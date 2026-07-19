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الرياضة رياضة عالمية

النهاية التي تليق بميسي… لقب أم وداع؟

ليونيل ميسي (أ.ف.ب)
ليونيل ميسي (أ.ف.ب)
  • نيويورك الولايات المتحدة: The Athletic
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  • نيويورك الولايات المتحدة: The Athletic
TT

النهاية التي تليق بميسي… لقب أم وداع؟

ليونيل ميسي (أ.ف.ب)
ليونيل ميسي (أ.ف.ب)

على مدى العقدين الماضيين، كانت مشاهدة ليونيل ميسي متعة خالصة وامتيازاً نادراً ومصدراً دائماً للدهشة. فهناك لاعبون جيدون، وهناك لاعبون عظماء، ثم يأتي ميسي في مرتبة مختلفة تماماً، وكأنه جاء من عالم آخر؛ كائن استثنائي يسكن جسد رجل عادي لا يتجاوز طوله 170 سنتيمتراً، خرج من مدينة روساريو الأرجنتينية ليعيد تعريف كرة القدم وذلك وفقاً لشبكة The Athletic.

في ذروة عطائه مع برشلونة، منذ أواخر العقد الأول من الألفية وحتى بدايات العقد الحالي، كان ميسي يخطف الأنفاس في كل مرة يلامس فيها الكرة تقريباً. ففي لحظة واحدة كان ينتقل من المراوغة الساحرة إلى الحسم القاتل. لم يكن مجرد هداف استثنائي يسجل بغزارة، بل كان صانعاً للفرص ومصدراً دائماً للفوضى في دفاعات المنافسين، يقدم مستويات جعلت حتى أكثر الصحافيين خبرة وتحفظاً يقفون مبهورين بما يشاهدونه.

لكن متابعة ميسي في كأس العالم الحالية، وربما حتى في النسخة السابقة بالنظر إلى ما لم نكن نعرفه آنذاك، تبدو مختلفة تماماً. لم يعد الإعجاب مقتصراً على موهبته الخارقة، بل أصبح ممزوجاً بالدهشة من قدرته على الاستمرار في تقديم هذا المستوى، وإن بصورة أقل انتظاماً، وهو في الخامسة والثلاثين خلال مونديال قطر 2022، ثم في التاسعة والثلاثين الآن. وفي الأدوار الإقصائية تحديداً، يرافق كل ظهور له شعور بأن هذه قد تكون آخر مرة يشاهده فيها العالم على أكبر مسرح كروي.

ويزداد هذا الشعور مع إدراك أن كل مباراة، وكل أداء، وكل لحظة حاسمة يقدمها بقميص الأرجنتين، تضيف فصلاً جديداً إلى إرث رياضي بدا مكتمل الأركان منذ سنوات. وحتى أولئك الذين ظلوا يرون أن إرث بيليه أو دييغو مارادونا عصيّ على التجاوز، أو أولئك القلة الذين يرفضون الاعتراف بميسي أفضل لاعب في العصر الحديث، يجدون أنفسهم أمام لاعب يواصل تحدي أكثر القناعات رسوخاً.

وسيكون نهائي الأحد أمام إسبانيا آخر ظهور لميسي في كأس العالم، وهو أمر أكده بنفسه، رغم أنه أعلن الأمر ذاته عقب تتويج الأرجنتين في مونديال 2022، معتبراً آنذاك أن تحقيق حلمه بقيادة بلاده إلى اللقب العالمي في المحاولة الخامسة «أغلق دائرة» وشكل النهاية المثالية لمسيرته.

غير أن المؤشرات هذه المرة تبدو أكثر حسماً. حتى الأغنية التي يرددها لاعبو وجماهير الأرجنتين، والتي تتضمن العبارة الشهيرة «من أجل جزر المالويناس»، في إشارة إلى جزر فوكلاند المتنازع عليها مع المملكة المتحدة، تحمل أيضاً عبارة أخرى تقول: «من أجل بطولة ليو الأخيرة».

ورغم أن ميسي قد يواصل مسيرته حتى بطولة «كوبا أميركا 2028»، المقررة أيضاً في الولايات المتحدة، فإن كأس العالم 2030 تبدو بعيدة حتى عن قدرته الاستثنائية على تحدي الزمن. وبالنسبة إلى الغالبية العظمى من عشاق كرة القدم حول العالم، ممن لا يتابعون مباريات إنتر ميامي في الدوري الأميركي، فقد يكون هذا الظهور هو الأخير لهم مع ميسي داخل المستطيل الأخضر.

