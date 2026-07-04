مدرب الرأس الأخضر: نودّع المونديال بفخر

أعرب بوبيشتا، مدرب الرأس الأخضر، عن فخره الكبير بفريقه بعد أن كان نداً لمنتخب الأرجنتين قبل أن يخسر في مواجهة مثيرة ضمن الدور الـ32 بكأس العالم لكرة القدم يوم الجمعة.

وكان المنتخب الأفريقي، المصنف 67 عالمياً، المفاجأة الكبرى في مشاركته الأولى في نهائيات كأس العالم، إذ تعادل مع إسبانيا وأوروغواي، اللتين سبق لهما الفوز باللقب، في مرحلة المجموعات قبل أن يخسر 3-2 بعد الوقت الإضافي أمام حامل اللقب.

وكان بوبيشتا، المدافع السابق، هو مهندس هذا المشروع، واعتبر أن رد فعل لاعبيه بعد الخسارة، ومعظمهم لا يلعبون في مسابقات الدوري الكبرى، أظهر التقدم الذي أحرزوه.

وقال للصحافيين: «يسود الحزن غرفة الملابس. نشعر بالحزن، بالطبع، لأننا نودع البطولة ولأننا كنا قريبين جداً، قريبين جداً.

رغم حزنهم، كان اللاعبون يتعانقون، وكانوا يبكون. هذا جزء من مسيرة التطور. هذا يساعدنا على التطور، ويظهر أيضاً أن الفريق لديه روح».

وقال بوبيشتا إن صمود الرأس الأخضر طوال 120 دقيقة أمام فريق عظيم يوم الجمعة كان مصدر فخر كبير.

وأضاف: «أنا فخور بلاعبي فريقي وبما قدموه. لقد لعبوا بكرامة وشجاعة.

أعتقد أن الأرجنتين أظهرت لماذا هي بطلة العالم. أعتقد أنني أستطيع القول إن فريقنا أظهر مدى رغبته في خوض هذه المباراة. لا أعتقد أن أي فريق آخر كان بإمكانه تسجيل هدفين في مرمى الأرجنتين وفرض وقت إضافي. أعتقد أن هذا يظهر شخصية فريقنا ومهاراته. لقد حققوا ذلك بشجاعة ولم نفقد هويتنا أبداً».

وكان بوبيشتا قد صرح طوال البطولة بأن مشاركة الرأس الأخضر الأولى في كأس العالم لم تكن متعلقة فقط بكرة قدم، وإنما بروح هذه الدولة الأفريقية.

وقال: «كان الأمر يتعلق بإظهار هويتنا للعالم أكثر من مجرد اللعب. كان فريقنا، طوال البطولة بأكملها، وطوال فترة وجودنا هنا، راغباً في اللعب، وراغباً في مواجهة أفضل الفرق في العالم. لعبنا بنزاهة وكنا على قدم المساواة مع منافسينا. أعتقد أن على الجميع أن يشكر اللاعبين على أدائهم في البطولة، لأنهم أظهروا ما يمثله بلدنا الصغير».