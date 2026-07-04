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الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الإيراني: مونديال 2026 «كارثي»

الاتحاد الإيراني وجه انتقاداً شديداً للولايات المتحدة بدعوى التدخل السياسي في كأس العالم (رويترز)
الاتحاد الإيراني وجه انتقاداً شديداً للولايات المتحدة بدعوى التدخل السياسي في كأس العالم (رويترز)
  • طهران: «الشرق الأوسط»
TT
  • طهران: «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الإيراني: مونديال 2026 «كارثي»

الاتحاد الإيراني وجه انتقاداً شديداً للولايات المتحدة بدعوى التدخل السياسي في كأس العالم (رويترز)
الاتحاد الإيراني وجه انتقاداً شديداً للولايات المتحدة بدعوى التدخل السياسي في كأس العالم (رويترز)

انتقد الاتحاد الإيراني لكرة القدم مرة أخرى، المعاملة التي صادفها المنتخب من جانب الولايات المتحدة، خلال ما أسماها بـ«واحدة من أكثر بطولات كأس العالم إثارة للجدل وأكثرها كارثية».

وخرج المنتخب الإيراني من دور المجموعات في البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وخضع لأنظمة دخول صارمة من قبل السلطات الأميركية، ما أجبره أيضاً على نقل معسكره التدريبي من ولاية أريزونا إلى مدينة تيخوانا المكسيكية.

وجاء في بيان صدر، السبت، أن كأس العالم يجب أن يكون «مهرجاناً لكرة القدم، واحتفالاً بالصداقة بين الأمم والاحترام المتبادل، لا منصة للتدخل السياسي، والممارسات التمييزية، والعنصرية، والسلوك غير المهني».

وأضاف البيان: «ما حدث خلال البطولة يتنافى تماماً مع روح كرة القدم والمبادئ التي لطالما التزم بها الفيفا».

ولم يسمح للمنتخب الإيراني إلا بإقامة قصيرة في الولايات المتحدة لحضور مبارياته، ولم يمنح بعض أعضاء الوفد تأشيرات دخول على الإطلاق، حيث وصفهم المدرب أمير قلعة نويي بأنهم الفريق الأكثر «اضطهاداً»، وتحدث القائد مهدي طارمي عن «كأس العالم الكارثي» بعد خروجهم من البطولة بثلاثة تعادلات.

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بعثة مصر تصل إلى أتلانتا استعداداً لمواجهة الأرجنتين

صلاح لدى وصوله إلى أتلانتا رفقة المنتخب المصري (الاتحاد المصري لكرة القدم)
صلاح لدى وصوله إلى أتلانتا رفقة المنتخب المصري (الاتحاد المصري لكرة القدم)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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بعثة مصر تصل إلى أتلانتا استعداداً لمواجهة الأرجنتين

صلاح لدى وصوله إلى أتلانتا رفقة المنتخب المصري (الاتحاد المصري لكرة القدم)
صلاح لدى وصوله إلى أتلانتا رفقة المنتخب المصري (الاتحاد المصري لكرة القدم)

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة، بعد رحلة طيران استغرقت ساعتين، استعداداً لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16 ببطولة كأس العالم.

ويلتقى منتخب مصر نظيره الأرجنتيني في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد أتلانتا.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه مساء الجمعة على منتخب أستراليا بركلات الترجيح 4 - 2، بعد التعادل 1 - 1، في دور الـ32 بالنسخة رقم 23 للمونديال.

في المقابل، كان منتخب الأرجنتين قد فاز بنتيجة 3 - 2 على الرأس الأخضر في دور الـ32 أيضاً.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

المغرب أول المتأهلين لـ«ثمانية المونديال»

فرحة مغربية ببلوغ دور الربع النهائي من كأس العالم (رويترز)
فرحة مغربية ببلوغ دور الربع النهائي من كأس العالم (رويترز)
TT
TT

المغرب أول المتأهلين لـ«ثمانية المونديال»

فرحة مغربية ببلوغ دور الربع النهائي من كأس العالم (رويترز)
فرحة مغربية ببلوغ دور الربع النهائي من كأس العالم (رويترز)

واصل المنتخب المغربي تأكيد حضوره القوي في كأس العالم 2026، بعدما تغلب على كندا بثلاثية نظيفة، وبلغ الدور ربع النهائي، مؤكداً مرة أخرى حضوره الكبير في مباريات الأدوار الإقصائية. وحسم «أسود الأطلس» المواجهة بفضل ثنائية عز الدين أوناحي، قبل أن يختتم سفيان رحيمي الانتصار بهدف ثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، ليواصل المغرب مسيرته بثقة نحو الأدوار المتقدمة، ويعزز مكانته بين كبار العالم.

