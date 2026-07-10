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الرياضة رياضة عالمية

آرسنال يتعاقد مع اللاعبة باتيي من برشلونة

المدافعة الإسبانية أونا باتيي توقع عقد انضمامها إلى آرسنال (نادي آرسنال)
المدافعة الإسبانية أونا باتيي توقع عقد انضمامها إلى آرسنال (نادي آرسنال)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

آرسنال يتعاقد مع اللاعبة باتيي من برشلونة

المدافعة الإسبانية أونا باتيي توقع عقد انضمامها إلى آرسنال (نادي آرسنال)
المدافعة الإسبانية أونا باتيي توقع عقد انضمامها إلى آرسنال (نادي آرسنال)

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم للسيدات تعاقده مع المدافعة الإسبانية أونا باتيي، لاعبة برشلونة السابقة، في خطوة جديدة تشهد انتقال إحدى بطلات منتخب إسبانيا المتوج بكأس العالم للسيدات إلى العاصمة البريطانية لندن.

وشغلت باتيي مركز الظهير الأيمن الأساسي في صفوف برشلونة خلال الفوز على أولمبيك ليون بنتيجة 4-صفر في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في مايو (أيار) الماضي، قبل أن ترحل عن النادي بنهاية الموسم ضمن موجة رحيل عدد من اللاعبات الأساسيات.

وأصبحت باتيي ثاني نجمة من منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم 2023 تنتقل إلى الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، بعدما انضمت أليكسيا بوتياس، الفائزة بجائزة الكرة الذهبية مرتين، إلى نادي لندن سيتي ليونيسيس يوم الأربعاء الماضي.

وقالت باتيي في بيان نشره آرسنال، معلناً التعاقد معها الجمعة: «أريد الفوز بالألقاب، وأشعر بأن هذا هو المكان المناسب لتحقيق ذلك».

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الرياضة كرة القدم للسيدات آرسنال برشلونة بريطانيا

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16 مليوناً تابعوا مباراة فرنسا والمغرب على قناة «إم 6»

16 مليون مشاهد لمواجهة فرنسا والمغرب (رويترز)
16 مليون مشاهد لمواجهة فرنسا والمغرب (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
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  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

16 مليوناً تابعوا مباراة فرنسا والمغرب على قناة «إم 6»

16 مليون مشاهد لمواجهة فرنسا والمغرب (رويترز)
16 مليون مشاهد لمواجهة فرنسا والمغرب (رويترز)

تابع أكثر من 16 مليون مشاهد في المتوسط فوز المنتخب الفرنسي على المغرب 2 - 0، على قناة «إم 6» الفرنسية الخاصة، مساء الخميس، رغم توقيتها المتأخر (من الساعة 22:00 وحتى منتصف الليل)، وفقاً لأرقام نشرتها «ميديامتري»، الجمعة.

ويُعدّ الرقم الذي سجّلته مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، قياسياً في فرنسا منذ بداية عام 2026.

كما حقّقت المباراة حصة مشاهدة بلغت 72.8في المائة؛ ما يعني أن أكثر من 7 مشاهدين من أصل 10 كانوا يتابعونها.

ومن المتوقع أن تستقطب مباراة نصف نهائي «الزرق»، في 14 يوليو (تموز)، أمام إسبانيا أو بلجيكا، عدداً أكبر من المشاهدين، لا سيما أنها تُبثّ في توقيت أكثر ملاءمة ابتداءً من الساعة 21:00 بتوقيت فرنسا.

وتُعدّ «إم 6» القناة الفرنسية الخاصة الوحيدة التي تبثّ كأس العالم مجاناً، إلى جانب عرضه على القناة المدفوعة «بي إن سبورت». ومنذ انطلاق المنافسات في 11 يونيو (حزيران)، تضمن المباريات للقناة نسب مشاهدة مرتفعة، لا سيّما مباريات المنتخب الفرنسي.

وبحسب القناة عينها، تابع نحو 12.2 مليون مشاهد في المتوسط (بحصة مشاهدة بلغت 76في المائة) فوز فرنسا على الباراغواي (1-0) في دور الـ16، في 4 يوليو، رغم برمجتها عند الساعة 23:00. وعُد ذلك «رقماً قياسياً تاريخياً» في نسب المشاهدة في هذا التوقيت.

