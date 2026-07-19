دورة غشتاد: تسيتسيباس يحرز أول ألقابه منذ 16 شهراً

أحرز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنَّف الثالث عالمياً سابقاً، الأحد، لقب دورة غشتاد السويسرية (250 نقطة) المقامة على الملاعب الترابية، بعدما تغلب في النهائي على البلجيكي رافايل كولينيون 6-4 و6-7 (7-3) و6-3.

وبات تسيتسيباس أول لاعب يوناني يحرز لقب دورة غشتاد، كما رفع رصيده إلى 13 لقباً في مسيرته الاحترافية، محققاً أول تتويج له منذ فوزه بدورة دبي (500 نقطة) في الأول من مارس (آذار) 2025.

وتراجع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً إلى المركز 85 عالمياً، هذا العام، بعدما بلغ المركز الثالث في التصنيف العالمي عام 2021.

وسبق لتسيتسيباس أن خسر نهائيين في البطولات الأربع الكبرى، في رولان غاروس 2021 وأستراليا المفتوحة 2023.

كما توج بلقب بطولة «إيه تي بي» الختامية في لندن عام 2019، وأحرز لقب دورة مونتي كارلو للماسترز (1000 نقطة) ثلاث مرات أعوام 2021 و2022 و2024.

وقبل بلوغه النهائي، تخطى تسيتسيباس الفرنسي آرثر ريندركنيش، المصنف الرابع في الدورة، في الدور ربع النهائي.

أما كولينيون، المصنف 42 عالمياً، فكان يخوض أول نهائي له على مستوى رابطة الـ«إيه تي بي» عن عمر 24 عاماً.

وخلف تسيتسيباس في سجل الفائزين بالدورة الكازاخستاني ألكسندر بوبليك.