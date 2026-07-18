إنغلهارد يعود إلى فرايبورغ

أعلن نادي فرايبورغ الألماني لكرة القدم، السبت، أن يانيك إنغلهارد سوف يعود لصفوف الفريق في صفقة انتقال قادماً من كومو الإيطالي، ليلعب مع الفريق الأول.

ولم يعلن فرايبورغ أي تفاصيل خاصة بعقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، والذي لعب مع فريق فرايبورغ تحت 23 عاماً في دوري الدرجة الثالثة، في الفترة من 2021 إلى 2023.

وانضم إنغلهارد إلى كومو في 2024 قادماً من فورتونا دوسلدورف، ولعب في الدوري الألماني الموسم الماضي معاراً لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ.

وقال إنغلهارد: «لم تنقطع علاقتي بنادي فرايبورغ أبداً، سواء مع اللاعبين أو مسؤولي النادي. أشعر بسعادة كبيرة لعودتي إلى فرايبورغ. طموحات النادي كبيرة، وهذا ما يعجبني، وأنا متحمس للغاية لبدء المشوار».

وجاء الإعلان عن الصفقة بعد يوم واحد من بيع فرايبورغ مهاجمه السويسري الشاب يوهان مانزامبي إلى أستون فيلا، الذي تغلب عليه في نهائي الدوري الأوروبي خلال مايو (أيار) الماضي، مقابل مبلغ قياسي في تاريخ النادي قد يصل إلى 70 مليون يورو (80 مليون دولار).

ويستهل فرايبورغ، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع بالدوري الألماني، مشواره في الموسم الجديد يوم 20 أغسطس (آب) بخوض ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، قبل أن يفتتح مشواره في الدوري الألماني يوم 30 أغسطس بمواجهة فيردر بريمن.