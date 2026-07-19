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من «أرجنفيفا» إلى «فارجنتينا»... لماذا تزداد اتهامات محاباة الأرجنتين في كأس العالم؟

ليونيل ميسي وجياني إنفانتينو (رويترز)
ليونيل ميسي وجياني إنفانتينو (رويترز)
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من «أرجنفيفا» إلى «فارجنتينا»... لماذا تزداد اتهامات محاباة الأرجنتين في كأس العالم؟

ليونيل ميسي وجياني إنفانتينو (رويترز)
ليونيل ميسي وجياني إنفانتينو (رويترز)

تحولت اتهامات محاباة المنتخب الأرجنتيني خلال كأس العالم 2026 إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، بعدما انتشرت على مواقع التواصل تسميات مثل «أرجنفيفا» و«فارجنتينا» و«إنفانتينا»، في إشارة إلى اعتقاد شريحة من الجماهير بأن منتخب ليونيل ميسي يحظى بمعاملة تفضيلية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبحسب صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، فإن هذه النظريات لا تستند إلى واقعة واحدة، بل إلى سلسلة من الأحداث التي تراكمت خلال البطولة وأثارت كثيراً من علامات الاستفهام.

أبرز هذه الوقائع جاءت بعد فوز الأرجنتين على إنجلترا في نصف النهائي، عندما احتفل اللاعبون وهم يحملون لافتة كتب عليها «جزر فوكلاند أرجنتينية»، في إشارة إلى النزاع التاريخي بين الأرجنتين وبريطانيا.

ولم يتخذ «فيفا» أي إجراء تجاه الواقعة، في حين سبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن عاقب الإسبانيين رودري وألفارو موراتا بالإيقاف مباراة واحدة بعد ترديدهما هتاف «جبل طارق إسباني» خلال احتفالات التتويج بكأس أوروبا.

وبرر رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو عدم معاقبة لاعبي الأرجنتين بأن القضية مرتبطة بالمشاعر الوطنية.

ولم تقتصر الانتقادات على الجماهير، إذ وجهت بعثة المنتخب المصري اتهامات صريحة إلى «فيفا» بعد الخروج أمام الأرجنتين في دور الـ16.

وقال اللاعب زيكو إن الحكم «كان منحازاً بالكامل»، مضيفاً أن البطولة «مرتبة» وأن الأرجنتين «حسمت اللقب مسبقاً».

أما المدرب حسام حسن فقال إن المباراة «تأثرت بعوامل خارجية»، متسائلاً: «لماذا تتم دعوة المنتخبات للمشاركة إذا كان المطلوب في النهاية فوز الأرجنتين؟».

وظهر إنفانتينو خلال مقابلة تلفزيونية أرجنتينية بعد الفوز الصعب على الرأس الأخضر متحدثاً عن الضغوط التي عاشها خلال المباراة، رغم تأكيده أنه محايد.

كما أظهرت لقطات تلفزيونية انفعاله خلال مواجهة مصر، وهو ما عزز الانطباع لدى بعض المتابعين بوجود تعاطف واضح مع المنتخب الأرجنتيني.

وازداد الجدل أيضاً بسبب مسار الأرجنتين نحو نصف النهائي، إذ واجهت مصر والرأس الأخضر وسويسرا، في طريق اعتبره كثيرون أقل صعوبة مقارنة بمنافسيها.

كما أن تعديل نظام قرعة البطولة العام الماضي، بحيث لا تواجه المنتخبات الأربعة الأولى في التصنيف العالمي بعضها قبل نصف النهائي، أسهم في وصول المنتخبات الأربعة الأعلى تصنيفاً إلى المربع الذهبي.

وتوقف التقرير عند لقطة مبكرة في البطولة، عندما تدخل ميسي بقوة على المدافع الجزائري عيسى ماندي دون أن يتلقى حتى بطاقة صفراء، رغم أن حالات مشابهة عوقبت بالطرد في مباريات أخرى.

وتقدمت الجزائر باحتجاج رسمي، قبل أن تواصل الأرجنتين طريقها بالفوز 3-0.

