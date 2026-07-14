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الرياضة رياضة عالمية

ليفربول يمهد الطريق أمام سلوت لتولي تدريب منتخب هولندا

آرني سلوت (د.ب.أ)
آرني سلوت (د.ب.أ)
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ليفربول يمهد الطريق أمام سلوت لتولي تدريب منتخب هولندا

آرني سلوت (د.ب.أ)
آرني سلوت (د.ب.أ)

ذكرت صحيفة «دي تلغراف» الهولندية، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أن نادي ليفربول الإنجليزي يمهد الطريق أمام آرني سلوت لتولي منصب مدرب منتخب هولندا لكرة القدم. وبحسب التقرير، فإنه في حال قبول سلوت للمنصب، يرغب ليفربول في ضمان عدم تنازله عن حقه في التعويض المالي بعد رحيله في نهاية الموسم المنصرم. ويعتبر سلوت أحد المرشحين لخلافة رونالد كومان الذي استقال من منصب المدير الفني لمنتخب هولندا عقب خروجه المبكر من بطولة كأس العالم 2026، إثر خسارته بركلات الترجيح أمام المنتخب المغربي في دور الـ32. وقررت إدارة ليفربول إعفاء سلوت من مهامه بعد الموسم المخيب للآمال للفريق الأحمر، الذي عجز عن التتويج بأي ألقاب في الموسم المنقضي. ووفقاً للتقرير، يعتزم نادي ليفربول زيادة راتب سلوت خلال عامه الأول كمدرب للمنتخب الهولندي إلى المبلغ الذي كان سيتقاضاه لو بقي مع النادي. وهذا يعني أن سلوت لن يتكبد أي خسارة مالية، كما سيوفر ناديه السابق المال، علماً بأن عقد المدرب الهولندي مع ليفربول من المقرر أن ينتهي في صيف عام 2027.

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كرة القدم ليفربول رياضة هولندا

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يامال يرد على تصريحات راخوي: نحن مثال على الاندماج

لامين يامال (رويترز)
لامين يامال (رويترز)
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يامال يرد على تصريحات راخوي: نحن مثال على الاندماج

لامين يامال (رويترز)
لامين يامال (رويترز)

سلط نجم المنتخب الإسباني الصاعد، لامين يامال، الضوء على قوة كرة القدم في توحيد الشعوب، وذلك في أعقاب التصريحات، التي وصفت بالعنصرية، التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني السابق، ماريانو راخوي. وقال يامال، قبيل مباراة المنتخب الإسباني ضد نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء: «إذا كان لكرة القدم أن تحدث فرقاً، فذلك من خلال الاندماج. فرنسا وإسبانيا مثالان على الاندماج. هذا هو جوهر كرة القدم -لا الحديث عما يقوله الآخرون». وأضاف: «سنخوض واحدة من أجمل مباريات كأس العالم. لا أعتقد أن الوقت مناسب الآن للحديث عن ذلك». وكان راخوي، السياسي السابق المنتمي لحزب «الشعب» المحافظ، قد كتب في مقال له في صحيفة «إل ديبات» الإلكترونية أن المنتخب الفرنسي يضم نخبة من اللاعبين. إلا أنه ادعى عدم وجود أي لاعب فرنسي في منتخب «الديوك»، وهو ما جعل المقال يقابل بانتقادات حادة في كل من فرنسا وإسبانيا. وحينما سئل لاعب الوسط الفرنسي، وارن زاير-إيمري، عن هذه التصريحات، أجاب بأنه لم يقرأ المقال. وصرح زاير-إيمري: «يضم هذا المنتخب الفرنسي لاعبين من خلفيات وأعراق مختلفة. تماماً مثل البلد. نحن مجموعة متحدة، فريق متحد، وهذا كل ما يهم».

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كرة القدم رياضة كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مبابي يغيب عن جزء من تدريب فرنسا لكنه سيشارك ضد إسبانيا

مبابي من تدريبات فرنسا الأخيرة (أ.ف.ب)
مبابي من تدريبات فرنسا الأخيرة (أ.ف.ب)
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مبابي يغيب عن جزء من تدريب فرنسا لكنه سيشارك ضد إسبانيا

مبابي من تدريبات فرنسا الأخيرة (أ.ف.ب)
مبابي من تدريبات فرنسا الأخيرة (أ.ف.ب)

لم يكمل ​كيليان مبابي قائد فرنسا الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب بلاده أمس (الاثنين)، قبل مواجهة إسبانيا في قبل نهائي ‌كأس العالم لكرة ‌القدم ​اليوم ‌(الثلاثاء)، بعد ​تعرضه لإصابة طفيفة في الكاحل خلال الفوز على المغرب في دور الثمانية.

وقرر الجهاز الفني إراحة مبابي جزئياً خلال تدريبات ‌أمس، ‌بعد استبداله في ​الدقائق ‌الأخيرة من المباراة ‌التي فازت فيها فرنسا 2 - صفر على المغرب يوم الخميس.

ومن غير المتوقع ‌أن تمنعه الإصابة من المشاركة في مباراة اليوم. وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا للصحافيين: «كيليان بخير». وعند سؤاله بشأن خوض مبابي للتدريبات، أضاف ديشان: «نعم لقد تدرب. سمح له بأداء 10 دقائق في تمرين ​واحد ​بدلاً من 15 دقيقة».

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مدرب إسبانيا ينتظر «أفضل مباراة» ليامال في «كأس العالم 2026»

لويس دي لا فوينتي (رويترز)
لويس دي لا فوينتي (رويترز)
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مدرب إسبانيا ينتظر «أفضل مباراة» ليامال في «كأس العالم 2026»

لويس دي لا فوينتي (رويترز)
لويس دي لا فوينتي (رويترز)

يعتقد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، أن أفضل مباراة للامين يامال في بطولة كأس العالم الحالية لم تأت بعد.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر من مساء الاثنين: «لقد قلت له أن يهدأ ويستمتع. يوم لامين يامال الكبير لم يأت بعد في هذه البطولة. أتمنى أن يكون غداً أو في المباراة النهائية؛ إذا تأهلنا».

ويلتقي منتخب إسبانيا نظيره الفرنسي، في وقت لاحق من مساء الثلاثاء، بالدور ما قبل النهائي للمونديال المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يلتقي الفائز منهما، في المباراة النهائية، الفائزَ من لقاء المربع الذهبي الآخر بين منتخبي الأرجنتين (حامل اللقب) وإنجلترا.

وحصل يامال على لقب «رجل المباراة» مرات عدة، لكنه لم يسجل سوى هدف واحد في 6 مباريات بـ«مونديال 2026»، ولم يصنع أي هدف حتى الآن. واحتفل لاعب برشلونة الإسباني الشاب الموهوب بعيد ميلاده الـ19 قبل يوم من المباراة، لكنه لا يكترث لقلة أهدافه، حيث قال: «لا يهمني التسجيل أو عدمه»، مؤكداً أن نجاح الفريق الجماعي هو الأهم.

ويقود المنتخب الفرنسي عدد من النجوم البارزين، من بينهم القائد كيليان مبابي، وعثمان ديمبلي، ومايكل أوليسيه، لكن دي لا فوينتي يريد من لاعبيه أن يكونوا على طبيعتهم.

وشدد مدرب المنتخب الإسباني في ختام تصريحاته: «يتعين علينا أن نبقى أقوياء، وأن نواجه قوة خصومنا».

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