هالاند يبدأ الحرب النفسية: كل الضغوط على إنجلترا… «حظوظنا ضئيلة»

أكد النرويجي إيرلينغ هالاند أن جميع الضغوط تقع على عاتق منتخب إنجلترا قبل مواجهة المنتخبين في ربع نهائي كأس العالم، معتبراً أن كتيبة المدرب توماس توخيل من أبرز المرشحين للفوز باللقب، وفقاً لصحيفة «التليغراف» البريطانية.

وقال مهاجم مانشستر سيتي إن إنجلترا تدخل المباراة بوصفها المرشح الأوفر حظاً، مضيفاً: «بالتأكيد، كل الضغوط على إنجلترا. حظوظ النرويج ما زالت ضئيلة للغاية، وهناك منتخبات مرشحة بوضوح للفوز بالبطولة، وإنجلترا واحدة منها، لذلك يجب أن تضعوا كل الضغوط على لاعبيها».

ويخوض هالاند البطولة في أفضل حالاته، بعدما سجل 7 أهداف في 4 مباريات، ليتصدر سباق الحذاء الذهبي، متقدماً بهدف واحد على قائد إنجلترا هاري كين، في مواجهة مرتقبة تجمع الثنائي على ملعب «هارد روك» في ميامي.

ورغم تألقه، قلل هالاند من سقف التوقعات بشأن منتخب بلاده، مؤكداً أن مجرد بلوغ ربع النهائي يمثل إنجازاً غير متوقع. وقال: «لم أتوقع الوصول إلى هنا إطلاقاً، وحتى قبل مباراة البرازيل لم أكن أتخيل ذلك. التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم مع النرويج أمر مفاجئ حتى بالنسبة لي».

وأضاف: «الفوز على البرازيل ثم مواجهة إنجلترا في ربع النهائي على الأراضي الأميركية، أمر استثنائي بالنسبة لنا. وإذا شاهدتم احتفالات الجماهير في النرويج فستدركون أن ما يحدث ليس أمراً معتاداً بالنسبة لكرة القدم النرويجية».

وكان مدرب النرويج، ستاله سولباكن، قد أراح هالاند في مواجهة فرنسا الأخيرة بدور المجموعات بعد ضمان التأهل، ليصل المهاجم إلى مواجهة إنجلترا وهو في كامل جاهزيته البدنية، في واحدة من أبرز مباريات الدور ربع النهائي.