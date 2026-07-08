مؤشرات القلق تزداد في الأرجنتين رغم تألق ميسي

يواصل ليونيل ميسي تقديم واحد من أفضل مستوياته في كأس العالم، إذ يقود الأرجنتين نحو الحفاظ على لقبها للمرة الثانية توالياً، لكن رغم النتائج الإيجابية، بدأت بعض الثغرات الفنية تظهر في أداء المنتخب مع تقدم البطولة، وذلك وفقاً لشبكة The Athletic.

وكاد حامل اللقب يودع المنافسات من ثمن النهائي بعدما تأخر أمام مصر بهدفين دون رد، قبل أن يقود ميسي انتفاضة متأخرة، بصناعته هدف تقليص الفارق لكريستيان روميرو، ثم تسجيله هدف التعادل، قبل أن يخطف إنزو فرنانديز هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، في واحدة من أكبر عودات البطولة.

وقبلها، احتاج المنتخب الأرجنتيني إلى وقت إضافي لتجاوز الرأس الأخضر بنتيجة 3-2، بعدما صنع ميسي الفارق بهدف وركنيتين أسفرتا عن هدفين، مؤكداً مرة أخرى أنه العنصر الحاسم في تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني.

وتعكس نتائج الأرجنتين قوة مسيرتها، بعدما حققت 12 انتصاراً متتالياً، ولم تتعرض سوى لأربع هزائم منذ تتويجها بلقب مونديال 2022، كما أحرزت لقب «كوبا أميركا 2024» بعد استقبال هدف واحد فقط طوال البطولة. ويواصل ميسي أيضاً تصدر سباق الحذاء الذهبي برصيد ثمانية أهداف، متقدماً بفارق هدف واحد على كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند.

ورغم هذه الأرقام، يرى التقرير أن أداء الأرجنتين كشف عن بعض نقاط الضعف، أبرزها تراجع الحيوية في خط الوسط، وهو ما استغلته مصر عبر الهجمات المرتدة، إذ نجح محمد صلاح وحسام حسن في استغلال المساحات وخلق فرص خطيرة، بينما أُلغي هدف ثالث لمصر بعد تدخل تقنية الفيديو.

كما اضطر سكالوني إلى تغيير أسلوب فريقه أمام مصر، بالاعتماد على العرضيات أكثر من المعتاد، في ظل غياب الأجنحة الصريحة باستثناء تياغو ألمادا، ليصبح ميسي المسؤول الأول عن صناعة الكرات العرضية أيضاً، وهو ما أثمر عن هدف روميرو.

ويعتمد المنتخب الأرجنتيني على رسم تكتيكي ضيق يهدف إلى منح ميسي أكبر قدر ممكن من الحرية لتسلم الكرة وصناعة اللعب، لكن هذا الأسلوب يجعل الفريق أكثر اعتماداً على نجمه، وأقل تنوعاً في الحلول الهجومية مقارنة بمنتخبات أخرى مثل فرنسا.

كما أضاع ميسي ركلة جزاء أمام مصر، هي الثانية التي يهدرها في البطولة، بعدما تصدى لها الحارس مصطفى شوبير، وهو ما قد يدفع الجهاز الفني إلى إعادة النظر في هوية منفذ ركلات الجزاء، مع وجود لاعبين مثل أليكسيس ماك أليستر وإنزو فرنانديز.

ويرى التقرير أن الأرجنتين لا تضغط على المنافسين بالشراسة نفسها التي تتميز بها منتخبات أخرى، حفاظاً على طاقة ميسي، وهو ما يفسر اعتمادها بصورة أكبر على الدفاع المتأخر واستعادة الكرة، الأمر الذي يمنح المنافسين مساحات يمكن استغلالها.

ورغم أن رهان سكالوني على ميسي لا يزال يحقق النتائج، فإن الاعتماد المفرط على قائد الأرجنتين قد يتحول إلى نقطة ضعف في الأدوار المقبلة، وهو ما بدا واضحاً في تأثر المدرب، الذي لم يتمالك دموعه بعد الفوز المثير على مصر، في إشارة إلى حجم الضغوط التي يعيشها حامل اللقب مع اقتراب المراحل الحاسمة من البطولة.