ليتيزيا والأميرتين ليونور وإنفانتا صوفيا.

وذكرت صحيفة «ماركا» أن الرجل الأول في إسبانيا كان ضمن أبرز الشخصيات الحاضرة لمباراة بلاده ضد الأرجنتين على ملعب ميتلايف في نهائي كأس العالم، وجلس في مقصورة كبار الشخصيات، وشجع المنتخب الإسباني برفقته عائلته، واستمتع الملك مثل أي مشجع آخر بالمباراة من بدايتها إلى نهايتها.

ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيزيا وترمب وزوجته في مقصورة ملعب ميتلايف (رويترز)

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الملك كان حاضراً لأكثر اللحظات ترقباً عند تبادل التحية والمصافحة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعد حديث ودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ابنتي الملك، ليونور وصوفيا، تابعتا المباراة من مقصورة مجاورة، بينما كان الملك يجلس برفقة رئيس الوزراء ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في مقصورة كبار الشخصيات بالملعب.

ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيزيا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مقصورة ملعب ميتلايف (أ.ف.ب)

وقبل انطلاق المباراة النهائية، صافح ملك إسبانيا نجوم الفريق الفائز بكأس العالم 2010، مثل إيكر كاسياس وكارليس بويول وديفيد سيلفا، الذين كانوا ضمن ضيوف الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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حفل النهائي: مادونا تتألق بأغنيتها الشهيرة «ميوزيك»... وشاكيرا تصدح «داي داي»

شاكيرا أبدعت في وصلتها الغنائية (رويترز)
شاكيرا أبدعت في وصلتها الغنائية (رويترز)
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حفل النهائي: مادونا تتألق بأغنيتها الشهيرة «ميوزيك»... وشاكيرا تصدح «داي داي»

شاكيرا أبدعت في وصلتها الغنائية (رويترز)
شاكيرا أبدعت في وصلتها الغنائية (رويترز)

شهد نهائي كأس العالم 2026 في ملعب نيويورك - نيوجيرسي حدثاً غير مسبوق في تاريخ البطولة، بعدما أقام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أول حفل غنائي بين شوطي النهائي، مستلهماً الفكرة من العرض الشهير الذي يرافق نهائي دوري كرة القدم الأميركية (السوبر بول)، في خطوة هدفت إلى تحويل المباراة الأهم في كرة القدم إلى حدث رياضي وترفيهي عالمي.

شاكيرا ترقص مع فريقها الغنائي (إ.ب.أ)

وامتدت استراحة الشوطين إلى نحو 30 دقيقة، وهي الأطول في تاريخ نهائيات كأس العالم، لإتاحة المجال أمام إقامة الحفل الذي شهد مشاركة نخبة من نجوم الموسيقى العالمية، إلى جانب أساطير كرة القدم، وسط حضور جماهيري تجاوز 80 ألف متفرج.

وافتُتح العرض بظهور المغنية الأميركية مادونا، التي أدت أغنيتها الشهيرة «ميوزيك»، بينما دخلت إلى أرضية الملعب على عربة كهربائية قادها أسطورتا الكرة البرازيلية رونالدو نازاريو ورونالدينيو، في واحدة من أكثر لقطات الحفل لفتاً للأنظار، قبل أن تنضم إليهما على المسرح وسط عروض ضوئية وألعاب بصرية ضخمة.

المغنية مادونا بين رونالدو ورونالدينيو (أ.ب)

وتواصلت الفقرات مع ظهور شخصيات «ذا مابيتس» و«شارع سمسم»، التي قدمت عروضاً راقصة وغنائية بمشاركة عشرات الأطفال، في مشهد استهدف إضفاء أجواء عائلية على الحفل، قبل أن تعتلي المسرح فرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية، التي قدمت فقرة استعراضية وسط تفاعل جماهيري كبير.

وصلات غنائية رائعة ألهبت المشجعين (رويترز)

بعد ذلك، ظهر الممثل تيد لاسو في مشهد تمثيلي قصير قدّم خلاله نجم البوب الكندي جاستن بيبر، الذي عزف على الغيتار، وغنى أغنيته «إفريثينغ هاليلويا»، مع كلمات خاصة جرى إعدادها للاحتفاء بكأس العالم، في واحدة من أبرز فقرات الأمسية.

واختُتم العرض بظهور النجمة الكولومبية شاكيرا، التي أدت الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026 «داي داي»، لتسدل الستار على أول حفل بين شوطي نهائي كأس العالم. وتعد هذه رابع مرة تقدم فيها شاكيرا أغنية رسمية مرتبطة بالمونديال، بعد مشاركاتها في نسخ 2006 و2010 و2014.

شخصية فرازل قدمت فقرة استعراضية بين الشوطين (رويترز)

وأثار الحفل انقساماً واسعاً بين الجماهير والمتابعين؛ ففي حين عدّه كثيرون نقلة جديدة في طريقة تقديم نهائي كأس العالم، رأى آخرون أن إطالة الاستراحة أثرت في إيقاع المباراة، خصوصاً أن اللاعبين اضطروا إلى الانتظار نحو نصف ساعة قبل استئناف الشوط الثاني.

شخصيات ذا مابيتس قدموا فقرات استعراضية لافتة بين الشوطين (رويترز)

وكان قائد منتخب إنجلترا السابق واين روني من أبرز المنتقدين؛ إذ قال خلال تحليله للمباراة عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أنا أحب كثيراً هؤلاء الفنانين، لكنني أعتقد أن الحفل كان سيئاً».

منظر بهيج في ملعب ميتلايف (د.ب.أ)

كما عجّت منصات التغطية المباشرة بتعليقات ساخرة من طول الاستراحة؛ إذ كتب بعض المشجعين أن العرض كان أطول من الشوط الأول نفسه، بينما رأى آخرون أن الحفل شهد إثارة أكبر من أول 45 دقيقة، التي انتهت بالتعادل السلبي بين إسبانيا والأرجنتين.

فرقة بي تي إس الكورية الجنوبية تألقت في فقرتها الاستعراضية (إ.ب.أ)

ورغم الجدل، دوّن العرض اسمه في تاريخ البطولة باعتباره أول حفل غنائي يقام بين شوطي نهائي كأس العالم، في خطوة تعكس توجه «فيفا» نحو توسيع البعد الترفيهي للحدث الأكبر في كرة القدم، على غرار كبرى المناسبات الرياضية في الولايات المتحدة.

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