آرسنال يتعاقد مع اللاعبة باتيي من برشلونة

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم للسيدات تعاقده مع المدافعة الإسبانية أونا باتيي، لاعبة برشلونة السابقة، في خطوة جديدة تشهد انتقال إحدى بطلات منتخب إسبانيا المتوج بكأس العالم للسيدات إلى العاصمة البريطانية لندن.
وشغلت باتيي مركز الظهير الأيمن الأساسي في صفوف برشلونة خلال الفوز على أولمبيك ليون بنتيجة 4-صفر في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في مايو (أيار) الماضي، قبل أن ترحل عن النادي بنهاية الموسم ضمن موجة رحيل عدد من اللاعبات الأساسيات.
وأصبحت باتيي ثاني نجمة من منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم 2023 تنتقل إلى الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، بعدما انضمت أليكسيا بوتياس، الفائزة بجائزة الكرة الذهبية مرتين، إلى نادي لندن سيتي ليونيسيس يوم الأربعاء الماضي.
وقالت باتيي في بيان نشره آرسنال، معلناً التعاقد معها الجمعة: «أريد الفوز بالألقاب، وأشعر بأن هذا هو المكان المناسب لتحقيق ذلك».