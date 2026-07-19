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«مونديال 2026»: رئيس الوزراء الإسباني يشيد بـ«روح الفريق» عند منتخب بلاده

بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا (إ.ب.أ)
بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا (إ.ب.أ)
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«مونديال 2026»: رئيس الوزراء الإسباني يشيد بـ«روح الفريق» عند منتخب بلاده

بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا (إ.ب.أ)
بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا (إ.ب.أ)

أشاد رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز، الشخصية المثيرة للانقسام بين مواطنيه، الأحد، في مقال رأي نشرته صحيفة «إل باييس» بوحدة المنتخب الوطني لكرة القدم قبل ساعات من مواجهته مع نظيره الأرجنتيني في نهائي مونديال 2026.

وكتب الزعيم الذي طالته في الأشهر الأخيرة فضائح وتحقيقات تتعلق بمقربين منه بينهم شقيقه وزوجته، في قضايا ألحقت ضرراً كبيراً بشعبيته وصورته: «الأحد، سيدافع 26 من أبناء وطننا عن ألوان إسبانيا في نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين أمام جمهور عالمي».

وأشاد رئيس الحكومة الذي سيحضر المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين على ملعب «ميتلايف» بالقرب من نيويورك إلى جانب الملك فيليبي السادس، بـ«فلسفة سمحت لإسبانيا بأن تتعلم الفوز» عام 2010 حين تُوجت بلقبها الأول والوحيد، متحدثاً عن «الموهبة و... المهارة»، لكن أيضاً وقبل كل شيء عن «التضامن و... روح الفريق».

وأضاف: «هذا هو المنتخب الإسباني الذي يأسر القلوب، بأسلوب اللعب الجماعي والجريء الذي يميزنا كثيراً. وأيضاً بالقيم التي تعرّف بلدنا»، معرباً عن اعتزازه بإسبانيا «التي تراهن على الموهبة الجماعية للفوز، وتقديم نفسها إلى العالم بوصفها البلد المحبوب والمحترم الذي هي عليه».

وتابع: «الأحد، سيضبط الفتيان والفتيات الذين يحلمون بالاقتداء برودري أو أويارسابال أو كوكوريا (لاعبي المنتخب الإسباني) إيقاع نبض بلدنا. وسنكون جميعاً واحداً، تقودنا روح الزمالة التي نجح (المدرب) لويس دي لا فوينتي في غرسها في هذا الفريق الفريد».

وقد يتيح فوز إسبانيا بلقبها العالمي الثاني لرئيس الوزراء أن يطوي مؤقتاً صفحة المتاعب القضائية التي تلاحقه.

والخميس، أكدت محكمة أن زوجته بيغونيا غوميس ستمثل أمام القضاء بتهم تتعلق باستغلال النفوذ واختلاس أموال عامة.

كما شهد سانشيز أخيراً إدانة شقيقه دافيد ومنعه من تولي أي وظيفة عامة لمدة 9 سنوات بعد استخدامه نفوذ شقيقه الأكبر للحصول على وظيفة داخل إدارة عامة.

وفي نهاية يونيو (حزيران)، حُكم على وزيره السابق للنقل خوسيه لويس أبالوس بالسجن 24 عاماً بتهمة الفساد.

ومنذ مايو (أيار)، وُجه الاتهام أيضاً إلى سلفه الاشتراكي على رأس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس رودريغيس ساباتيرو الذي تولى رئاسة الوزراء من 2004 إلى 2011، ويُعد شخصية تحظى باحترام كبير داخل اليسار، بتهمة استغلال النفوذ مقابل رشاوى.

وتطالب المعارضة باستقالة سانشيز، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهذا ما يرفضه.

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«مونديال 2026»: مدريد تتزين بالأحمر والأصفر قبل النهائي

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يورغن كلوب يستعد لتولي تدريب «المانشافت» (د.ب.أ)
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«ريد بول» توافق على انتقال كلوب لتدريب ألمانيا «دون مقابل»

يورغن كلوب يستعد لتولي تدريب «المانشافت» (د.ب.أ)
يورغن كلوب يستعد لتولي تدريب «المانشافت» (د.ب.أ)

ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، الأحد، أن شركة «ريد بول» لمشروبات الطاقة ستسمح للمدير العالمي لقطاع كرة القدم بالشركة يورغن كلوب بتولي تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم دون أي شروط.

ويمتد عقد الألماني كلوب في الشركة النمساوية حتى عام 2029.

وجاء هذا الاتفاق بعد اجتماع عُقد، السبت، بين أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي لشركة «ريد بول»، وكلوب، وفقاً لصحيفة «بيلد» التي لم تشر إلى أي مصادر.

