«ويمبلدون» للسيدات تنتظر بطلة جديدة في 2026

للعام العاشر على التوالي، ستشهد النسخة الحالية لمنافسات فردي السيدات ببطولة «ويمبلدون للتنس» تتويج بطلة جديدة، بعد خروج التشيكية باربورا كريتشيكوفا في الدور الرابع.
وكانت كريتشيكوفا، بطلة «ويمبلدون» في 2024، آخر من تبقى من البطلات الأربع السابقات اللاتي شاركن في نسخة العام الحالي، بعد خروج كل من الأميركية سيرينا ويليامز، والكازاخية إيلينا ريباكينا، والبولندية إيغا شفيونتيك.
لكن كريتشيكوفا، التي أطاحت بالروسية ميرا أندريفا، بطلة «فرنسا المفتوحة»، في الدور الثاني، خسرت أمام مواطنتها التشيكية كارولينا موخوفا بنتيجة 7 - 5 و5 - 7 و6 - 3 .
وتعدّ سيرينا ويليامز التي حققت لقب فردي السيدات في ويمبلدون 7 مرات آخرها في عام 2016، آخر لاعبة تحرز أكثر من لقب.
ووصلت موخوفا إلى دور الثمانية في «ويمبلدون» للمرة الثالثة في مسيرتها، بينما صعدت المصنفة الرابعة الأميركية جيسيكا بيغولا للدور نفسه للمرة الثانية، بعد أن قلبت تأخرها بمجموعة إلى فوز على مواطنتها إيفا يوفيتش.
وتسعى بيغولا للفوز بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، وذلك بعد تفوقها على الواعدة يوفيتش التي تصغرها بـ14 عاماً.
واستغلت بيغولا فارق الخبرات لتحقق فوزاً صعباً بنتيجة 4 - 6 و6 - 3 و6 - 1.