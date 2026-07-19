يامال وكوبارسي يدخلان تاريخ المونديال

حقق لامين يامال وباو كوبارسي، ثنائي برشلونة ومنتخب إسبانيا، رقماً قياسياً جديداً، بعدما شاركا في القائمة الأساسية لفريقهما في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، ضد منتخب الأرجنتين، الأحد.

وبعمر 19 عاماً و6 أيام، أصبح يامال ثالث أصغر لاعب يشارك في نهائي المونديال، فيما بات كوبارسي، الأكبر منه بستة أشهر، صاحب المركز الرابع في تلك القائمة.

ويتصدر النجم البرازيلي الراحل بيليه قائمة أصغر اللاعبين الذين شاركوا في نهائي كأس العالم، حيث كان يبلغ من العمر 17 عاما و249 يوماً، عندما أحرز هدفين قاد بهما منتخب (راقصو السامبا) للفوز 5 - 2 على منتخب السويد (المضيف) في نهائي مونديال 1958.

وجاء الإيطالي جوسيبي بيرغومي في المركز الثاني بالقائمة، عندما شارك في انتصار منتخب إيطاليا 3 - 1 على منتخب ألمانيا الغربية في نهائي نسخة كأس العالم عام 1982 بإسبانيا.