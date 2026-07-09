بـ«جزائية مبابي»... بونو ينضم لأساطير كأس العالم

«ويمبلدون»: أوستابنكو وأريفالو يحرزان لقب الزوجي المختلط

أريفالو وأوستابنكو لحظة تتويجهما باللقب (إ.ب.أ)

عاد السلفادوري مارسيلو أريفالو واللاتفية إيلينا أوستابنكو بعد التأخر بمجموعة، وتغلبا على الأسترالي مارك بولمانز ومواطنته ستورم هانتر 4 - 6 و7 - 5 و6 - 2 الخميس، لينتزعا لقب الزوجي المختلط في بطولة «ويمبلدون» للتنس.

وكان الثنائي الأسترالي هو الأقوى في البداية؛ إذ كسر إرسال المنافس مبكراً ليحسم المجموعة الأولى، وحافظ على زخمه في المجموعة الثانية، وواصل الضغط على أوستابنكو وأريفالو.

لكن أوستابنكو وأريفالو استعادا توازنهما تدريجياً، ورفعا مستواهما في اللحظات الحاسمة، وقدما أداء قوياً في النهاية حتى قلبا موازين المباراة، وحسما لقب «ويمبلدون» الأول لهما.

وقالت أوستابنكو: «شعرت بالإحباط بعد أن خسرت إرسالي في المجموعة الأولى، لكنني هدأت نفسي، وقلت لنفسي إن عليّ الاستمرار في القتال حتى النقطة الأخيرة. كان مارسيلو إيجابياً للغاية، وهذا ساعدنا كثيراً».

أما أريفالو، الفائز مرتين بلقب زوجي الرجال في بطولة «فرنسا المفتوحة»، فقد أصبح أول لاعب من السلفادور يفوز بلقب في «ويمبلدون»، في حين أضافت أوستابنكو إنجازاً جديداً إلى سجلها في البطولات الأربع الكبرى الذي يتضمن لقب الفردي في بطولة «فرنسا المفتوحة» لعام 2017، ولقب زوجي السيدات في بطولة «أميركا المفتوحة» 2024.

وقال أريفالو: «الفوز بهذا اللقب يعني لي الكثير. أريد أن أستمر في إلهام الأطفال ببلادي بأنهم إذا بذلوا الجهد وآمنوا بأحلامهم، فيمكنهم تحقيق إنجازات عظيمة في الحياة».