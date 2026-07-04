«ويمبلدون»: ديميتروف يتغلب على بيريتيني ويبلغ الدور الرابع

بعد عام من إصابة مدمرة أنهت مشواره في بطولة ويمبلدون للتنس، تقدم جريجور ديميتروف إلى الدور الرابع بفوزه 6-3 و6-4 و3-6 و5-7 و6-3 على ماتيو بيريتيني السبت، ليحظى بفرصة إعادة كتابة الفصل الذي تبددت فيه أحلامه.

وكان ديميتروف (35 عاماً) قد تعرض لتمزق في عضلة الصدر، بينما كان متقدماً على يانيك سينر، الذي توّج لاحقاً باللقب، بمجموعتين دون مقابل في دور 16، قبل أن ينسحب وهو يبكي. لكن بعد 12 شهراً نجح اللاعب، المشارك ببطاقة دعوة، في الوصول إلى الأسبوع الثاني من البطولة بعد تغلبه على بيريتيني، وصيف بطل نسخة 2021.

وقال ديميتروف في الملعب: «أعتقد أنه بعد ما حدث العام الماضي، والطريقة التي خرجت بها من البطولة، لم أكن أعلم أبداً ما الذي كان يمكن أن يحدث، لكن خمنوا ماذا؟ هذا العام عدت إلى هنا، وأنا قادر على إعادة كتابة كل شيء من جديد. أحاول أن أكون صادقاً تماماً ومنفتحاً أمامكم. أنا أحاول فقط. الأمر لا يتعلق بالفوز أو الخسارة. بالنسبة لي، يتعلق الأمر بتجاوز كل عقبة تواجهني، والبقاء أكثر في اللحظة الحالية والاستمتاع بلحظات كهذه».

وأضاف: «كرّرت ذلك أكثر من ألف مرة خلال المباراة اليوم. ليس من المعتاد أن تتاح لك فرصة اللعب هنا، وأنا حقاً لا أعرف كم مرة أخرى سأتمكن من القيام بذلك، لذا عليّ أن أستفيد من كل لحظة».

وبعد أن اجتاز المجموعتين الأوليين بسهولة على الملعب الرئيسي، واجه ديميتروف اختباراً أكثر صعوبة عندما نجح بيريتيني في حسم المجموعة الثالثة.

لكن قرار إغلاق سقف الملعب، ما أدى إلى توقف دام 15 دقيقة، زاد من إحباط اللاعب البلغاري.

وسمح ديميتروف لمنافسه بالفوز بمجموعة أخرى ومعادلة النتيجة، لكنه قدّم بعضاً من أفضل مستوياته في المجموعة الحاسمة، إذ كسر إرسال بيريتيني ليتقدم 3-1 بضربة خلفية مذهلة بيد واحدة على الخط الجانبي، أشعلت حماس الجماهير.

وبعد أن حصل على الأفضلية التي كان يحتاجها، واصل ديميتروف توسيع الفارق سريعاً ليحسم الفوز، الذي ضمنه بسهولة عبر الحفاظ على إرساله في الشوط الأخير. وسيواجه البريطاني آرثر فيري في دور 16.