وخلال الأسابيع الخمسة الماضية، بدا وكأن هذه الحقيقة بدأت تتسلل إلى ذهنه في الدقائق الأخيرة من المباريات. ففي فترات طويلة كان يبدو هادئاً، قبل أن يتحول فجأة إلى لاعب آخر عندما كانت الأرجنتين متأخرة 2-0 أمام مصر في دور الـ16، أو متأخرة 1-0 أمام إنجلترا في نصف النهائي. حينها كان يستحضر كل ما لديه من شراسة وإصرار.

ووصف زميله السابق في برشلونة تييري هنري هذا التحول بقوله عبر استوديو شبكة «فوكس»: «لا تريد أن توقظ الوحش. يكفي أن تنظر إلى عينيه لتدرك أنه دخل في حالة مختلفة. عندما يصل إلى تلك الحالة يصبح من الصعب جداً إيقافه. يبدأ في طلب الكرة، ويتجاوز المنافسين واحداً تلو الآخر محاولاً تغيير مجرى المباراة».

لكن التحدي أمام الأرجنتين يتمثل في أن إسبانيا قد لا تمنحها المساحات ذاتها التي وجدتها أمام مصر، ولا حتى تلك التي أتاحتها إنجلترا. ففي نصف النهائي، وبعد تقدم الإنجليز، تراجع الفريق إلى مناطقه الدفاعية تدريجياً، وهو ما منح ميسي الفرصة لفرض إيقاعه وصناعة هدفي إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز. أما إسبانيا، فعندما تقدمت على فرنسا في نصف النهائي الآخر، لم تتراجع، بل واصلت الضغط والسيطرة حتى أضافت الهدف الثاني وأحكمت قبضتها على المباراة.

ومنذ تعادلها المخيب أمام الرأس الأخضر في مستهل البطولة، بدت إسبانيا الفريق الأكثر تكاملاً وتنظيماً وانسجاماً. أما الأرجنتين، فقد اعتمدت كثيراً على ردود الفعل، وعلى الروح القتالية التي لا تستسلم، إلى جانب ومضات عبقرية ميسي. ولذلك تميل ترشيحات شركات المراهنات، والنماذج الإحصائية، وحتى غالبية قراء صحيفة «ذا أثلتيك»، إلى اعتبار المنتخب الإسباني الأقرب للفوز في ملعب «ميتلايف».

لكن الذاكرة تعود مباشرة إلى نهائي 2022، عندما كانت فرنسا المرشح الأبرز للفوز، قبل أن تنتصر الأرجنتين في واحد من أعظم النهائيات في تاريخ البطولة، بعد أن تجاوزت صدمة ثلاثية كيليان مبابي، ثم حسمت اللقب بركلات الترجيح.

في ذلك الوقت، انصب التركيز على الرمزية التي حملها اللقاء بين ميسي ومبابي، بوصف الأخير الوريث المنتظر لعرش النجم الأرجنتيني. ولا خلاف على أن مبابي لاعب استثنائي، وقد أكد ذلك مجدداً مع فرنسا في هذه البطولة، لكن ميسي بقي الرقم الأصعب، حتى وهو يمارس كرة القدم في الدوري الأميركي.

واليوم، تتجه الأنظار إلى احتمال أن يشهد النهائي انتقال الشعلة إلى لامين يامال، الموهبة الإسبانية البالغة من العمر 19 عاماً، وهو سيناريو يزداد رمزية إذا ما استحضرت الظروف الاستثنائية التي جمعت اللاعبين في لقائهما الوحيد السابق.

وغالباً ما تكون مثل هذه الروايات جذابة ومغرية، لكنها في حالة ميسي تحديداً تبدو أقل أهمية من الحقيقة الراسخة؛ وهي أن مكانته وإرثه باتا محصنين بما يكفي، ولم يعد لديه ما يحتاج إلى إثباته.

وقد برز الشعور ذاته قبل نهائي كأس العالم 2022، حين ساد الاعتقاد بأن تتويج الأرجنتين كان ضرورياً حتى يرتقي ميسي إلى مصاف بيليه ومارادونا. كانت فكرة جذابة، لكنها في جوهرها تبسيط مخل. فلو خسرت الأرجنتين بركلات الترجيح يومها، هل كان ذلك سيغير حقيقة ما قدمه ميسي طوال مسيرته؟

ربما كان سيؤثر في نظرة البعض، لكنه لم يكن ينبغي أن يفعل.

