توخيل: لست سعيداً بالأداء... كنّا محظوظين

قال توماس توخيل، مدرب إنجلترا، إن فريقه كان «محظوظاً» بعدما تخطى النرويج بصعوبة 2-1 بعد التمديد، وبلغ نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في أميركا الشمالية.

ولم يكن توخيل الغاضب في مزاج للاحتفال بعدما ضمن هدفا جود بيلينغهام الفوز الثاني لمنتخب «الأسود الثلاثة» بعد تأخر، في مباراة متوترة على ملعب هارد روك في ميامي.

وقال الألماني، في مقابلة على أرض الملعب بعد لحظات من فوز فريقه: «جعلنا الأمور صعبة جداً جداً على أنفسنا اليوم».

وأضاف: «النتيجة رائعة. بلوغ نصف النهائي أمر مذهل، لكنني لست سعيداً بالأداء».

وتابع: «الالتزام موجود، لكن طريقة لعبنا جعلت الأمور صعبة جداً علينا: أسلوب لعبنا، كيف لعبنا، عشوائي، كثير من الحذر، ليس بالسرعة الكافية، وليس كافياً. كنا محظوظين اليوم».

وستواجه إنجلترا الآن إما الأرجنتين أو سويسرا في أتلانتا، الأربعاء، في سعيها لبلوغ أول نهائي لكأس العالم منذ 60 عاماً عندما ظفرت باللقب الوحيد لها حتى الآن، وكان على أرضها.

غير أن توخيل شدّد على أن فريقه بحاجة إلى التحسن إذا أراد التقدم أكثر في البطولة.

وقال: «نحن بحاجة إلى أن نتحسن. الآن وقت الاحتفال، والعيش في اللحظة. أمامنا 3 أيام» في إشارة إلى مباراة نصف النهائي الأربعاء المقبل.