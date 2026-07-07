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«فيفا» يحقق في مزاعم إساءة عنصرية بحق «آي شو سبيد»

آي شو سبيد معروف يعشقه لكرة القدم (أ.ب)
آي شو سبيد معروف يعشقه لكرة القدم (أ.ب)
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«فيفا» يحقق في مزاعم إساءة عنصرية بحق «آي شو سبيد»

آي شو سبيد معروف يعشقه لكرة القدم (أ.ب)
آي شو سبيد معروف يعشقه لكرة القدم (أ.ب)

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقاً بشأن مزاعم تعرض صانع المحتوى الأميركي آي شو سبيد لإساءة عنصرية من أحد المشجعين، خلال مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر في كأس العالم.

ويُعد آي شو سبيد، واسمه الحقيقي دارين واتكينز جونيور، أحد أشهر صناع المحتوى في العالم، إذ يتابعه أكثر من 56 مليون مشترك على منصة «يوتيوب»، إضافة إلى أكثر من 53 مليون متابع على منصة «تيك توك»، وحرص هذا الصيف على بث عدد من مباريات البطولة بشكل مباشر.

وأوضح «فيفا» بحسب شبكة «The Athletic» أنه أُبلغ بوقوع الحادثة المزعومة في ملعب «هارد روك ستاديوم» بمدينة ميامي، خلال مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، في الثالث من يوليو (تموز)، ضمن دور الـ32. ليباشر تحقيقاً فورياً في الواقعة.

وقال الاتحاد الدولي في بيان: «يدين (فيفا) بشدة العنصرية والكراهية والتمييز بجميع أشكالها. لا مكان لهذه التصرفات في كرة القدم، أو في كأس العالم، أو في أي مكان داخل المجتمع».

وأضاف: «تم إبلاغ (فيفا) بحادثة جمعت أحد المشجعين وآي شو سبيد خلال مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر، وباشرنا التحقيق فيها فوراً».

وشدد البيان على أن كأس العالم «احتفال بالوحدة والتنوع والاحترام، ويجمع شعوباً وثقافات ومجتمعات من مختلف أنحاء العالم، وأي شخص يتصرف بطريقة تتعارض مع هذه القيم لا مكان له في لعبتنا».

وأظهرت لقطات منشورة عبر البث المباشر على قناة آي شو سبيد في «يوتيوب» مواجهة كلامية بين صانع المحتوى، الذي كان يرتدي قميص منتخب الرأس الأخضر، وأحد مشجعي الأرجنتين في المدرجات.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد حسم المباراة بنتيجة 3 - 2 بعد التمديد، بعدما افتتح ليونيل ميسي التسجيل، قبل أن يعادل ديروي دوارتي النتيجة قبيل نهاية الشوط الأول. وفي الوقت الإضافي سجل ليساندرو مارتينيز الهدف الثاني للأرجنتين، ثم أدرك سيدني لوبيز كابرال التعادل مجدداً، قبل أن يحسم هدف عكسي سجله المدافع ديني بورغيس تأهل الأرجنتين.

ويُعرف آي شو سبيد بعلاقته الوثيقة بعالم كرة القدم؛ إذ استضافه رئيس «فيفا»، جياني إنفانتينو، في لقاء ناقش خلاله إمكانية مشاركة كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية، العام الماضي، كما سبق أن التقى رونالدو في مقطع مصور نُشر قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وغطى عبر منصاته أحداثاً كبرى، من بينها نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، ونهائي كأس الأمم الأفريقية مطلع عام 2026.

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ميسي يطير فرحاً بهدفه وبلوغ الأرجنتين ربع النهائي أمس (أ.ف.ب)
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«المونديال»: الأرجنتين تقلب الطاولة على الفراعنة

ميسي يطير فرحاً بهدفه وبلوغ الأرجنتين ربع النهائي أمس (أ.ف.ب)
ميسي يطير فرحاً بهدفه وبلوغ الأرجنتين ربع النهائي أمس (أ.ف.ب)

خطف المنتخب الأرجنتيني بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه المثير والصعب على مصر بنتيجة 3-2، في مواجهة قلب فيها حامل اللقب تأخره بهدفين إلى انتصار درامي في الوقت بدل الضائع.

وافتتح ياسر إبراهيم التسجيل للمنتخب المصري في الدقيقة 15، قبل أن يعزز زيكو التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة قادها محمد صلاح.

وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء، لكنه عاد ليقود انتفاضة «التانغو»، فقلص كريستيان روميرو الفارق برأسية في الدقيقة 79، ثم أدرك ميسي، بـ«ريمونتادا تاريخية»، التعادل في الدقيقة 83، قبل أن يخطف إنزو فرنانديز هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2).

وبذلك ضربت الأرجنتين موعداً في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة كولومبيا وسويسرا، بينما ودّعت مصر البطولة بعدما كانت على بعد دقائق من تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت المونديال.

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رئيس وزراء كندا يطلب من نظيره النرويجي إعارة هالاند لمنتخب بلاده!

إرلينغ هالاند محل حديث الزعماء في قمة حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
إرلينغ هالاند محل حديث الزعماء في قمة حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
  • أنقرة : «الشرق الأوسط»
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  • أنقرة : «الشرق الأوسط»
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رئيس وزراء كندا يطلب من نظيره النرويجي إعارة هالاند لمنتخب بلاده!

إرلينغ هالاند محل حديث الزعماء في قمة حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
إرلينغ هالاند محل حديث الزعماء في قمة حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

خلط رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بين الدبلوماسية وخفة الظل خلال قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، عندما مازح نظيره النرويجي بمحاولة إقناع النرويج بالتخلي مؤقتاً عن نجمها إرلينغ هالاند لصالح منتخب كندا في كأس العالم المقبلة.

والتقى كارني برئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره والمستشار الألماني فريدريش ميرتس على هامش القمة التي استضافتها أنقرة الثلاثاء، وذلك بعد يوم من الموافقة على صفقة غواصات مع شراكة ألمانية - نرويجية. وفي معرض تأكيده عمق التعاون بين كندا والنرويج، لم يفوّت كارني الفرصة لإطلاق عرض طريف لضم المهاجم النرويجي، الذي سجل سبعة أهداف في كأس العالم. وقال مازحاً: «التوافق والتشغيل المشترك لا يقتصران على تبادل المعدات فحسب، بل يشملان أيضاً تبادل الكفاءات. وإذا أمكنكم إعارتنا إرلينغ هالاند في كأس العالم المقبلة، فسنكون ممتنين للغاية»، ما أثار ضحك ستوره.

وسارع رئيس الوزراء النرويجي إلى الردّ، مؤدياً حركة التجديف الشهيرة المرتبطة بالفايكنغ، قائلاً: «إنه ليس للبيع». وكانت النرويج قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البرازيل من دور الستة عشر، وستلتقي إنجلترا في دور الثمانية يوم السبت.

وودعت كندا، إحدى الدول المضيفة لكأس العالم، البطولة، الأسبوع الماضي، بعد مشوار ملهم شهد تحقيقها أول نقطة في تاريخها بكأس العالم، وأول فوز لها في البطولة، إلى جانب أول انتصار لها في الأدوار الإقصائية.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم تركيا
الرياضة رياضة عالمية

سويسرا تهزم كولومبيا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائي المونديال

فرحة لاعبي سويسرا بالتأهل إلى دور الثمانية (أ.ب)
فرحة لاعبي سويسرا بالتأهل إلى دور الثمانية (أ.ب)
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
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سويسرا تهزم كولومبيا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائي المونديال

فرحة لاعبي سويسرا بالتأهل إلى دور الثمانية (أ.ب)
فرحة لاعبي سويسرا بالتأهل إلى دور الثمانية (أ.ب)

تأهل منتخب سويسرا إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم بفوزه على نظيره الكولومبي 4 - 3 بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي لمباراة دور الـ16.

وأكمل منتخب سويسرا عقد المتأهلين إلى دور الثمانية بتأهله في آخر مباريات دور الـ16 ليل الثلاثاء - الأربعاء بتوقيت غرينتش، ليضرب موعداً مع حامل اللقب، منتخب الأرجنتين، الذي كان قد فاز مساء الثلاثاء على مصر (3 - 2).

وستقام مباراة دور الثمانية يوم 11 يوليو (تموز) في كانساس سيتي، علما بأن الفائز من مباراة سويسرا والأرجنتين سيلاقي المتأهل عن مباراة إنجلترا والنرويج، يوم 15 من الشهر نفسه في أتلانتا.

وعادل منتخب سويسرا أفضل إنجازاته بالتأهل لدور الثمانية والذي كان قد حققه في نسخ 1934 و1938 و1954.

وعلى مدار آخر 3 نسخ مونديالية اكتفى منتخب سويسرا بالوصول لدور الـ16، قبل أن يتخطى تلك العقبة أخيراً بنسخة 2026.

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