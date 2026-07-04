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مدرب الرأس الأخضر: نودّع المونديال بفخر

بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر (أ.ب)
بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر (أ.ب)
  • ميامي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • ميامي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مدرب الرأس الأخضر: نودّع المونديال بفخر

بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر (أ.ب)
بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر (أ.ب)

أعرب بوبيشتا، مدرب الرأس الأخضر، عن فخره الكبير بفريقه بعد أن كان نداً لمنتخب الأرجنتين قبل أن يخسر في مواجهة مثيرة ضمن الدور الـ32 بكأس العالم لكرة القدم يوم الجمعة.

وكان المنتخب الأفريقي، المصنف 67 عالمياً، المفاجأة الكبرى في مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم، إذ تعادل مع إسبانيا وأوروغواي، اللتين سبق لهما الفوز باللقب، في مرحلة المجموعات قبل أن يخسر 3-2 بعد الوقت الإضافي أمام حامل اللقب.

وكان بوبيشتا، المدافع السابق، هو مهندس هذا المشروع، واعتبر أن رد فعل لاعبيه بعد الخسارة، ومعظمهم لا يلعبون في مسابقات الدوري الكبرى، أظهر التقدم الذي أحرزوه.

وقال للصحافيين: «يسود الحزن غرفة الملابس. نشعر بالحزن، بالطبع، لأننا نودع البطولة ولأننا كنا قريبين جداً، قريبين جداً.

رغم حزنهم، كان اللاعبون يتعانقون، وكانوا يبكون. هذا جزء من مسيرة التطور. هذا يساعدنا على التطور، ويظهر أيضاً أن الفريق لديه روح».

وقال بوبيشتا إن صمود الرأس الأخضر طوال 120 دقيقة أمام فريق عظيم يوم الجمعة كان مصدر فخر كبير.

وأضاف: «أنا فخور بلاعبي فريقي وبما قدموه. لقد لعبوا بكرامة وشجاعة.

أعتقد أن الأرجنتين أظهرت لماذا هي بطلة العالم. أعتقد أنني أستطيع القول إن فريقنا أظهر مدى رغبته في خوض هذه المباراة. لا أعتقد أن أي فريق آخر كان بإمكانه تسجيل هدفين في مرمى الأرجنتين وفرض وقت إضافي. أعتقد أن هذا يظهر شخصية فريقنا ومهاراته. لقد حققوا ذلك بشجاعة ولم نفقد هويتنا أبداً».

وكان بوبيشتا قد صرح طوال البطولة بأن مشاركة الرأس الأخضر الأولى في كأس العالم لم تكن متعلقة فقط بكرة قدم، وإنما بروح هذه الدولة الأفريقية.

وقال: «كان الأمر يتعلق بإظهار هويتنا للعالم أكثر من مجرد اللعب. كان فريقنا، طوال البطولة بأكملها، وطوال فترة وجودنا هنا، راغباً في اللعب، وراغباً في مواجهة أفضل الفرق في العالم. لعبنا بنزاهة وكنا على قدم المساواة مع منافسينا. أعتقد أن على الجميع أن يشكر اللاعبين على أدائهم في البطولة، لأنهم أظهروا ما يمثله بلدنا الصغير».

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لورينزو مدرب كولومبيا: الصلابة الدفاعية قادتنا للعبور

نيستور لورينزو مدرب كولومبيا (إ.ب.أ)
نيستور لورينزو مدرب كولومبيا (إ.ب.أ)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

لورينزو مدرب كولومبيا: الصلابة الدفاعية قادتنا للعبور

نيستور لورينزو مدرب كولومبيا (إ.ب.أ)
نيستور لورينزو مدرب كولومبيا (إ.ب.أ)

أشاد نيستور لورينزو، مدرب كولومبيا، بانضباط فريقه الدفاعي بعد الفوز 1-صفر على غانا، اليوم السبت، مما أهله لدور الـ16 في كأس العالم لكرة القدم.

وقال إن قدرة الفريق على الحفاظ على التقدم بفارق هدف واحد كانت عاملاً أساسياً في ضمان التأهل لمواجهة سويسرا.