وقد أتاحت هذه المباراة، وسواها من المباريات التي بُثّت خلال الأسبوع الممتد من 29 يونيو إلى 5 يوليو، لـ«إم 6»، ببلوغ مستويات قياسية من حيث نسب المشاهدة خلال تلك الفترة.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة فرنسية فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

وفاة شابة فرنسية في أثناء الاحتفال بالفوز على المغرب

حالة وفاة في احتفالات الجماهير الفرنسية بالفوز على المغرب (إ.ب.أ)
حالة وفاة في احتفالات الجماهير الفرنسية بالفوز على المغرب (إ.ب.أ)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
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  • باريس: «الشرق الأوسط»
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وفاة شابة فرنسية في أثناء الاحتفال بالفوز على المغرب

حالة وفاة في احتفالات الجماهير الفرنسية بالفوز على المغرب (إ.ب.أ)
حالة وفاة في احتفالات الجماهير الفرنسية بالفوز على المغرب (إ.ب.أ)

ذكر تقرير إعلامي، الجمعة، أن فتاة فرنسية توفيت خلال حادث في أثناء الاحتفال بفوز المنتخب الفرنسي لكرة القدم على نظيره المغربي في دور الثمانية ببطولة كأس العالم.

وذكرت إذاعة «يوروب 1» أن الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً صعدت فوق شاحنة، قبل أن تسقط من أعلى وتدهسها المركبة، وفقاً لما نقلته الإذاعة عن خدمات الطوارئ.

وتم إلقاء القبض على سائق الشاحنة، كما نُقل شاب آخر كان قد شاهد الواقعة إلى المستشفى بعدما أصيب بحالة من الصدمة.

وتغلب المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي 2 - 0 في فوكسبورو، الخميس.

وكانت فرنسا قد عززت الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد، خصوصاً في العاصمة باريس.

ولكن ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، الجمعة، أن الأوضاع كانت هادئة في معظمها بعد المباراة، رغم أنه كانت هناك احتمالية لحدوث اضطرابات، بسبب وجود أكثر من مليوني شخص من أصول مغربية أو يحملون الجنسية المغربية في فرنسا.

وذكرت شبكة «آر إم سي سبورت» أن 10 أشخاص تم توقيفهم في منطقة باريس الكبرى بسبب مخالفات مختلفة.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة فرنسية فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الأرجنتيني يشتبه في تعرضه لهجوم إلكتروني

الاتحاد الأرجنتيني يشتبه في تعرضه لهجوم إلكتروني (الاتحاد الأرجنتيني)
الاتحاد الأرجنتيني يشتبه في تعرضه لهجوم إلكتروني (الاتحاد الأرجنتيني)
  • بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»
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  • بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»
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الاتحاد الأرجنتيني يشتبه في تعرضه لهجوم إلكتروني

الاتحاد الأرجنتيني يشتبه في تعرضه لهجوم إلكتروني (الاتحاد الأرجنتيني)
الاتحاد الأرجنتيني يشتبه في تعرضه لهجوم إلكتروني (الاتحاد الأرجنتيني)

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رصد هجوم إلكتروني يشتبه في استهدافه حسابات البريد الإلكتروني الخاصة به، محذراً المتلقين من تجاهل أي رسائل غير معتادة، خصوصاً تلك التي تتضمن روابط أو مرفقات أو تطلب بيانات شخصية.

وقال الاتحاد، يوم الجمعة، إن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مصدر الهجوم المحتمل ومدى تأثيره.

ويأتي هذا الحادث في وقت يسعى فيه المنتخب الأرجنتيني للرجال إلى الدفاع عن لقب كأس العالم في أميركا الشمالية، كما جاء بعد أن ذكرت صحيفة «لا ناسيون» أن محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) بدأوا استجواب شهود بشأن التعاملات المالية للاتحاد داخل الولايات المتحدة.

ووفقاً للتقرير، يسعى المحققون إلى توضيح كيفية قيام الاتحاد بمعالجة مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المالي الأميركي، وما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم بموجب القانون الأميركي.

واتهم رئيس إدارة الإعلام في الاتحاد الأرجنتيني صحيفة «لا ناسيون» بشن حملة إعلامية ضد الاتحاد منذ العام الماضي.

وتجري منذ عام 2024 عدة تحقيقات بحق الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وقياداته. وفي الأرجنتين، يحقق الادعاء في مزاعم تتعلق بالتأخر في سداد الضرائب ومستحقات التأمينات الاجتماعية.

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