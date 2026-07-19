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الرياضة رياضة عالمية

يامال وكوبارسي يدخلان تاريخ المونديال

لامين يامال ثالث أصغر من يشارك بنهائي المونديال (رويترز)
لامين يامال ثالث أصغر من يشارك بنهائي المونديال (رويترز)
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يامال وكوبارسي يدخلان تاريخ المونديال

لامين يامال ثالث أصغر من يشارك بنهائي المونديال (رويترز)
لامين يامال ثالث أصغر من يشارك بنهائي المونديال (رويترز)

حقق لامين يامال وباو كوبارسي، ثنائي برشلونة ومنتخب إسبانيا، رقماً قياسياً جديداً، بعدما شاركا في القائمة الأساسية لفريقهما في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، ضد منتخب الأرجنتين، الأحد.

وبعمر 19 عاماً و6 أيام، أصبح يامال ثالث أصغر لاعب يشارك في نهائي المونديال، فيما بات كوبارسي، الأكبر منه بستة أشهر، صاحب المركز الرابع في تلك القائمة.

ويتصدر النجم البرازيلي الراحل بيليه قائمة أصغر اللاعبين الذين شاركوا في نهائي كأس العالم، حيث كان يبلغ من العمر 17 عاما و249 يوماً، عندما أحرز هدفين قاد بهما منتخب (راقصو السامبا) للفوز 5 - 2 على منتخب السويد (المضيف) في نهائي مونديال 1958.

وجاء الإيطالي جوسيبي بيرغومي في المركز الثاني بالقائمة، عندما شارك في انتصار منتخب إيطاليا 3 - 1 على منتخب ألمانيا الغربية في نهائي نسخة كأس العالم عام 1982 بإسبانيا.

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إسبانيا تبكي أرجنتين ميسي... وتنتزع النجمة العالمية الثانية

توريس محتفلا بهدفه في الشباك الأرجنتينية (د.ب.أ)
توريس محتفلا بهدفه في الشباك الأرجنتينية (د.ب.أ)
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إسبانيا تبكي أرجنتين ميسي... وتنتزع النجمة العالمية الثانية

توريس محتفلا بهدفه في الشباك الأرجنتينية (د.ب.أ)
توريس محتفلا بهدفه في الشباك الأرجنتينية (د.ب.أ)

تُوجت إسبانيا بطلةً لكأس العالم 2026 بعد فوزها على الأرجنتين 1-0 عقب التمديد، في نهائي حُسم بهدف قاتل سجله فيران توريس في الدقيقة 106، ليمنح منتخب «لا روخا» لقبه العالمي الثاني في تاريخه.

وجاء هدف المباراة الوحيد مع بداية الشوط الإضافي الثاني، عندما أرسل بيدرو بورو كرة عرضية عميقة، حولها نيكو ويليامز برأسه داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى فيران توريس الذي أطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى استقرت في سقف الشباك، مانحاً منتخب بلاده هدف التتويج.

وحاولت الأرجنتين العودة في الدقائق الأخيرة، واقترب ليونيل ميسي من تهديد المرمى عبر ركلة ركنية قصيرة أنهاها بعرضية سقطت فوق سقف الشباك، فيما أُلغي هدف ثانٍ لفيران توريس بداعي التسلل بعد انفراده بالحارس إيميليانو مارتينيز.

وسيطر المنتخب الإسباني على معظم فترات الوقت الإضافي، إذ بلغ عدد محاولاته 20 تسديدة، بينها 12 على المرمى، بينما عجز المنتخب الأرجنتيني عن إدراك التعادل، لتنتهي المواجهة بفوز إسبانيا وتتويجها بطلة للعالم للمرة الثانية في تاريخها.

