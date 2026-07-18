«جائزة بلجيكا الكبرى»: أنتونيلي سائق «مرسيدس» أول المنطلقين

سينطلق كيمي أنتونيلي، سائق «مرسيدس» ومتصدر ترتيب بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، من المركز الأول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى الأحد، في حين سيكون ماكس فرستابن، سائق «رد بول»، إلى جانبه في الصف الأمامي.

وكان لاندو نوريس، سائق «مكلارين»، ثالث أسرع سائق في جلسة التجارب التأهيلية السبت، لكنه تلقى عقوبة بالتراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق، وهو ما يعني أن جورج راسل، سائق «مرسيدس»، سيشارك الصف الثاني مع شارل لوكلير، سائق «فيراري».

وهذه المرة السادسة التي يحصل فيها أنتونيلي (19 عاماً) على مركز أول المنطلقين في 10 جولات هذا الموسم، ليواصل «مرسيدس» بذلك مسيرته بوصفه أسرع فريق في كل جولة تجارب تأهيلية حتى الآن.