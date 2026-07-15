رفضت نائبة الرئيس الأرجنتيني فيكتوريا فيلارويل تصريحات ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأول، قبل مواجهة إنجلترا في الدور قبل النهائي من كأس العالم، مؤكدة في إشارة إلى حرب جزر فوكلاند أن «هذه ليست مجرد مباراة أخرى». وكتبت فيلارويل عبر منصة «إكس»، قبل أقل من 24 ساعة من انطلاق المباراة المقررة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في أتلانتا: «غداً سنلعب أمام القراصنة الذين استولوا على أرضنا». وأضافت: «لن أكون مجاملة سياسياً، أو باردة المشاعر، فالمواجهة أمام الإنجليز تعني دائماً أكثر من مجرد مباراة. إنها جزر مالفيناس، ودييغو (مارادونا)، وآخر كأس عالم لليو (ميسي)، وهي أيضاً فرصة لوقف الغزاة». وتابعت: «هيا يا أرجنتين! لأننا سنواصل المطالبة بما هو حق لنا حتى آخر نفس». واكتسبت المباريات بين المنتخبين أبعاداً سياسية منذ الحرب التي اندلعت بين بريطانيا والأرجنتين عام 1982 بسبب جزر فوكلاند، والتي تعرف في الأرجنتين باسم جزر مالفيناس. وقتل نحو ألف شخص خلال الحرب، ولا تزال جزر فوكلاند، الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، إقليماً بريطانياً ما وراء البحار، وهو الوضع القائم منذ عام 1833. وشارك والد فيلارويل في تلك الحرب، وكان دييغو مارادونا قال عقب فوز الأرجنتين الشهير على إنجلترا 2-1 في دور الثمانية لكأس العالم 1986، والذي شهد تسجيله هدفه الشهير، إن ذلك الانتصار كان أيضاً تكريماً لضحايا الحرب في الأرجنتين. وكان سكالوني قد قال الثلاثاء: «إنها مباراة كرة قدم، ويجب أن نبقي الأمور منفصلة. ما علاقة لاعبي اليوم بما حدث قبل سنوات طويلة جداً؟ لقد كانت فترة حزينة، ونتذكرها بالطبع، لكن سيكون من الخطأ تماماً إدخالها في أجواء المباراة».
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نائبة رئيس الأرجنتين عن مواجهة إنجلترا: هذه ليست مجرد مباراة… سنواجه غزاة وقراصنة! https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5296320-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9%E2%80%A6-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87
نائبة رئيس الأرجنتين عن مواجهة إنجلترا: هذه ليست مجرد مباراة… سنواجه غزاة وقراصنة!
نائبة رئيس الأرجنتين عن مواجهة إنجلترا: هذه ليست مجرد مباراة… سنواجه غزاة وقراصنة!
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