قبل نهائي قطر، كان ميسي قد خاض 1002 مباراة مع الأندية والمنتخب الأول، وخلالها أعاد صياغة مفهوم الأداء النخبوي في كرة القدم. ولم يكن من المنطقي أن يُختزل إرثه في نتيجة مباراة واحدة، أو حتى في ركلات ترجيح، بعدما أثبت عظمته عبر أكثر من ألف مباراة.

واليوم ينطبق الأمر نفسه. فنهائي الأحد سيكون المباراة رقم 1196 في مسيرته، ولا يبدو منطقياً أن يرتبط تقييم إرثه بقدرته، وهو في التاسعة والثلاثين، على قيادة الأرجنتين نحو لقب عالمي ثانٍ.

لكن كلمة «القيادة» تحمل دلالة خاصة، لأن القيادة كانت لسنوات طويلة أكثر الصفات التي شكك البعض في امتلاك ميسي لها. فموهبته لم تكن محل نقاش، غير أن شخصيته الهادئة والانطوائية جعلت كثيرين يعتقدون أنه لا يمتلك الكاريزما القيادية التي امتلكها مارادونا عندما قاد الأرجنتين إلى لقب 1986.

بل إن مارادونا نفسه قال عقب خسارة نهائي «كوبا أميركا 2016» أمام تشيلي إن ميسي «لا يمتلك الشخصية» ولا «الطابع القيادي» اللازمين لقيادة المنتخب.

في ذلك العام، وجد ميسي نفسه أمام خيار مصيري: الاستسلام أو المواصلة. وكانت ردة فعله الأولى، وهو يغادر الملعب باكياً بعد خسارة نهائي جديد، إعلان اعتزاله اللعب دولياً وهو في التاسعة والعشرين، والتفرغ لمسيرته مع برشلونة، التي كانت تمنحه فرحاً أكبر وضغطاً أقل.

لكنه عاد ليستمع إلى قلبه، وإلى نصائح المقربين منه، وقرر الاستمرار في السعي لتحقيق المجد مع منتخب بلاده. وأعاد النظر في مفهوم القيادة بالنسبة إليه، حتى أصبحت مهمته الأولى. وفي عام 2021 توج أخيراً بأول لقب كبير مع الأرجنتين عبر «كوبا أميركا»، قبل أن يضيف لقب «فيناليسيما»، ثم كأس العالم 2022، ثم «كوبا أميركا 2024»، وأصبح الآن أمام فرصة قيادة بلاده إلى لقبها العالمي الرابع.

ومن المفارقات أن متابعة ميسي في هذه المرحلة المتأخرة من مسيرته أصبحت لا تقل إثارة عن متابعة النسخة التي سجلت 91 هدفاً وقدمت 22 تمريرة حاسمة خلال عام 2012 بقميصي برشلونة والأرجنتين.

صحيح أنه لم يعد يقدم ذلك المستوى المذهل بصورة متواصلة، وهو أمر طبيعي للاعب يبلغ التاسعة والثلاثين، لكنه أصبح أكثر إنسانية، وأكثر قرباً من الجماهير، وأكثر إدراكاً لهشاشة الزمن، خصوصاً في اللحظات التي كانت خلالها طموحات الأرجنتين معلقة بخيط رفيع.

إنه يدرك أن نهاية مسيرته الكروية تقترب، وأن عليه توزيع جهده بعناية أكبر. وفي أوقات كثيرة خلال هذه البطولة، وحتى قبل الدقائق الأخيرة من نصف النهائي أمام إنجلترا، بدا وكأن سنوات العطاء الطويلة بدأت تترك أثرها عليه.

ولهذا أصبحت مشاهدته تجربة مختلفة؛ أقل ارتباطاً بالإعجاب بموهبته وحدها، وأكثر ارتباطاً بالترقب لمعرفة ما إذا كان قادراً على استخراج ومضة سحر جديدة في أكثر اللحظات حساسية، بينما يواصل الزمن مطاردته، ليس فقط على ساعة المباراة، بل أيضاً على ساعته البيولوجية.