ويسعى المنتخبان البرازيلي والإنجليزي إلى مواصلة مشوارهما وتجنب خروج مبكر، عندما يلتقي الأول نظيره النرويجي في نيوجيرسي، بينما يخوض الثاني اختباراً بالغ الصعوبة أمام المنتخب المكسيكي على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، حيث يفرض عامل الأرض والارتفاع عن سطح البحر تحدياً إضافياً على «الأسود الثلاثة».

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«ويمبلدون»: ديميتروف يتغلب على بيريتيني ويبلغ الدور الرابع

ديميتروف محتفلاً بالفوز (رويترز)
ديميتروف محتفلاً بالفوز (رويترز)
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«ويمبلدون»: ديميتروف يتغلب على بيريتيني ويبلغ الدور الرابع

ديميتروف محتفلاً بالفوز (رويترز)
ديميتروف محتفلاً بالفوز (رويترز)

بعد عام من إصابة مدمرة أنهت مشواره في بطولة ويمبلدون للتنس، تقدم جريجور ديميتروف إلى الدور الرابع بفوزه 6-3 و6-4 و3-6 و5-7 و6-3 على ماتيو بيريتيني السبت، ليحظى بفرصة إعادة كتابة الفصل الذي تبددت فيه أحلامه.

وكان ديميتروف (35 عاماً) قد تعرض لتمزق في عضلة الصدر، بينما كان متقدماً على يانيك سينر، الذي توّج لاحقاً باللقب، بمجموعتين دون مقابل في دور 16، قبل أن ينسحب وهو يبكي. لكن بعد 12 شهراً نجح اللاعب، المشارك ببطاقة دعوة، في الوصول إلى الأسبوع الثاني من البطولة بعد تغلبه على بيريتيني، وصيف بطل نسخة 2021.

وقال ديميتروف في الملعب: «أعتقد أنه بعد ما حدث العام الماضي، والطريقة التي خرجت بها من البطولة، لم أكن أعلم أبداً ما الذي كان يمكن أن يحدث، لكن خمنوا ماذا؟ هذا العام عدت إلى هنا، وأنا قادر على إعادة كتابة كل شيء من جديد. أحاول أن أكون صادقاً تماماً ومنفتحاً أمامكم. أنا أحاول فقط. الأمر لا يتعلق بالفوز أو الخسارة. بالنسبة لي، يتعلق الأمر بتجاوز كل عقبة تواجهني، والبقاء أكثر في اللحظة الحالية والاستمتاع بلحظات كهذه».

وأضاف: «كرّرت ذلك أكثر من ألف مرة خلال المباراة اليوم. ليس من المعتاد أن تتاح لك فرصة اللعب هنا، وأنا حقاً لا أعرف كم مرة أخرى سأتمكن من القيام بذلك، لذا عليّ أن أستفيد من كل لحظة».

وبعد أن اجتاز المجموعتين الأوليين بسهولة على الملعب الرئيسي، واجه ديميتروف اختباراً أكثر صعوبة عندما نجح بيريتيني في حسم المجموعة الثالثة.

لكن قرار إغلاق سقف الملعب، ما أدى إلى توقف دام 15 دقيقة، زاد من إحباط اللاعب البلغاري.

وسمح ديميتروف لمنافسه بالفوز بمجموعة أخرى ومعادلة النتيجة، لكنه قدّم بعضاً من أفضل مستوياته في المجموعة الحاسمة، إذ كسر إرسال بيريتيني ليتقدم 3-1 بضربة خلفية مذهلة بيد واحدة على الخط الجانبي، أشعلت حماس الجماهير.

وبعد أن حصل على الأفضلية التي كان يحتاجها، واصل ديميتروف توسيع الفارق سريعاً ليحسم الفوز، الذي ضمنه بسهولة عبر الحفاظ على إرساله في الشوط الأخير. وسيواجه البريطاني آرثر فيري في دور 16.

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