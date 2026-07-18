«الذكاء الاصطناعي» يغزو كأس العالم 2026

تحول كأس العالم 2026 إلى ساحة غير مسبوقة لانتشار الصور ومقاطع الفيديو المزيفة التي أُنتجت بالذكاء الاصطناعي، في ظاهرة يرى مراقبون أنها طغت على كثير من أحداث البطولة، وأربكت الجماهير في تمييز الحقيقة من الخيال.

ووفقاً لصحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن البطولة شهدت سيلاً من المحتوى المفبرك، بدءاً من صور ساخرة، ووصولاً إلى مقاطع فيديو تبدو للوهلة الأولى حقيقية، ما دفعها إلى إعداد دليل يساعد الجماهير على اكتشاف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.

BREAKING: FIFA have confirmed the referee for England v Argentina.Looks like they’ve gone with Margaret Thatcher to quash any rumours of favouritism towards Messi & Argentina Come on England #England #worldcuplive #fifa #WorldCup #fifaknockout pic.twitter.com/vvg01Mo1c9 — Tony Dancaster (@TonyDancaster) July 13, 2026

ورأت أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب رفع مستوى الوعي، وعدم مشاركة الصور أو المقاطع قبل التحقق منها، مشيرة إلى أن كثيراً من المحتوى المنتشر على منصات التواصل استغل شعبية البطولة لإنتاج مشاهد لا أساس لها من الصحة.

وضربت «التلغراف» أمثلة عدة على تلك المقاطع، من بينها ظهور شخصيات تاريخية متوفاة بين الجماهير، أو إسناد إدارة إحدى المباريات إلى رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت ثاتشر، فضلاً عن مقاطع مزيفة للحكام واللاعبين تحمل تفاصيل يصعب تصديقها عند التدقيق.

وأكدت أن اكتشاف التزييف غالباً ما يكون ممكناً من خلال ملاحظة أخطاء في الإضاءة، أو تشوهات في الأيدي، والوجوه، أو شعارات وكتابات غير مفهومة على الملابس، إضافة إلى حركات غير طبيعية في تعابير الوجه، والصوت.

⚽️ THẬT NHƯ ĐÙA: 5/7/2036, Tổng thống Donald Trump đã đích thân gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để xem xét việc treo giò tiền đạo ghi bàn hàng đầu của đội tuyển Mỹ tại World Cup Folarin Balogun, theo báo cáo của NYT. Thẻ đỏ của anh ấy đã... pic.twitter.com/ytNgXqgj8C — c0mmand0 (@c0mmand0_2022) July 6, 2026

كما تناولت انتشار مقاطع ساخرة يظهر فيها نجوم مثل فينيسيوس جونيور، وإيرلينغ هالاند في مشاهد لم تحدث إطلاقاً، فضلاً عن مقاطع رومانسية أو كوميدية جرى إنتاجها بالكامل بالذكاء الاصطناعي، وحصدت ملايين المشاهدات.

وسخرت الصحيفة أيضاً من بعض المقاطع التي شبهت مباريات كرة القدم بمعارك تاريخية، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي جعل إنتاج مثل هذا المحتوى سهلاً إلى درجة أفقدته قيمته الإبداعية.

| Erling Haaland comments on a viral AI edit featuring him & Vinicius Jr... he asks the Brazilian to it. ❤️Vini replied: ‘HAHAHAHAHAHAH’pic.twitter.com/bOkpiePcFd — Goals Side (@goalsside) July 3, 2026

واختتمت تقريرها برسالة تحذيرية للجماهير، مفادها بأن كأس العالم 2026 قد يُذكر مستقبلاً ليس فقط بما شهده داخل المستطيل الأخضر، بل أيضاً بوصفه البطولة التي بلغ فيها التزييف الرقمي بالذكاء الاصطناعي مستوى غير مسبوق، ما يجعل التحقق من أي صورة أو مقطع متداول ضرورة قبل تصديقه، أو إعادة نشره.