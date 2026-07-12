مطالبات بضم ميرتساكر لجهاز كلوب في «المانشافت»

طالب اللاعبان السابقان لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، ستيفان إيفنبرغ وبيير ليتبارسكي، بإسناد دور إلى بير ميرتساكر، بطل كأس العالم 2014، ضمن عملية إعادة هيكلة الاتحاد الألماني، وذلك بعد خروج المنتخب من كأس العالم مبكراً للمرة الثالثة على التوالي.

ويستعد يورغن كلوب لخلافة يوليان ناغلسمان في تدريب المنتخب الألماني «المانشافت»، بينما يعتزم المدير الإداري للاتحاد الألماني أندرياس ريتيغ ترك منصبه بنهاية العام، وهو ما دفع البعض لترشيح ميرتساكر لتولي هذا المنصب أو العمل مساعداً لكلوب.

وقال ليتبارسكي، بطل كأس العالم 1990، في تصريحات لبرنامج «دوبل باس» عبر قناة «سبورت1»: «أستطيع أن أتخيل جيداً انضمام بير ميرتساكر. لقد عمل بنجاح كبير في آرسنال».

وشغل ميرتساكر (41 عاماً) منصب رئيس أكاديمية الناشئين في آرسنال لمدة ثمانية أعوام بعد اعتزاله اللعب، لكنه أصبح متفرغاً حالياً باستثناء عمله محللاً لمباريات كأس العالم عبر قناة «زد دي إف» الألمانية.

وينظر إلى هدوئه أمام الكاميرات وخبرته الكبيرة في تطوير اللاعبين الشباب باعتبارهما من أبرز المزايا التي قد تساعد في إنهاء تراجع الكرة الألمانية. وكان ميرتساكر أكد في وقت سابق أنه منفتح على إجراء محادثات مع الاتحاد الألماني لكرة القدم.

من جانبه، قال إيفنبرغ، القائد السابق لبايرن ميونيخ: «أعتقد أن ترشيح ميرتساكر فكرة رائعة. الأمر منطقي، فالمنظومة بحاجة إلى مزيد من الخبرات، وهذا أمر بالغ الأهمية لبناء الفريق من القاعدة إلى القمة».

وكان أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ وبطل كأس العالم 1974، أعلن في وقت سابق دعمه لتولي ميرتساكر منصباً داخل الاتحاد الألماني لكرة القدم.