وبعد استبعاد فكرة انتقال كلوب لتدريب منتخب ألمانيا مقابل سداد مبلغ كبير من المال يقدر بالملايين، أفادت تقارير مؤخراً بأن «ريد بول» ستحصل على شكل من أشكال التعويض من الاتحاد الألماني لكرة القدم مقابل رحيل كلوب من خلال حلول إبداعية، كما ترددت شائعات بأن المدرب السابق لليفربول الإنجليزي، سيستمر في دور الوكيل بالشركة النمساوية، لكن هذه الإمكانية قوبلت بشكوك داخل الاتحاد نفسه.

ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن اتحاد الكرة الألماني تأكيده: «الاتحاد الألماني لن يعلق على الوضع الحالي للمفاوضات مع يورغن كلوب»، مضيفاً أن «الهيئات المختصة ستتخذ القرار النهائي».

وكان رئيس الاتحاد الألماني بيرند نيوندورف ونائب الرئيس هانز يواخيم فاتسكه التقيا مع كلوب، السبت الماضي، في نيويورك، حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مشروط بانتهاء مفاوضات العقد مع «ريد بول»، وحل مشكلات الرعاية.

ومن المقرر أن يتولى كلوب تدريب منتخب ألمانيا خلفاً للمدرب السابق يوليان ناغلسمان حتى بطولة كأس العالم 2030.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها وتمت تسوية التفاصيل النهائية، فسيتم تقديم كلوب مدرباً للمنتخب الألماني، يوم الجمعة المقبل، في فرانكفورت، وهو ما أكدته أيضاً شبكة «سكاي» التلفزيونية.

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«جائزة بلجيكا الكبرى»: أنتونيلي البطل... وانسحاب راسل

الإيطالي كيمي أنتونيلي بطلاً لسباق بلجيكا (أ.ف.ب)
الإيطالي كيمي أنتونيلي بطلاً لسباق بلجيكا (أ.ف.ب)
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«جائزة بلجيكا الكبرى»: أنتونيلي البطل... وانسحاب راسل

الإيطالي كيمي أنتونيلي بطلاً لسباق بلجيكا (أ.ف.ب)
الإيطالي كيمي أنتونيلي بطلاً لسباق بلجيكا (أ.ف.ب)

عزّز الإيطالي كيمي أنتونيلي صدارته للترتيب العام بعد أن حقّق فوزه السادس هذا الموسم، وذلك في جائزة بلجيكا الكبرى، الجولة العاشرة من بطولة العالم للفورمولا 1، مستفيداً من خروج زميله في مرسيدس البريطاني جورج راسل من اللفة الأولى.

وتقدم ابن الـ19 عاماً على سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو والهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم أربع مرات، وبات أول إيطالي يفوز بجائزة بلجيكا منذ ميكيلي ألبوريتو عام 1984 على حلبة زولدر، والأول من بلاده يفوز على سبا فرانكورشان منذ ألبرتو أسكاري عام 1953.

وانسحب راسل الذي بدأ السباق وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم بفارق 25 نقطة فقط خلف الإيطالي الشاب، من السباق في اللفة الأولى.

وانطلق راسل من المركز الثالث، لكنه تعرض للتجاوز من قبل سائقي فيراري، قبل أن ينزلق إلى منطقة الحصى إثر احتكاكه بلويس هاميلتون عند المنعطفين الخامس والسادس.

جورج راسل انزلق بسيارته للحصى وانسحب من السباق (أ.ف.ب)

وفرضت عقوبة خمس ثوانٍ على هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، لكنه تمكن من التعافي وإنهاء السباق في المركز الرابع، ليرتقي إلى المركز الثاني في ترتيب البطولة بفارق 45 نقطة خلف أنتونيلي.

لكن البريطاني أُحيل إلى تحقيق ثانٍ بعد نهاية السباق، بعدما اصطدم بأحد أفراد فريقه أثناء مغادرته منطقة الصيانة عقب أحد التوقفات.

واحتل الأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين، المركز الخامس، وقد يكون أكبر المستفيدين إذا تعرض هاميلتون لعقوبة إضافية.

وقدم الفرنسي إسحاق حجار أداء قوياً بعدما انطلق من قاع شبكة الانطلاق، لينهي السباق في المركز السادس على متن سيارة ريد بول، متقدماً بفارق ضئيل عن بطل العالم البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) الذي انطلق من المركز الثالث عشر بعد معاقبته بعشرة مراكز لتغيير البطارية في سيارته.