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إصابة مكغريغور بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي

كونور مكغريغور بطل العالم السابق في فئتين وزنيتين (رويترز)
كونور مكغريغور بطل العالم السابق في فئتين وزنيتين (رويترز)
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إصابة مكغريغور بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي

كونور مكغريغور بطل العالم السابق في فئتين وزنيتين (رويترز)
كونور مكغريغور بطل العالم السابق في فئتين وزنيتين (رويترز)

قال كونور مكغريغور بطل العالم السابق في فئتين وزنيتين الأحد، إنه أصيب بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي، خلال عودته المرتقبة إلى حلبة الفنون القتالية المختلطة في وقت سابق من هذا الشهر.

وانتهى النزال الذي خاضه الآيرلندي (38 عاماً) ضد الأميركي ماكس هولواي، في لاس فيغاس يوم 11 يوليو (تموز)، بعد 69 ثانية بسبب إصابة في الركبة.

وسقط مكغريغور بطريقة غير متوازنة عندما حاول تنفيذ ركلة طائرة مع بداية الجولة الأولى، وحاول مواصلة النزال لبضع ثوانٍ، لكنه نظر إلى الحكم وأشار إليه أنه لا يستطيع المواصلة.

وكتب مكغريغور على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد: «كانت الإصابة في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي. إنها الإصابة نفسها التي تعرضت لها في النزال الأول مع هولواي، لكن هذه المرة في الساق الأخرى. الأمر صادم للغاية».

وفي الأسبوع الماضي، قال مكغريغور إنه سيخضع لعملية جراحية، ويأمل في العودة للمشاركة في النزال الأخير بموجب عقده مع منظمة «يو إف سي».

ويهدف الآن إلى العودة بحلول صيف عام 2027. وقال مكغريغور: «مع التطورات الحالية في الطب التجديدي وأساليب التدريب المحسنة، فإن العودة بحلول الصيف المقبل أمر في متناولي للغاية».

وأضاف: «أنا أمشي من دون عكاز، ومارست تمارين تمديد الساق على الجهاز قبل أيام دون أي مشكلة. لذا، يمكنني المشي دون مساعدة، وتفعيل عضلات الفخذ الأمامية تحت المقاومة. وكل هذا إيجابي للغاية».

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ملك إسبانيا وعائلته في مدرجات نهائي المونديال

ملك إسبانيا فيليب السادس يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهائي المونديال (د.ب.أ)
ملك إسبانيا فيليب السادس يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهائي المونديال (د.ب.أ)
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ملك إسبانيا وعائلته في مدرجات نهائي المونديال

ملك إسبانيا فيليب السادس يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهائي المونديال (د.ب.أ)
ملك إسبانيا فيليب السادس يصافح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نهائي المونديال (د.ب.أ)

زار ملك إسبانيا فيليب السادس مدينة نيويورك الأميركية، برفقة الملكة ليتيزيا والأميرتين ليونور وإنفانتا صوفيا.

وذكرت صحيفة «ماركا» أن الرجل الأول في إسبانيا كان ضمن أبرز الشخصيات الحاضرة لمباراة بلاده ضد الأرجنتين على ملعب ميتلايف في نهائي كأس العالم، وجلس في مقصورة كبار الشخصيات، وشجع المنتخب الإسباني برفقته عائلته، واستمتع الملك مثل أي مشجع آخر بالمباراة من بدايتها إلى نهايتها.

ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيزيا وترمب وزوجته في مقصورة ملعب ميتلايف (رويترز)

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الملك كان حاضراً لأكثر اللحظات ترقباً عند تبادل التحية والمصافحة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعد حديث ودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ابنتي الملك، ليونور وصوفيا، تابعتا المباراة من مقصورة مجاورة، بينما كان الملك يجلس برفقة رئيس الوزراء ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في مقصورة كبار الشخصيات بالملعب.

ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيزيا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مقصورة ملعب ميتلايف (أ.ف.ب)

وقبل انطلاق المباراة النهائية، صافح ملك إسبانيا نجوم الفريق الفائز بكأس العالم 2010، مثل إيكر كاسياس وكارليس بويول وديفيد سيلفا، الذين كانوا ضمن ضيوف الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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