وأشار لورينزو إلى أن مدافعي كولومبيا اضطلعوا بدور تطلب جهداً كبيراً لأن الفريق لعب في مناطق متقدمة من الملعب لفترات طويلة من المباراة.

وقال للصحافيين: «أعجبتني الطريقة التي دافعنا بها بعد أن صنعنا عدة فرص ولم نتمكن من تحويلها إلى أهداف». وأضاف : «أقدر حقيقة أننا لم نعانِ كثيراً باستثناء الفرص الواضحة التي أتيحت للمنافس».

وأكد أن خاميس رودريغيز لم يستبدل بسبب تعرضه لإصابة واصفاً التغيير بأنه خططي. وأشار في الوقت ذاته إلى أن عدداً من اللاعبين كانوا يعانون من أعراض تشبه الإنفلونزا. وقال: «خاميس بخير. لم يتعرض لأي إصابة».

وقال المدرب لورينزو إن جون كوردوبا كان اللاعب الوحيد الذي أنهى المباراة وهو يعاني من مخاوف بشأن الإصابة، مضيفاً أن خطورتها لن تُعرف إلا بعد إجراء الفحوص الطبية. وستواجه كولومبيا سويسرا في دور الـ16، يوم الثلاثاء المقبل، في فانكوفر.

وقال لورينزو: «هو فريق منظم ولديه أيضاً لاعبون جيدون من خط الوسط إلى الهجوم. إنه يقدم أداءً جيداً جداً. ستكون مباراة صعبة جداً».

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رياضة كأس العالم كولومبيا
الرياضة رياضة عالمية

«فيفا» يحتفل بالذكرى الـ250 لاستقلال أميركا في ملاعب المونديال

دعا «فيفا» الجماهير إلى الحضور مبكراً للاستمتاع بكامل البرنامج الترفيهي (رويترز)
دعا «فيفا» الجماهير إلى الحضور مبكراً للاستمتاع بكامل البرنامج الترفيهي (رويترز)
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«فيفا» يحتفل بالذكرى الـ250 لاستقلال أميركا في ملاعب المونديال

دعا «فيفا» الجماهير إلى الحضور مبكراً للاستمتاع بكامل البرنامج الترفيهي (رويترز)
دعا «فيفا» الجماهير إلى الحضور مبكراً للاستمتاع بكامل البرنامج الترفيهي (رويترز)

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للاحتفال بعيد الاستقلال الأميركي والذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة، من خلال برنامج احتفالي خاص يسبق مباراتي دور الـ16 من كأس العالم 2026 المقررتين يوم السبت في مدينتي فيلادلفيا وهيوستن.

وفي هيوستن، ستتحول أجواء ما قبل المباراة إلى لوحة احتفالية بألوان العلم الأميركي الأحمر والأبيض والأزرق، في احتفاء يواكب المناسبة الوطنية، بينما تتصدر المدينة، إحدى المدن المستضيفة للمونديال، المشهد العالمي في هذا اليوم التاريخي.

ويتضمن البرنامج الاحتفالي نشر لافتة عملاقة على أرضية الملعب مستوحاة من ألوان وأشكال الألعاب النارية، يعقبها أداء للنشيد الوطني الأميركي بصوت الموسيقية مايا رودريجيز، عضوة فرقة البحرية الأميركية، حسبما ذكر موقع الاتحاد الدولي.

أما في فيلادلفيا، المدينة التي شهدت اعتماد إعلان الاستقلال في الرابع من يوليو (تموز) عام 1776، فتأخذ الاحتفالات طابعاً تاريخياً يواكب مكانتها باعتبارها مهد الولايات المتحدة.

وسيبدأ البرنامج بأداء النشيد الوطني الأميركي بصوت الفنانة إيدينا مينزيل، الحائزة على جائزة «توني»، يليه تقديم نسخة خاصة من أغنية «أميركا الجميلة» تؤديها فرقة كورال «فيلادليفا بويز» قبل أن تقدم فرقة الهيب هوب الشهيرة «ذا روتس»، الحائزة على عدة جوائز «غرامي» والمنحدرة من فيلادلفيا، عرضاً موسيقياً خاصاً.

