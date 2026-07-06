«إن بي إيه»: ميامي يعلن رسمياً انضمام أنتيتوكونمبو إلى صفوفه

أعلن ميامي هيت رسمياً، الاثنين، انضمام اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، الحائز جائزة أفضل لاعب مرتين في دوري كرة السلة الأميركي «إن بي إيه»، إلى صفوفه، قادماً من ميلووكي باكس، في صفقة تبادل ضخمة افتتحت فترة الانتقالات.

وبعد أسبوعين من نشر كثير من وسائل الإعلام المحلية خبر الصفقة، شهد السادس من يوليو (تموز) الافتتاح الرسمي لفترة الانتقالات الحرة، ما أتاح لهيت فرصة إعلان انضمام اليوناني البالغ 31 عاماً مقابل عدد من اللاعبين، وحقوق اختيار اللاعبين في الدرافت.

وأشاد باكس، بطل عام 2021 مع يانيس الذي اختاره في درافت 2013، به ووصفه بأنه «أعظم لاعب في تاريخ الفريق»، وأن علاقتهما «تجاوزت حدود كرة السلة»، حيث أصبح «قلب وروح مدينة» ويسكونسن.

وأدى هذا الانتقال «الضخم»، كما تحب رابطة الدوري، إلى إطلاق فترة انتقالات مزدحمة للغاية، شهدت انتقال كثير من النجوم بين الأندية، مثل جايلن براون (من بوسطن سلتيكس إلى فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز)، وكواهي لينارد (من لوس أنجليس كليبرز إلى تورنتو رابتورز)، وجا مورانت (من ممفيس غريزليز إلى بورتلاند)، في انتظار وجهة المخضرم ليبرون جيمس (41 عاماً) الذي غادر لوس أنجليس ليكرز.