كما شهدت مباراتا الرأس الأخضر ومصر عدة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل صبت في مصلحة الأرجنتين، وهو ما غذّى انتشار مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم الحكام وتقنية الفيديو بمحاباة منتخب ميسي.

وتشير الصحيفة إلى أن الأرجنتين لم تتعرض طوال البطولة لأي مراجعة مؤثرة من تقنية حكم الفيديو المساعد، بينما استدعي حكام مباريات أخرى لمراجعة حالات مشابهة.

وتعزز الجدل أيضاً بسبب العلاقة الوثيقة بين ميسي وإنفانتينو.

فقد نظّم «فيفا» قبل النهائي فعالية جماهيرية مدفوعة الثمن جمعت مدربي وقائدي المنتخبين، إلا أن ميسي لم يشارك في المؤتمر الصحافي كما كان مقرراً، الأمر الذي أثار استياء مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، الذي قال: «يجب أن يكون هناك احترام».

وأعاد التقرير التذكير بمشاركة إنتر ميامي في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية رغم غياب المبررات الرياضية الواضحة، فضلاً عن الصور التي جمعته بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في مارس (آذار) الماضي، والتي أثارت نقاشاً سياسياً واسعاً داخل الأرجنتين.

ويختم بالإشارة إلى أن كل هذه الوقائع أسهمت في ترسيخ رواية «أرجنفيفا» لدى شريحة من الجماهير، حتى وإن بقيت في النهاية ضمن إطار الاتهامات والنظريات التي لم يقدم عليها أي دليل رسمي.

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أسكرين يعتزل المصارعة بعد خسارته في نزال العودة

بن أسكرين (رويترز)
بن أسكرين (رويترز)
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أسكرين يعتزل المصارعة بعد خسارته في نزال العودة

بن أسكرين (رويترز)
بن أسكرين (رويترز)

أعلن بن أسكرين المصارع الأولمبي والمنافس السابق في بطولة «يو إف سي» للفنون القتالية المختلطة اعتزاله منافسات المصارعة بعد خسارته أمام بلال محمد، بطل «يو إف سي» السابق في وزن الوسط بحلبة «يو دبليو-ميلووكي بانثر أرينا»، أمس السبت.

وكان هذا النزال، الذي نظمته مؤسسة «ريال أميركان فريستايل»، بمثابة عودة استثنائية لأسكرين الذي خضع لعملية زرع رئتين بعد معاناة من التهاب رئوي هدد حياته العام الماضي.

وصرح أسكرين سابقاً بأنه قضى نحو 40 يوماً في غيبوبة وفقد قدراً كبيراً من وزنه خلال فترة تعافيه.

ورغم تقييد قدرته على ممارسة أنشطته البدنية المعتادة، عاد أسكرين المتوج بلقب الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات مرتين، والذي شارك في أولمبياد 2008 إلى حلبة المصارعة في عيد ميلاده الثاني والأربعين، فيما وصفه بأنه سيكون ظهوره الأخير. وتقدم أسكرين 3-صفر بفضل ضغطه الجيد ودفاعه السريع، لكن أداءه تراجع في أواخر النزال ليستغل محمد الموقف ويعود من تأخره ويحسم الفوز بنتيجة 6-3.

وقال أسكرين بعد أن ترك حذاء المصارعة الخاص به على الحلبة إيذاناً باعتزاله: «تعبت ساقاي ولم تعودا قادرتين على حمل جسدي».

وأضاف: «هذه هي المرة الأخيرة لي بالتأكيد على حلبة المصارعة. لم أجد مكاناً أفضل من هذا لأقوم بذلك. لقد عملت بجد خلال العام الماضي. كان الأمر صعباً».

وتابع: «كنت أستيقظ كل يوم وأشكر الرب على إتاحة الفرصة لي كي أفعل ذلك مرة أخرى فقط».

واعتزل أسكرين الفنون القتالية المختلطة في 2019 بعد مسيرة قصيرة قضاها داخل «يو إف سي».

