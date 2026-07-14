مدرب إسبانيا ينتظر «أفضل مباراة» ليامال في «كأس العالم 2026»

يعتقد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، أن أفضل مباراة للامين يامال في بطولة كأس العالم الحالية لم تأت بعد.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر من مساء الاثنين: «لقد قلت له أن يهدأ ويستمتع. يوم لامين يامال الكبير لم يأت بعد في هذه البطولة. أتمنى أن يكون غداً أو في المباراة النهائية؛ إذا تأهلنا».

ويلتقي منتخب إسبانيا نظيره الفرنسي، في وقت لاحق من مساء الثلاثاء، بالدور ما قبل النهائي للمونديال المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يلتقي الفائز منهما، في المباراة النهائية، الفائزَ من لقاء المربع الذهبي الآخر بين منتخبي الأرجنتين (حامل اللقب) وإنجلترا.

وحصل يامال على لقب «رجل المباراة» مرات عدة، لكنه لم يسجل سوى هدف واحد في 6 مباريات بـ«مونديال 2026»، ولم يصنع أي هدف حتى الآن. واحتفل لاعب برشلونة الإسباني الشاب الموهوب بعيد ميلاده الـ19 قبل يوم من المباراة، لكنه لا يكترث لقلة أهدافه، حيث قال: «لا يهمني التسجيل أو عدمه»، مؤكداً أن نجاح الفريق الجماعي هو الأهم.

ويقود المنتخب الفرنسي عدد من النجوم البارزين، من بينهم القائد كيليان مبابي، وعثمان ديمبلي، ومايكل أوليسيه، لكن دي لا فوينتي يريد من لاعبيه أن يكونوا على طبيعتهم.

وشدد مدرب المنتخب الإسباني في ختام تصريحاته: «يتعين علينا أن نبقى أقوياء، وأن نواجه قوة خصومنا».