وأكمل البرازيلي غابرييل بورتوليتو (أودي)، والبريطاني أرفيد ليندبلاد (رايسينغ بولز)، والأرجنتيني فرانكو كولابينتو (ألبين) المراكز العشرة الأولى.

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الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: مدريد تتزين بالأحمر والأصفر قبل النهائي

الجماهير الإسبانية في مدريد تترقب مباراة بلادها الليلة (أ.ف.ب)
الجماهير الإسبانية في مدريد تترقب مباراة بلادها الليلة (أ.ف.ب)
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«مونديال 2026»: مدريد تتزين بالأحمر والأصفر قبل النهائي

الجماهير الإسبانية في مدريد تترقب مباراة بلادها الليلة (أ.ف.ب)
الجماهير الإسبانية في مدريد تترقب مباراة بلادها الليلة (أ.ف.ب)

اكتست العاصمة الإسبانية مدريد بالأحمر والأصفر قبل ساعات من نهائي كأس العالم لكرة القدم الذي يجمع إسبانيا بالأرجنتين، الأحد، وسط أجواء احتفالية طغت على الشوارع، حيث ارتدى العديد من المشجعين قمصان «لا روخا».

وتسود حالة من الحماس الكبير في شوارع وسط العاصمة، إذ قال ميغيل غارسيا وماريا أنتون، البالغان من العمر 18 عاماً: «نحن الأفضل، ونعلم أننا سنفوز»، معربين عن ثقتهما بأن إسبانيا ستتوَّج بنجمتها الثانية بعد 16 عاماً من إحرازها لقب مونديال جنوب أفريقيا 2010.

والتقت «وكالة الصحافة الفرنسية» الشابين في ساحة بويرتا ديل سول الشهيرة، لكنهما لن يتمكنا من متابعة المباراة في مدريد، إذ سيكونان على متن حافلة العودة إلى مدينة مورسيا جنوب شرقي البلاد خلال موعد النهائي، غير أنهما يعتزمان الاحتفال بالفوز عند وصولهما.

وقالت ماريا: «سنذهب إلى المكان الذي يتجه إليه الناس، لا يهم أين سيكون الاحتفال»، بينما أعرب ميغيل عن أمله في أن «نقفز داخل إحدى النوافير» احتفالاً باللقب.

وفي شوارع العاصمة، يواصل الباعة المتجولون بيع قمصان المنتخب والأعلام، بينما زينت الحانات واجهاتها وديكوراتها الداخلية بالألوان الوطنية الإسبانية.

ولم يقتصر الحماس على المشجعين، إذ انخرطت شركات الاتصالات أيضاً في الأجواء، حيث غيّرت أسماء الشبكات الظاهرة على شاشات الهواتف بهذه المناسبة، فأطلقت «فودافون» اسم «لنذهب من أجل النجمة الثانية»، بينما اختارت شركة «تليفونيكا» عبارة «مع المنتخب».

كما أعلن العديد من المتاجر الكبرى، بينها إل كورتي إنغليس وكارفور وليروي ميرلان وأيكيا، إغلاق فروعها في وقت مبكر، للسماح لموظفيها بمتابعة المباراة النهائية.

وقال خافيير فرنانديز، البالغ من العمر 23 عاماً، بينما كان يلف العلم الإسباني حول خصره: «أعتقد أننا قدمنا كأس عالم رائعة، وسنثبت ذلك أمام الأرجنتين».

ويؤكد الشاب ثقته بمنتخب «لا روخا»، معتبراً أنه «منتخب شاب ومليء بالوعود للمستقبل».

وسيذهب فرنانديز لمتابعة المباراة مع أصدقائه في أحد المقاهي، وإذا تُوجت إسبانيا باللقب، فسيبحثون عن «المكان الذي سيتوجه إليه الناس للاحتفال».

من جهتها، ترى مرسيدس روخاس، وهي معلمة تبلغ 50 عاماً، جاءت من توليدو برفقة زوجها لمتابعة المباراة في ساحة بويرتا ديل سول وسط مدريد، أن «الأرجنتينيين منافسون أقوياء جداً».

وأضافت المشجعة الإسبانية التي وضعت قبعة بألوان منتخب بلادها: «أعتقد أنه في هذه المرحلة، وبعد الوصول إلى النهائي، يستحق المنتخبان الفوز، سواء إسبانيا أو الأرجنتين».

وفي حال فوز منتخبها، تعتزم الاحتفال «بسعادة كبيرة» مع «كوب صغير من الجعة وطبق تورتيلا».

وتم نصب العديد من الشاشات العملاقة في العاصمة الإسبانية لتمكين الجماهير من متابعة المباراة النهائية.

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