لقاء قريب بين الاتحاد الألماني و«ريد بول» لحسم مصير كلوب

ذكرت مجلة «كيكر» الألمانية، الأحد، أن مسؤولين في الاتحاد الألماني لكرة القدم سيجتمعون مع أوليفير مينتزلاف، الرئيس التنفيذي الرياضي لشركة «ريد بول»، الثلاثاء، في محاولة لإتمام إجراءات فسخ عقد يورغن كلوب مع المنتخب الألماني، ليتولى تدريبه.

وسيناقش الاجتماع إمكانية إنهاء عقد كلوب مع ريد بول مبكراً، وهو يمتد حتى عام 2029، بصفته رئيس قسم كرة القدم العالمية في المجموعة، وأضاف التقرير أن مينتزلاف سيلتقي كلوب في نيويورك لاحقاً هذا الأسبوع.

وقد توصل كلوب بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم، بمن فيهم الرئيس بيرند نويندورف ونائبه هانز يواكيم فاتسكه، خلال اجتماع عقد في الولايات المتحدة، حيث يعمل المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول محللاً رياضياً في قناة «ماجنتا تي في» خلال كأس العالم.

ومن المقرر أن يوقع كلوب عقداً يمتد حتى عام 2030، إلا أن الاتفاق مع «ريد بول»، حيث يعمل حالياً، لم يحسم بعد.

ويعد استمرار كلوب مع «ريد بول» كسفير للعلامة التجارية، مطروحاً بقوة في وسائل الإعلام، لكن بعض المسؤولين في الاتحاد الألماني لا يؤيدون هذا الحل.

وأوضحت «كيكر» أنه قد يسمح لكلوب بمواصلة تقديم المشورة لقطاع الامتيازات الرياضية التابع للشركة العالمية في الأوقات التي لا يعمل فيها مع المنتخب.

ويحتاج المنتخب الألماني إلى مدرب بعد استقالة يوليان ناغلسمان عقب الخروج من دور الـ32 بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا على يد منتخب باراغواي.