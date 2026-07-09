إيقاف كوانساه لاعب إنجلترا مباراتين بعد طرده أمام المكسيك

عوقب غاريل كوانساه بالإيقاف لمدة مباراتين بعد طرده في مباراة إنجلترا ضد المكسيك بدور الـ16 من كأس العالم.

وتلقى مدافع باير ليفركوزن بطاقة حمراء مباشرة بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد (فار)، لتدخله على خيسوس جاياردو في الشوط الثاني على ملعب أزتيكا، لكن رجال توماس توخيل حافظوا على تقدمهم وحققوا فوزاً تاريخياً بنتيجة 3 - 2.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه يدرس خياراته بشأن إمكانية الاستئناف، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن الخميس، أن كوانساه سيعاقب بالإيقاف الفوري، ما سيحرمه من المشاركة في مباراة ربع النهائي السبت، ضد النرويج في ميامي، وربما في مباراة نصف النهائي.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «فرضت لجنة الانضباط في (الفيفا) العقوبة التالية على لاعب المنتخب الإنجليزي كوانساه، الذي طرد نتيجة حصوله على بطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة المكسيك وإنجلترا؛ الإيقاف لمباراتين لمخالفته المادة 14 من قانون الانضباط في (الفيفا)».

وتابع: «سيتم تنفيذ الإيقاف في المباريات المقبلة للمنتخب الإنجليزي بكأس العالم 2026، وذلك وفقاً للمادة 69 من قانون الانضباط في (الفيفا)».

ولم يتمكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من استئناف قرار البطاقة الحمراء، ولكن من المعروف أنه أبدى استياءه لـ«الفيفا» في وقت سابق من الأسبوع، لا سيما فيما يتعلق بتقنية الفيديو المساعد للحكم (فار).

وكان هناك شعور بأن البروتوكول لم يتم اتباعه بشكل صحيح، حيث كان أول ما رآه الحكم علي رضا فغاني عند عرضه على شاشة الملعب هو صورة ثابتة لتدخل كوانساه.

وبعد مباراة الأحد، علق مدرب إنجلترا المحبط، توخيل، قائلاً: «لم تحتسب هذه المخالفة في المباراة، لذا من الواضح أن الحكم عدّها تدخلاً عنيفاً، لكن كان من حقه السماح بمواصلة اللعب».

وأضاف: «ثم جاء دور تقنية الفيديو المساعد (فار)، واتخذت قراراً، وكالعادة، لم أرَ سوى اللقطة الثابتة على الشاشة. لا يمكن اتخاذ القرارات بناء على لقطة ثابتة في مباراة كرة قدم. هذا غير ممكن، وقد فعلوا ذلك، بالطبع، ضدنا، لذا فإن كوانساه مستاء للغاية، بالطبع».