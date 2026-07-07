«فيفا» يحقق في مزاعم إساءة عنصرية بحق «آي شو سبيد»

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقاً بشأن مزاعم تعرض صانع المحتوى الأميركي آي شو سبيد لإساءة عنصرية من أحد المشجعين، خلال مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر في كأس العالم.

ويُعد آي شو سبيد، واسمه الحقيقي دارين واتكينز جونيور، أحد أشهر صناع المحتوى في العالم، إذ يتابعه أكثر من 56 مليون مشترك على منصة «يوتيوب»، إضافة إلى أكثر من 53 مليون متابع على منصة «تيك توك»، وحرص هذا الصيف على بث عدد من مباريات البطولة بشكل مباشر.

وأوضح «فيفا» بحسب شبكة «The Athletic» أنه أُبلغ بوقوع الحادثة المزعومة في ملعب «هارد روك ستاديوم» بمدينة ميامي، خلال مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، في الثالث من يوليو (تموز)، ضمن دور الـ32. ليباشر تحقيقاً فورياً في الواقعة.

وقال الاتحاد الدولي في بيان: «يدين (فيفا) بشدة العنصرية والكراهية والتمييز بجميع أشكالها. لا مكان لهذه التصرفات في كرة القدم، أو في كأس العالم، أو في أي مكان داخل المجتمع».

وأضاف: «تم إبلاغ (فيفا) بحادثة جمعت أحد المشجعين وآي شو سبيد خلال مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر، وباشرنا التحقيق فيها فوراً».

وشدد البيان على أن كأس العالم «احتفال بالوحدة والتنوع والاحترام، ويجمع شعوباً وثقافات ومجتمعات من مختلف أنحاء العالم، وأي شخص يتصرف بطريقة تتعارض مع هذه القيم لا مكان له في لعبتنا».

وأظهرت لقطات منشورة عبر البث المباشر على قناة آي شو سبيد في «يوتيوب» مواجهة كلامية بين صانع المحتوى، الذي كان يرتدي قميص منتخب الرأس الأخضر، وأحد مشجعي الأرجنتين في المدرجات.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد حسم المباراة بنتيجة 3 - 2 بعد التمديد، بعدما افتتح ليونيل ميسي التسجيل، قبل أن يعادل ديروي دوارتي النتيجة قبيل نهاية الشوط الأول. وفي الوقت الإضافي سجل ليساندرو مارتينيز الهدف الثاني للأرجنتين، ثم أدرك سيدني لوبيز كابرال التعادل مجدداً، قبل أن يحسم هدف عكسي سجله المدافع ديني بورغيس تأهل الأرجنتين.

ويُعرف آي شو سبيد بعلاقته الوثيقة بعالم كرة القدم؛ إذ استضافه رئيس «فيفا»، جياني إنفانتينو، في لقاء ناقش خلاله إمكانية مشاركة كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية، العام الماضي، كما سبق أن التقى رونالدو في مقطع مصور نُشر قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وغطى عبر منصاته أحداثاً كبرى، من بينها نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، ونهائي كأس الأمم الأفريقية مطلع عام 2026.