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مفاوضات متقدمة تقرب العبيد من الفيحاء

عبد الرحمن العبيد (الشرق الأوسط)
عبد الرحمن العبيد (الشرق الأوسط)
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مفاوضات متقدمة تقرب العبيد من الفيحاء

عبد الرحمن العبيد (الشرق الأوسط)
عبد الرحمن العبيد (الشرق الأوسط)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن هناك مفاوضات متقدمة بين نادي الفيحاء واللاعب عبد الرحمن العبيد (ظهير أيسر) للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتمثيله في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويُعد العبيد من اللاعبين أصحاب الخبرة، إذ بدأت مسيرته مع نادي القادسية، قبل أن يوقع عقداً مع نادي النصر لمدة أربع سنوات مطلع عام 2018. وبعد نهاية عقده، انتقل إلى نادي الهلال مطلع عام 2022، ثم أُعير إلى نادي الاتفاق في صيف العام ذاته. كما شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج «خليجي 23»، وشارك أيضاً في كأس العالم 2018.

من جانب آخر، اقتربت إدارة الفيحاء من حسم صفقة لاعب مواليد (برازيلي) لتمثيل الفريق في منافسات الدوري، ولم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة.

وفي أولى مبارياته التجريبية، خسر الفيحاء أمام نيميخن الهولندي، ثالث الدوري الهولندي، بنتيجة سبعة أهداف دون مقابل، حيث سعى الجهاز الفني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وتعزيز الانسجام بينهم خلال أولى التجارب الودية في المعسكر الحالي المقام في سلوفينيا.

وسيخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام ويسترلو البلجيكي يوم الأربعاء المقبل.

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الدوري السعودي كرة القدم رياضة السعودية
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بيلينغهام: المنتخب الإنجليزي يستحق هذا الختام المشرف للمونديال

جود بيلينغهام (أ.ف.ب)
جود بيلينغهام (أ.ف.ب)
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بيلينغهام: المنتخب الإنجليزي يستحق هذا الختام المشرف للمونديال

جود بيلينغهام (أ.ف.ب)
جود بيلينغهام (أ.ف.ب)

كان جود بيلينغهام، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، يشعر بالإحباط مثل أي شخص آخر بسبب فشل إنجلترا في تحقيق لقب كأس العالم، لكنه يعتقد أن أفضل أداء للمنتخب في البطولة منذ عام 1966 يمكن أن يُشكل قاعدة للنجاحات المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن فريق المدرب توماس توخيل كان على بُعد دقائق من المباراة النهائية، ولكن أسلوبه السلبي منح الأرجنتين الفرصة للعودة، وأسفر عن انهيار مؤلم بنتيجة 1-2 في مباراة الدور قبل النهائي.

وأظهر لاعبو إنجلترا رد فعل رائعاً في مباراة تحديد المركز الثالث، السبت، وحققوا الميدالية البرونزية بطريقة مثيرة في ميامي؛ حيث شارك بيلينغهام بديلاً، وتمكّن بشكل رائع من اختتام الفوز الكبير 6-4.

ويعد هذا أفضل أداء لمنتخب إنجلترا للرجال في كأس العالم منذ تتويجه باللقب عام 1966، ويأمل بيلينغهام، صاحب الأهداف السبعة في البطولة، أن يمنح هذا الإنجاز المنتخب دفعة قوية نحو تحقيق النجاح، بداية من كأس أمم أوروبا التي تستضيفها بلاده بعد عامين.

وكتب بيلينغهام عبر حسابه على إنستغرام: «هذه المجموعة كانت تستحق أن تنهي البطولة بهذه الطريقة الرائعة».

وأضاف: «بالطبع لم يكن هذا ما جئنا من أجله، لكن تحقيق أفضل مركز منذ عام 1966 هو أمر يمكن البناء عليه».

وتابع: «شكراً مرة أخرى لجماهير إنجلترا، لقد كان هذا الصيف لا يُنسى لأسباب كثيرة. كان من دواعي سروري أن أكون جزءاً منه».

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