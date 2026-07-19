بيلينغهام: المنتخب الإنجليزي يستحق هذا الختام المشرف للمونديال

كان جود بيلينغهام، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، يشعر بالإحباط مثل أي شخص آخر بسبب فشل إنجلترا في تحقيق لقب كأس العالم، لكنه يعتقد أن أفضل أداء للمنتخب في البطولة منذ عام 1966 يمكن أن يُشكل قاعدة للنجاحات المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن فريق المدرب توماس توخيل كان على بُعد دقائق من المباراة النهائية، ولكن أسلوبه السلبي منح الأرجنتين الفرصة للعودة، وأسفر عن انهيار مؤلم بنتيجة 1-2 في مباراة الدور قبل النهائي.

وأظهر لاعبو إنجلترا رد فعل رائعاً في مباراة تحديد المركز الثالث، السبت، وحققوا الميدالية البرونزية بطريقة مثيرة في ميامي؛ حيث شارك بيلينغهام بديلاً، وتمكّن بشكل رائع من اختتام الفوز الكبير 6-4.

ويعد هذا أفضل أداء لمنتخب إنجلترا للرجال في كأس العالم منذ تتويجه باللقب عام 1966، ويأمل بيلينغهام، صاحب الأهداف السبعة في البطولة، أن يمنح هذا الإنجاز المنتخب دفعة قوية نحو تحقيق النجاح، بداية من كأس أمم أوروبا التي تستضيفها بلاده بعد عامين.

وكتب بيلينغهام عبر حسابه على إنستغرام: «هذه المجموعة كانت تستحق أن تنهي البطولة بهذه الطريقة الرائعة».

وأضاف: «بالطبع لم يكن هذا ما جئنا من أجله، لكن تحقيق أفضل مركز منذ عام 1966 هو أمر يمكن البناء عليه».

وتابع: «شكراً مرة أخرى لجماهير إنجلترا، لقد كان هذا الصيف لا يُنسى لأسباب كثيرة. كان من دواعي سروري أن أكون جزءاً منه».