يبقى ميسي لاعباً استثنائياً بكل المقاييس؛ هدافاً غزيراً لا يتردد في صناعة الأهداف لزملائه، وفناناً يجعل من حوله أفضل، ورجلاً هادئاً بعيداً عن الأضواء، يتحول إلى شخصية مختلفة تماماً بمجرد أن تصل الكرة إلى قدميه، وموهبة بدأت العالم يتحدث عنها وهو مراهق، ولا تزال تضيء سماء كأس العالم حتى وهو يدخل عامه الأربعين.

وكما اعتاد دائماً، يترك ميسي جمهوره مبهوراً، مترقباً، ومعلقاً بين الإعجاب والحسرة، وهو يقترب من إسدال الستار على واحدة من أعظم المسيرات في تاريخ كرة القدم.

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رايس: إنجلترا تمتلك «أفضل مجموعة لاعبين» منذ 1966

ديكلان رايس (أ.ب)
ديكلان رايس (أ.ب)
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رايس: إنجلترا تمتلك «أفضل مجموعة لاعبين» منذ 1966

ديكلان رايس (أ.ب)
ديكلان رايس (أ.ب)

أعرب ديكلان رايس، لاعب وسط منتخب إنجلترا لكرة القدم، عن ثقته في أن «أفضل مجموعة لاعبين لإنجلترا منذ فترة طويلة» باتت قريبة من إنهاء انتظار البلاد الطويل للتتويج بالألقاب، وذلك عقب النهاية المثيرة لمشوار الفريق في كأس العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فريق المدرب توماس توخيل سيعود إلى بلاده من دون الكأس التي كان يطمح إليها، ولكنه حقق أفضل نتيجة لإنجلترا في كأس العالم منذ تتويجها باللقب عام 1966، بعدما فاز على فرنسا 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث، التي أقيمت مساء أمس السبت في ميامي.

وكان المنتخب الإنجليزي، والمدرب توخيل على وجه الخصوص، تعرضا لانتقادات بسبب التفريط في التقدم 1-0 أمام الأرجنتين خلال مباراة الدور قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي، قبل الخسارة 1-2 لكن رايس، لاعب آرسنال، أكد ثقته في أن وقت الإنجاز سيأتي عاجلاً وليس آجلاً.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هذه هي أفضل مجموعة لإنجلترا منذ وقت طويل. هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينتزعها منا».

وأضاف: «أعتقد أننا نستطيع أن نفخر بما قدمناه كمجموعة، لكننا نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا خسرنا مباراة الدور قبل النهائي».

وأكمل: «سئمنا من الحديث عن فخرنا بالوصول إلى الدور قبل النهائي أو دور الثمانية. ما نريده في النهاية هو الفوز مع منتخب إنجلترا. لكن إنهاء البطولة في المركز الثالث يعد إنجازاً حقيقياً».

وتابع: «نحن قريبون للغاية، حقاً. لقد دار الكثير من الحديث عن هذه المجموعة خلال السنوات الماضية بسبب خروجها من البطولات، سواء من الدور قبل النهائي أو دور الثمانية أو حتى المباراة النهائية». وأكد: «أعتقد أننا يجب أن نواصل المضي قدماً، لأنني أرى أننا قريبون جداً. كرة القدم تحسم بتفاصيل صغيرة، وفي المباراة الماضية خسرنا بسبب تلك التفاصيل وداخل منطقتي الجزاء».

ورغم أن إنجلترا لم تحرز أي لقب كبير منذ 60 عاماً، فإن فرصها في تحقيق ذلك تحسنت بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، بعدما قادها غاريث ساوثغيت إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018 في روسيا، ودور الثمانية في مونديال قطر بعد أربعة أعوام، بالإضافة إلى نهائيي كأس أمم أوروبا 2021 و2024.

ويعد القائد هاري كين أحد العناصر الأساسية في جميع تلك المشاركات، ويرى أن التشكيلة الحالية «استثنائية».

وقال كين في تصريحات لـ«بي بي سي»: «إنها واحدة من أفضل مجموعات منتخب إنجلترا التي كنت جزءاً منها».

وأضاف: «عندما ترى اللاعبين في الفندق، أو خلال التدريبات، أو داخل غرفة الملابس، تدرك أنها مجموعة استثنائية. كانت تربطنا علاقة قوية، وكان لدينا إيمان كبير ببعضنا».

هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي (إ.ب.أ)

وكان المدرب الألماني توماس توخيل قد تعرض لصيحات استهجان من بعض جماهير إنجلترا قبل مباراة تحديد المركز الثالث في ميامي، وتحمل النصيب الأكبر من الإحباط بسبب فشل الفريق في بلوغ المباراة النهائية.

لكن كين أعرب عن ثقته في أن توخيل سيستفيد من دروس البطولة خلال المرحلة المقبلة.

وقال مهاجم بايرن ميونيخ: «إنها أول بطولة كبرى له، وأعتقد أنه تعلم الكثير عن هذه المجموعة، وعن مشوار البطولة، والسفر، والمباريات، وما يتطلبه الأمر من تعامل مع الضغوط».

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كأس العالم 2030... 6 دول و3 قارات وصداع الـ64 منتخباً

كأس العالم لكرة القدم (د.ب.أ)
كأس العالم لكرة القدم (د.ب.أ)
TT
TT

كأس العالم 2030... 6 دول و3 قارات وصداع الـ64 منتخباً

كأس العالم لكرة القدم (د.ب.أ)
كأس العالم لكرة القدم (د.ب.أ)

يسدل الستار، في وقت لاحق من اليوم الأحد على أكبر نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم، في وقت بدأت فيه بالفعل التكهنات بشأن احتمال توسعة جديدة للبطولة في نسخة عام 2030.

وكانت هذه البطولة تقام لأول مرة في ثلاث دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وضمت 48 منتخباً بدلا من 32، ما أدى لارتفاع عدد المباريات من 64 إلى 104 مباريات.

وبعد أربعة أعوام ستستضيف ست دول البطولة، وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنهم يبحثون في احتمالية زيادة عدد الفرق المشاركة ليصبح العدد 64 منتخباً.

وفيما يلي أبرز ما يجب معرفته عن كأس العالم 2030: كيف ستقام بطولة كأس العالم 2030؟ ستقام معظم مباريات البطولة في إسبانيا والبرتغال والمغرب. لكن بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق أول نسخة من كأس العالم في أوروغواي عام 1930، تقرر إقامة مباراة واحدة في كل من الأرجنتين، وباراغواي، وأوروغواي.

ومن المقرر أن تقام هذه المباريات الثلاث في بداية البطولة، حتى تحصل المنتخبات المشاركة فيها على الوقت الكافي للتأقلم بعد انتقالها إلى

أوروبا وأفريقيا، على أن تخوض مباراتها الثانية بعد نحو 11 إلى 12 يوماً من المباراة الافتتاحية.

ووفقاً للجدول الحالي ستقام البطولة في الفترة من 8 يونيو (حزيران) إلى 21 يوليو (تموز)، لتصبح أطول بطولة في تاريخ بطولات كأس العالم في التاريخ، حيث ستستمر لـ44 يوماً.

ما مدى واقعية إقامة بطولة بمشاركة 64 منتخباً؟ حتى الآن، كان ينظر إلى زيادة عدد المنتخبات بمقدار 16 منتخباً إضافياً على أنها شبه مستحيلة من الناحية اللوجستية، حيث إن بطولة تضم 64 منتخباً ستحتاج إلى إقامة 128 مباراة، أي بزيادة 24 مباراة عن النسخة الحالية، وضعف عدد مباريات نسخة قطر 2022.

وسيستلزم ذلك إقامة عدد أكبر من المباريات في أميركا الجنوبية، مما يزيد من متطلبات السفر والتنقل. ومع ذلك، أكد إنفانتينو خلال البطولة الحالية في أميركا الشمالية والوسطى أن هذه الفكرة تستحق الدراسة بعد انتهاء البطولة، مشدداً على أن حلم المشاركة في كأس العالم يجب أن يكون متاحاً للعالم بأسره، وليس لأوروبا وأميركا الجنوبية فقط.

وطالبت عدة أطراف، خصوصاً من أميركا الجنوبية، بتوسيع البطولة إلى 64 منتخباً.

وقد تعكس تصريحات إنفانتينو الأخيرة أيضاً رغبته في إظهار أنه بحث جميع الخيارات الممكنة. وكان رئيس «فيفا» قد حاول بالفعل زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 في مونديال قطر 2022، لكن تلك المحاولة لم تنجح.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)

أين ستقام المباريات؟ تشير الخطط الحالية إلى إقامة المباريات في ستة ملاعب بالمغرب، وثلاثة ملاعب في البرتغال، وأحد عشر ملعباً في إسبانيا.

