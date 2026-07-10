«إن بي إيه»: ليبرون جيمس إلى ووريرز؟

أبدى نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري سعادته بإمكانية اللعب إلى جانب الأسطورة ليبرون جيمس، الباحث عن فريق جديد بعد رحيله عن لوس أنجليس ليكرز، لكنه أقرّ بأن الهدّاف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) مطلوب بشدة في العديد من الأندية، وأن ذلك «يعتمد قليلاً عليه».

وقال صانع ألعاب ووريرز البالغ 38 عاماً والذي يملك الرقم القياسي في عدد الثلاثيات في تاريخ «إن بي إيه»، وذلك بعدما أنهى للتو موسمه السابع عشر بقميص الفريق عينه: «أشعر أنه بمجرد أن يقول (أريد اللعب هناك)، ستُحرَّك الجبال لتحقيق رغبته».

لكن كوري يدرك جيداً أنه ليس الوحيد الراغب في ذلك، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي قبل بطولة غولف للمشاهير في نيفادا يوم الخميس: «يعتمد الأمر قليلاً عليه».

وفي سن 41 عاماً، قرّر ليبرون جيمس القادر على اللعب في مراكز عديدة، مواصلة مسيرته في دوري المحترفين للموسم الرابع والعشرين، لكن خارج لوس أنجليس ليكرز، بعدما انتهى عقده مع الفريق الذي أنهى معه موسمه الثامن بخروج قاسٍ من نصف نهائي المنطقة الغربية أمام بطل موسم 2025 أوكلاهوما سيتي ثاندر (0-4).

وأضاف كوري في رسالة واضحة إلى جيمس الذي واجهه أربع مرات توالياً في السلسلة النهائية بين 2015 و2018 مع كليفلاند كافالييرز: «الفكرة هي: هل تريد لعب كرة سلة جميلة ومجاورة لاعبين يعرفون كيف يلعبون؟».

وتابع الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 مع الـ«دريم تيم» (فريق الأحلام) الذي كان يضمّ ليبرون جيمس كذلك: «نحن نادٍ (ووريرز) يملك الخبرة، وهو يعلم ذلك. الأمر كله يتعلق بالمكان الذي يعتقد أنه يستطيع أن يشغله. في النهاية، يعود القرار إليه».

ويُعدّ غولدن ستايت ووريرز من بين أندية عديدة، إلى جانب ميامي هيت وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وغيرها، مرشحة لاستقطاب النجم المتوّج بلقب الدوري أربع مرات وجائزة أفضل لاعب أربع مرات.

وكان وكيل اللاعب، ريتش بول، قد صرّح في بودكاست، الاثنين، بأن نحو عشرة فرق يمكنها التقدم بجدية للتعاقد مع جيمس.