كما تتضمن المراسم الاحتفالية مشاركة فرقة «فيلادليفا بويز» إلى جانب ملكة جمال بنسيلفانيا ستيفاني سكينر، فضلاً عن تنظيم عرض «تيفو» جماهيري داخل المدرجات بمشاركة المشجعين، إضافة إلى عرض جوي تنفذه طائرات تابعة لقاعدة أوشيانا الجوية البحرية في فيرجينيا بيتش.

ولن تتوقف الأجواء الاحتفالية عند انطلاق المباراة، إذ سيكون الجمهور على موعد مع عرض ترفيهي بين الشوطين يقدمه النجم الحائز على جائزة «غرامي» دي جيه جيزي جيف، أحد أبرز أبناء مدينة فيلادلفيا، المعروفة بلقب «مدينة الحب الأخوي».

وستشهد الملاعب المستضيفة فعاليات إضافية احتفاء بعيد الاستقلال والدور الذي تؤديه المدينتان في استضافة منافسات كأس العالم، تشمل عروضاً نارية ورسائل احتفالية على الشاشات العملاقة.

ودعا «فيفا» الجماهير إلى الحضور مبكراً للاستمتاع بكامل البرنامج الترفيهي، حيث تبدأ عمليات إحماء اللاعبين قبل نحو 65 دقيقة من انطلاق المباراة، بينما تنطلق المراسم الاحتفالية قبل نحو 25 دقيقة من صافرة البداية.

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كأس العالم أخبار أميركا أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مدرب كندا: لا نفكر في الثأر من المغرب

جيسي مارش المدير الفني لمنتخب كندا (إ.ب.أ)
جيسي مارش المدير الفني لمنتخب كندا (إ.ب.أ)
  • هيوستن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مدرب كندا: لا نفكر في الثأر من المغرب

جيسي مارش المدير الفني لمنتخب كندا (إ.ب.أ)
جيسي مارش المدير الفني لمنتخب كندا (إ.ب.أ)

أكَّد جيسي مارش، المدير الفني لمنتخب كندا، أن ملاقاة المنتخب المغربي، لا تمثل فرصة لرد الاعتبار عقب خسارة الفريق أمام «أسود الأطلس» في نسخة بطولة كأس العالم الماضية عام 2022 بقطر.

ويلتقي منتخب المغرب مع منتخب كندا، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في هيوستن الأميركية ضمن منافسات دور الـ16 بمونديال 2026، المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يسعى الفريق العربي لمواصلة المضي قدماً في البطولة والتأهل لدور الثمانية للمرة الثانية على التوالي.

وكان منتخب المغرب تغلب 2 / 1 على كندا في مرحلة المجموعات بالمونديال القطري، الذي شهد وصول فريق المدرب وليد الركراكي للدور قبل النهائي كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في المونديال.

وأكَّد المدرب الأميركي في المؤتمر الصحافي، الذي عقده مساء الجمعة بالتوقيت المحلي أن تركيزه ينصب فقط على الاستعداد للمواجهة المرتقبة بشكل جيد.

وقال مارش عشية المباراة: «لا أعتقد أنه في هذه الحياة أو في هذه الرياضة يمكنك أن تعتمد على فكرة الانتقام. صحيح أن المباريات تكون دائماً مشحونة بالحماسة والعاطفة، لكن تركيزنا ينصب فقط على التحضير الجيد للفريق الذي سوف نواجهه».

أضاف مدرب منتخب كندا: «لا نفكر في خسارتنا أمام المغرب بالمونديال الماضي، نركز فقط على قوة المنتخب المغربي وكيفية التعامل معه والعمل على فرض أسلوبنا والسير بالمباراة بالشكل الذي نراه سيقودنا للفوز».

وأتم مارش تصريحاته قائلاً: «أنا شخصياً لم أكن موجوداً في تلك المباراة، لذلك لا أحمل تلك المشاعر، إن هذه لحظة مختلفة ووقت مختلف، والمغرب منتخب مختلف، ونحن أيضاً فريق مختلف، وكل ما نريده هو بذل أقصى جهد لإيجاد طريقة لتحقيق النتيجة التي نطمح إليها».

يشار إلى أن الفائز من هذا اللقاء سوف يلتقي في دور الثمانية مع الفائز من مباراة فرنسا وباراغواي.

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