وسيكون ملعب «كامب نو» في برشلونة، الذي ستصل سعته إلى 103 آلاف متفرج بعد انتهاء أعمال التجديد، وملعب الحسن الثاني الجديد بالقرب من الدار البيضاء، الذي ستبلغ سعته 115 ألف متفرج، أكبر ملعبي كرة قدم في العالم.

كيف سيكون نظام التصفيات؟ في أوروبا، سيشهد نظام التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2030 تغييرات جذرية، ليتماشى مع نظام الدوري المستخدم في البطولات الأوروبية للأندية.

حتى الآن، تتنافس المنتخبات في مجموعات مكونة من أربع أو خمس منتخبات ويلعبون مباريات للذهاب والإياب. ويتأهل صاحب الصدارة مباشرة للمونديال، فيما تتبقى فرصة للوصيف للتأهل من خلال مباريات الملحق.

وبموجب النظام الجديد، سيتم توزيع أفضل 36 منتخباً في دوري الأمم الأوروبية على ثلاث مجموعات تضم كل منها 12 منتخباً. وسيلعب كل منتخب ست مباريات أمام ستة منافسين مختلفين، على أن يتم ترتيب المنتخبات في جدول دوري داخل كل مجموعة.

وسيتأهل أصحاب المراكز الأولى مباشرة إلى كأس العالم، بينما تحسم المقاعد الإضافية عبر مباريات فاصلة، على أن يحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تفاصيل توزيع هذه المقاعد لاحقاً.

أما المنتخبات التي لا تدخل ضمن أفضل 36 منتخباً، فستخوض أيضاً منافسات بنظام الدوري.

وتتأهل الدول الست المستضيفة تلقائياً إلى النهائيات، فيما قد تشهد التصفيات في بقية الاتحادات القارية تعديلات أيضاً إذا تم اعتماد نظام الـ64 منتخباً.

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«طاهٍ إسباني» غيَّر مسار التاريخ... كيف احتفظت الأرجنتين بميسي؟

ليونيل ميسي (حسابه في إنستغرام)
ليونيل ميسي (حسابه في إنستغرام)
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«طاهٍ إسباني» غيَّر مسار التاريخ... كيف احتفظت الأرجنتين بميسي؟

ليونيل ميسي (حسابه في إنستغرام)
ليونيل ميسي (حسابه في إنستغرام)

قبل أن يصبح ليونيل ميسي أعظم لاعب في تاريخ الأرجنتين بالنسبة إلى كثيرين، وقبل أن يقود منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم، كادت مسيرته الدولية تسلك طريقاً مختلفاً تماماً... طريقاً يقوده إلى تمثيل إسبانيا.

وكشف الفيلم الوثائقي الجديد «Messi: The Forgotten Tape» الذي تعرضه منصة «ديزني+»، عن تفاصيل غير معروفة من بدايات ميسي، حين اضطر الاتحاد الأرجنتيني إلى التحرك سريعاً لتأمين ولاء اللاعب، بعدما أدرك أن الاتحاد الإسباني كان يراقب موهبة المراهق المقيم في أكاديمية برشلونة، ويملك فرصة قانونية لضمه.

وتبدأ القصة في عام 2003، خلال بطولة كأس العالم للناشئين، حين خسر المنتخب الأرجنتيني تحت 17 عاماً أمام إسبانيا في نصف النهائي، رغم تقدمه بهدفين. وبعد المباراة، اقترب أحد طهاة بعثة المنتخب الإسباني، الذي كان يعمل أيضاً مع برشلونة، من مدرب الأرجنتين هوغو توكالي، وقال له: «لو أحضرت الفتى الموجود في برشلونة، لكنتم أبطال العالم».

ويستعيد توكالي في «الوثائقي» تلك اللحظة قائلاً إنه شعر وكأن الكلمات «طعنة»، فسأل الطاهي إن كان يقصد ميسي، ليأتيه الرد: «إذا كنت تعرفه، فلماذا لم تستدعه؟».

كانت تلك الجملة كافية لإطلاق سباق داخل الاتحاد الأرجنتيني، بعدما أدرك مسؤولوه أنهم قد يخسرون أحد أبرز المواهب الصاعدة في العالم.

