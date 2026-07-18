«جائزة بلجيكا الكبرى»: أنتونيلي يواصل السيطرة على التجارب الحرة

هيمن الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، الثلاثاء، على التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى، المقرر إقامته الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1».

ويهدف متصدر ترتيب فئة السائقين للعودة للانتصارات من خلال هذا السباق، فيما تضررت سيارة البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، بسبب حادث.

وكان أنتونيلي سجل أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية أمس بعد أن احتل المركز السادس في التجربة الحرة الأولى، وعاد وسجل أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة، حيث سجل زمناً بلغ 45.900 ثانية في أطول مضمار هذا الموسم حيث يبلغ طوله 7.004 كيلومتر.

وجاء البريطاني لاندو نوريس، سائق مكلارين، في المركز الثاني بفارق 0.139 ثانية، فيما جاء الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول والفائز بالسباق ثلاث مرات سابقة، في المركز الثالث بفارق 0.148 ثانية.

وتحسن أداء جورج راسل، زميل أنتونيلي في فريق مرسيدس، واحتل المركز الرابع بعد أن كانت نتائجه في تجربتي الأمس مخيبة للآمال.

واحتل هاميلتون المركز الخامس أمام زميله بفريق فيراري، تشارلز لوكلير، ولكنه تعرض لموقف خطير في اللحظات الأخيرة عندما فقد السيطرة، وانحرف إلى الحصى واصطدم بحاجز بمؤخرة سيارته في حادثة مماثلة لتلك التي تعرض لها بيير جاسلي، سائق فريق ألبين، في اليوم السابق.

ولم يتمكن بطل العالم سبع مرات من إكمال اللفة، ويملك الميكانيكيون ساعتين ونصف الساعة لإصلاح السيارة لتكون جاهزة مع بداية التجربة الرسمية.

ومن المقرر أن يحصل العديد من السائقين على عقوبات على شبكة الانطلاق في سباق الأحد بسبب إضافة مكونات جديدة للمحرك تتجاوز الحد المسموح به.

وسوف يتراجع نوريس ولانس سترول، سائق أستون مارتن، عشرة مراكز عن التي سيحتلونها في التجربة الرسمية، كما أن حجار سيبدأ من المركز الأخير على شبكة الانطلاق.

وتقلص فارق الصدارة في بطولة العالم بين أنتونيللي وزميله راسل إلى 25 نقطة بعد فشله في الفوز في السباقات الثلاثة الأخيرة، وخروجه من المراكز المؤهلة للحصول على النقاط في سباقين منها. ويحتل هاميلتون المركز الثالث بفارق سبع نقاط أخرى.