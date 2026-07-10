آرسنال يتعاقد مع اللاعبة باتيي من برشلونة

16 مليوناً تابعوا مباراة فرنسا والمغرب على قناة «إم 6»

تابع أكثر من 16 مليون مشاهد في المتوسط فوز المنتخب الفرنسي على المغرب 2 - 0، على قناة «إم 6» الفرنسية الخاصة، مساء الخميس، رغم توقيتها المتأخر (من الساعة 22:00 وحتى منتصف الليل)، وفقاً لأرقام نشرتها «ميديامتري»، الجمعة.

ويُعدّ الرقم الذي سجّلته مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، قياسياً في فرنسا منذ بداية عام 2026.

كما حقّقت المباراة حصة مشاهدة بلغت 72.8في المائة؛ ما يعني أن أكثر من 7 مشاهدين من أصل 10 كانوا يتابعونها.

ومن المتوقع أن تستقطب مباراة نصف نهائي «الزرق»، في 14 يوليو (تموز)، أمام إسبانيا أو بلجيكا، عدداً أكبر من المشاهدين، لا سيما أنها تُبثّ في توقيت أكثر ملاءمة ابتداءً من الساعة 21:00 بتوقيت فرنسا.

وتُعدّ «إم 6» القناة الفرنسية الخاصة الوحيدة التي تبثّ كأس العالم مجاناً، إلى جانب عرضه على القناة المدفوعة «بي إن سبورت». ومنذ انطلاق المنافسات في 11 يونيو (حزيران)، تضمن المباريات للقناة نسب مشاهدة مرتفعة، لا سيّما مباريات المنتخب الفرنسي.

وبحسب القناة عينها، تابع نحو 12.2 مليون مشاهد في المتوسط (بحصة مشاهدة بلغت 76في المائة) فوز فرنسا على الباراغواي (1-0) في دور الـ16، في 4 يوليو، رغم برمجتها عند الساعة 23:00. وعُد ذلك «رقماً قياسياً تاريخياً» في نسب المشاهدة في هذا التوقيت.

وقد أتاحت هذه المباراة، وسواها من المباريات التي بُثّت خلال الأسبوع الممتد من 29 يونيو إلى 5 يوليو، لـ«إم 6»، ببلوغ مستويات قياسية من حيث نسب المشاهدة خلال تلك الفترة.