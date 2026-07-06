مسؤولة ألمانية بشأن قرار رفع الإيقاف عن بالوغون: لا مكان للسياسة في الملعب

قالت وزيرة الدولة للرياضة في ألمانيا، كريستيان شيندرلاين، الاثنين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «السياسة لا مكان لها على أرضية ملعب كرة القدم»، وذلك في تعليقها على قضية المهاجم الأميركي فولارين بالوغون التي أثارت جدلاً خلال «كأس العالم 2026».
وأضافت: «قرارات الحكام شأن رياضي بحت»، مؤكدة أن «الحكومة الألمانية تحترم استقلالية الرياضة».
وكان «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» قد قرر، الأحد، تعليق تنفيذ عقوبة البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب الأميركي فولارين بالوغون خلال «مونديال 2026»، بعد تدخل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات.
ويواجه المنتخب الأميركي نظيره البلجيكي، الاثنين، في ثمن نهائي البطولة بمدينة سياتل الأميركية.