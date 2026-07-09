بيدرسن: نجاح النرويج في كأس العالم لم يتحقق بفضل هالاند وحده

قال اللاعب النرويجي الدولي السابق مورتن غامست بيدرسن إن وصول منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه لم يكن بفضل إيرلينغ هالاند وحده، مؤكداً أن قوة الفريق تكمن في المجموعة بأكملها.

وتواجه النرويج منتخب إنجلترا، السبت، في ميامي، على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بعدما حققت أفضل إنجاز في تاريخها، متجاوزة ما حققته في مونديال 1998 عندما بلغت دور الـ16 عقب فوزها الشهير على البرازيل قبل الخسارة أمام إيطاليا.

وسلطت البطولة الأضواء على هالاند، الذي سجل سبعة أهداف حتى الآن، لكن بيدرسن رفض ما يتردد عن اعتماد منتخب المدرب ستالي سولباكن بشكل مفرط على مهاجمه.

وقال بيدرسن لـ«رويترز»: «لدينا نجوم من العيار الثقيل مثل إيرلينغ، إلى جانب مارتن أوديغارد، ويورغن ستراند لارسن، وألكسندر سورلوث، وساندر بيرغ، وأوسكار بوب. جميعهم لاعبون دوليون ينافسون في الدوري الإنجليزي الممتاز وأكبر الدوريات الأوروبية.

وأضاف: «يعلم الجميع أن إيرلينغ هو الأبرز، لكنهم يشكلون مجموعة رائعة معاً. الأمر أشبه بعطلة للأصدقاء، فهم يستمتعون بوقتهم وباللعب معاً».

وأوضح بيدرسن (44 عاماً) أن سر قوة النرويج يكمن في امتلاكها تشكيلة مستقرة ومتوازنة، تضم لاعبين قادرين على صناعة الفارق سواء كانوا أساسيين أو بدلاء.

واعتبر أن مواجهة إنجلترا ستكون أصعب اختبار للنرويج في البطولة، لكنه يرى أن الضغط الأكبر يقع على منتخب المدرب توماس توخيل.

وقال: «في النرويج، الجميع يعيش حالة من النشوة، وكأننا نسير على الماء. أما إنجلترا، فهي تواجه ضغطاً هائلاً من وسائل الإعلام والجماهير».

وأضاف بيدرسن، الذي خاض 83 مباراة دولية و348 مباراة بقميص بلاكبيرن روفرز، أن الانضباط الدفاعي سيكون بنفس أهمية قدرة هالاند على التسجيل إذا أرادت النرويج مواصلة مشوارها.

وأشار إلى الأداء الجماعي للفريق طوال البطولة، وإلى تألق الحارس أوريان نيلاند في الفوز 2 - 1 على البرازيل في دور الـ16.

وقال: «عليك أن تكون شجاعاً، وأن تلعب المباراة دون أن تتأثر بضغط المناسبة».

ورغم أن إنجلترا، الساعية لإحراز لقبها العالمي الأول منذ عام 1966، تعد المرشحة الأوفر حظاً، شدد بيدرسن على أن منتخب بلاده قادر على صناعة المفاجأة.

وختم قائلاً: «ستكون إنجلترا المرشحة بطبيعة الحال بسبب مكانتها وتاريخها في كرة القدم، لكننا قادرون على هزيمة أي فريق».