بهدف حاسم ... ألفاريز رجل مباراة الأرجنتين وسويسرا

فاز الأرجنتيني خوليان ألفاريز بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد منتخب سويسرا، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأكمل منتخب الأرجنتين عقد المتأهلين للدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب فوزه 3 - 1 على منتخب سويسرا بعد التمديد، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية للمسابقة.

وخلال الوقت الإضافي، أحرز خوليان ألفاريز الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 112، مسجلاً أول أهدافه في المونديال الحالي، وخامس هدف له في مسيرته بكأس العالم، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي للشوط الرابع، محرزاً ثاني أهدافه مع الفريق بالمونديال الحالي.

وضرب منتخب الأرجنتين، الفائز باللقب أعوام 1978 و1986 و2022، موعداً نارياً في الدور قبل النهائي مع المنتخب الإنجليزي، الذي تغلب 2 - 1 على منتخب النرويج، بعد اللجوء للوقت الإضافي في وقت سابق من مساء السبت بالتوقيت المحلي.