بـ«جزائية مبابي»... بونو ينضم لأساطير كأس العالم

واصل حارس المرمى المغربي المخضرم ياسين بونو التألق في بطولة كأس العالم 2026، محققاً رقماً تاريخياً خلال مباراة منتخب بلاده أمام فرنسا لحساب دور الثمانية في المسابقة.
وتصدى بونو لركلة جزاء من كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، في الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء، المقام حالياً في بوسطن الأميركية.
وأصبح بونو أكثر حارس مرمى تصدياً لركلات الجزاء «بما فيها ركلات الترجيح» في تاريخ كأس العالم منذ بدء جمع هذه الإحصائيات بالتفصيل عام 1966، برصيد 4 تصديات بالشراكة مع الكرواتيين دومينيك ليفاكوفيتش ودانييل سوباشيتش والأرجنتين سيرخيو جويكوتشيا والألماني هارالد شوماخر.
وعزز ياسين بونو رقمه كأكثر حارس مرمى أفريقي وعربي تصدياً لركلات الجزاء في تاريخ كأس العالم.