وكان ميسي قد انتقل إلى برشلونة عام 2000 وهو في الثالثة عشرة من عمره، وبقي بعيداً عن أنظار مسؤولي المنتخبات العمرية في الأرجنتين، في وقت كان الاتحاد الإسباني يتابع تطوره عن قرب، إذ لعب إلى جانب جيل ضم سيسك فابريغاس وجيرارد بيكيه وغيرهما من نجوم أكاديمية «لا ماسيا».

وبحسب ما نقلته صحيفة «التلغراف» البريطانية، أن أليكس غارسيا، أحد مدربي أكاديمية برشلونة آنذاك، كشف بأنه قد سأل ميسي مباشرة إن كان يرغب في اللعب لإسبانيا، حتى لا يبقى وحيداً في النادي خلال فترات التوقف الدولي، عندما يغادر زملاؤه للمشاركة مع منتخباتهم.

أما جينيس ميلينديز، مدرب منتخبات الناشئين في إسبانيا آنذاك، فيقول في «الوثائقي» إنه كان يتخيل ميسي ضمن ذلك الجيل، معتبراً أن المنتخب الإسباني كان سيصبح «لا يُقهر» بوجوده.

ورغم أن ميسي كان متمسكاً بفكرة تمثيل الأرجنتين، فإن الاتحاد الأرجنتيني لم يكن يملك أي ضمانات رسمية، لذلك بدأ رحلة البحث عنه، بعد وصول شريط فيديو يضم أبرز لقطاته مع برشلونة إلى المدرب مارسيلو بيلسا ومساعده كلاوديو فيفاس.

ويروي فيفاس أن بيلسا طلب إعادة تشغيل الشريط لأنه ظن في البداية أن اللقطات معروضة بسرعة أكبر من الواقع، قبل أن يعلّق قائلاً: «هذا الفتى مذهل».

بعدها كلّف الاتحاد الأرجنتيني مسؤول قطاع المنتخبات السنية عمر سوتو بالعثور على عائلة اللاعب. ووفقاً لـ«الوثائقي»، اضطر سوتو إلى البحث في دليل هواتف مدينة روساريو والاتصال بكل من يحمل اسم «ميسي»، حتى وصل إلى جدته، ومنها إلى والده خورخي المقيم في برشلونة.

وفي عجلة من أمره، أرسل الاتحاد أول استدعاء رسمي إلى برشلونة، لكنه حمل خطأً في الاسم، إذ كُتب «ليونيل ميتشي» بدلاً من «ليونيل ميسي».

وفي صيف 2004 عاد ميسي، البالغ حينها 17 عاماً، إلى الأرجنتين لأول مرة لتمثيل منتخب الشباب، حيث نظم الاتحاد مباراتين وديتين أمام باراغواي وأوروغواي بصيغة رسمية معترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بهدف تثبيت أهلية اللاعب الدولية وفق لوائح «فيفا».

وشارك ميسي في إحدى المباراتين بديلاً مع بداية الشوط الثاني، وسجل هدفاً خلال الفوز الكبير 7-0، بعدما انطلق من منتصف الملعب، وتجاوز المدافعين والحارس قبل أن يودع الكرة في الشباك، في لقطة اعتبرها كثيرون الإعلان الحقيقي عن بداية رحلة أسطورة ستغيّر تاريخ الكرة الأرجنتينية.

وبعد عام واحد فقط، منحه المدرب خوسيه بيكرمان ظهوره الأول مع المنتخب الأول وهو في الثامنة عشرة، قبل أن يصبح خلال سنوات قليلة قائد الأرجنتين ورمزها الأبرز، ويقودها إلى ألقاب كوبا أميركا 2021 و2024، وكأس العالم 2022، ليغلق بذلك فصلاً كاد ينتهي بقميص إسبانيا، لولا كلمات عابرة قالها طاهٍ بعد مباراة للناشئين.

وبعد أكثر من عشرين عاماً، تبدو تلك التفاصيل الصغيرة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فما بدأ بملاحظة عابرة من طاهٍ، وشريط فيديو، وبحث في دليل هواتف، انتهى بصناعة أحد أعظم الفصول في تاريخ كرة القدم. واليوم، بينما يستعد ميسي لمواجهة إسبانيا في نهائي كأس العالم، تبدو تلك القصة تذكيراً بأن مسار أسطورة بحجمه كان يمكن أن يتغير بالكامل، لولا أن الأرجنتين تحركت في اللحظة المناسبة.

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