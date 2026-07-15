الصحافة الإسبانية: «لا روخا الماتدور» سحق فرنسا

«منتخب عملاق سحق فرنسا»، و«هزيمة تاريخية»... أظهرت الصحافة الإسبانية فرحتها، الأربعاء، غداة فوز منتخب «لا روخا» على نظيره الفرنسي 2-0، وتأهله إلى نهائي «كأس العالم»، للمرة الثانية.

وعدَّت صحيفة «آس» الرياضية أن ما تحقّق هو «درس للعالم»، مُشيدة بمنتخب يقوده نجمه لامين يامال نجح في تحقيق «إنجاز» الفوز في نصف نهائي «مونديال 2026» على «أفضل منتخب في البطولة» و«التفوق على نجوم كبار مثل (كيليان) مبابي و(مايكل) أوليسيه و(عثمان) ديمبيلي».

ورأت الصحيفة الرياضية اليومية أن «معجزة» الفوز بلقب ثان في «كأس العالم»، بعد «مونديال 2010»، «باتت في متناول اليد».

أما صحيفة «إل باييس» العامة فوصفت منتخب إسبانيا بـ«المُذهل»، مشيرة إلى أنه سيواجه إنجلترا أو الأرجنتين في النهائي، على ملعب نيوجيرسي، الأحد.

وعنونت «ماركا»، الصحيفة الرياضية المدريدية الأخرى، صفحتها الأولى بـ«هزيمة تاريخية»، مُشيدة بـ«عرض تكتيكي مميز» من المدرب لويس دي لا فوينتي.

وكتبت «لا فانغارديا» الكاتالونية أن «إسبانيا تقتحم الباستيل» بهذا الانتصار الذي تحقَّق في يوم العيد الوطني الفرنسي.

ووصفت صحيفة «إيه بي سي» المنتخب الإسباني بأنه «عملاق سحق فرنسا»، وعدَّت الانتصار ثمرة «جهد جماعي هائل» تميَّز بـ«وفرة من الأفكار الهجومية».

وأضافت: «هناك آثار دماء على أرض الملعب بعد مباراة عملاقة».