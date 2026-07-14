مبابي يغيب عن جزء من تدريب فرنسا لكنه سيشارك ضد إسبانيا

لم يكمل ​كيليان مبابي قائد فرنسا الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب بلاده أمس (الاثنين)، قبل مواجهة إسبانيا في قبل نهائي ‌كأس العالم لكرة ‌القدم ​اليوم ‌(الثلاثاء)، بعد ​تعرضه لإصابة طفيفة في الكاحل خلال الفوز على المغرب في دور الثمانية.

وقرر الجهاز الفني إراحة مبابي جزئياً خلال تدريبات ‌أمس، ‌بعد استبداله في ​الدقائق ‌الأخيرة من المباراة ‌التي فازت فيها فرنسا 2 - صفر على المغرب يوم الخميس.

ومن غير المتوقع ‌أن تمنعه الإصابة من المشاركة في مباراة اليوم. وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا للصحافيين: «كيليان بخير». وعند سؤاله بشأن خوض مبابي للتدريبات، أضاف ديشان: «نعم لقد تدرب. سمح له بأداء 10 دقائق في تمرين ​واحد ​بدلاً من 15 دقيقة».