ميسي... يحقق رقماً قياسياً بين لاعبي أميركا الجنوبية
ميسي بات أكبر لاعب من أميركا الجنوبية يسجل هدفاً في الأدوار الإقصائية (د.ب.أ)
ميامي الولايات المتحدة :«الشرق الأوسط»
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ميامي الولايات المتحدة :«الشرق الأوسط»
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ميسي... يحقق رقماً قياسياً بين لاعبي أميركا الجنوبية
ميسي بات أكبر لاعب من أميركا الجنوبية يسجل هدفاً في الأدوار الإقصائية (د.ب.أ)
حفلت ليلة تأهل الأرجنتين إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بالعديد من الأرقام القياسية لقائد المنتخب ليونيل ميسي.
وسواء على مستوى المشاركة، أو التسجيل، فقد وضع ميسي اسمه في سجلات التاريخ بأرقام أخرى مميزة.
وسجل ميسي هدفاً في فوز صعب 3-2 على الرأس الأخضر بدور الـ32 من مونديال 2026.
وإلى جانب أرقامه القياسية كهداف تاريخي للمونديال، وكذلك كونه أول لاعب يسجل في 8 مباريات متتالية بالبطولة، فقد أصبح ليونيل ميسي، بعمر 39 عاماً و9 أيام، أكبر لاعب من أميركا الجنوبية يسجل هدفاً في الأدوار الإقصائية لكأس العالم.
وبحسب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فقد حطم ميسي الرقم القياسي المسجل باسم الأوروغوياني أوبدوليو فاريلا، الذي سجل ضد إنجلترا في نسخة 1954 وهو يبلغ 36 عاماً و279 يوماً.
ويتقابل منتخب الأرجنتين في دور الـ16 مع منتخب مصر الذي كان قد فاز على أستراليا بركلات الترجيح 4-2، عقب التعادل 1-1.
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نجحت الأرجنتين في عبور الرأس الأخضر في مباراة امتدت للأشواط الإضافية (رويترز)
ميامي الولايات المتحدة :«الشرق الأوسط»
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ميامي الولايات المتحدة :«الشرق الأوسط»
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ميسي: كنّا نعلم أن الأمر سيكون صعباً
نجحت الأرجنتين في عبور الرأس الأخضر في مباراة امتدت للأشواط الإضافية (رويترز)
أكد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي أنه كان يعلم أن مواجهة الرأس الأخضر في دور آل 32 من كأس العالم ستكون «مباراة صعبة للغاية»، في لقاء اضطر فيه بطل العالم، إلى خوض وقت إضافي قبل حسم فوزه 3-2 بعد التمديد.
وقال ميسي في تصريحات في المنطقة المختلطة، بعد اختياره رجل المباراة بتسجيله هدفاً، وصناعة آخر: «كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة جداً. لم يكونوا قد خسروا بعد. اعتقدنا أننا قمنا بالأصعب، وهو تسجيل الهدف الأول، ثم ظننا أن الأمور ستصبح أسهل، وأننا سنجد إيقاعنا، ونلعب براحة، لكننا فقدنا السيطرة على الكرة، وتلقينا هدفاً، ولم نحسن تموضعنا، واستغلوا ذلك بأسلحتهم».
وأضاف: «في مثل هذه المباريات الإقصائية، لا أحد يمنحك شيئاً. كنا نعلم مسبقاً أنها لن تكون سهلة على الإطلاق، وهذا ما يميز هذا المونديال، كل شيء متوازن وصعب، وكل المباريات ستكون شديدة التعقيد».
وتابع: «الأهم الآن هو الراحة، والتفكير فيما هو مقبل، ومحاولة استخلاص الجوانب الإيجابية من مباراة اليوم. اليوم امتلكنا الكرة دون أن نحولها إلى أهداف، في حين أننا في الفترة الأخيرة كنا نحسن استغلال الاستحواذ. كما أن دفاعهم سبب لنا مشكلات، ولم نتمكن من الضغط عليهم بشكل جيد».
وأثنى ميسي على أداء الفريق المنافس: «هم كانوا يحتفظون بالكرة، ويدوّرونها بشكل جيد، بينما نحن لم ننجح في الضغط عليهم كما ينبغي».
ومن جانبه، قال لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس، معترفاً بصعوبة المواجهة: «نحن دائماً نحب أن نظهر أفضل ما لدينا، لكن عندما لا يكون ذلك ممكناً، يجب أن نلعب مثل هذه المباريات، ونقاتل أيضاً، فهذا جزء من اللعبة».
لحظة وصول حافلة المنتخب الإنجليزي إلى أحد فنادق مكسيكو سيتي (أ.ب)
كانساس سيتي الولايات المتحدة :«الشرق الأوسط»
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كانساس سيتي الولايات المتحدة :«الشرق الأوسط»
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إنجلترا تتحدى صخب الجماهير المكسيكية… وجحيم «أزتيكا»
لحظة وصول حافلة المنتخب الإنجليزي إلى أحد فنادق مكسيكو سيتي (أ.ب)
لا تتردد إنجلترا في مواجهة المهمة الصعبة التي تنتظرها في ملعب أزتيكا، مؤكدة أنها ترحب بالتحديات التي يفرضها ارتفاع مكسيكو سيتي عن سطح البحر، والأجواء المعادية، والمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها مواجهة المكسيك في دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم.
مع المخاوف من أن يسعى مشجعو المكسيك إلى تعطيل استعدادات إنجلترا، وحقيقة أن منتخب المكسيك، التي تشارك في تنظيم البطولة، معتاد على اللعب على ارتفاع 2200 متر فوق سطح البحر، وهو ارتفاع يسبب إجهاداً شديداً للرئتين، فإن المباراة تتجه لتكون واحدة من أصعب لقاءات البطولة.
ومع ذلك، تصر إنجلترا على أنها مقبلة على هذا التحدي. وقال مورغان روجرز لاعب خط الوسط للصحافيين اليوم الجمعة قبل مغادرة الفريق إلى المكسيك: «أعتقد أن الفترة التي تسبق المباراة، وكل ما يدور حولها، والعقبات المختلفة التي يتعين علينا مواجهتها، كل ذلك يزيد من تدفق الأدرينالين، ومن الإثارة التي تشعر بها كفريق، بالإضافة إلى احتمالات الوصول إلى دور الثمانية بكأس العالم، وما يعنيه ذلك لنا كلاعبين أيضاً.
مع هذا العنصر الإضافي، أعتقد أنها فرصة رائعة.
بالطبع ندرك الصعوبات، ومستوى أدائهم الجيد، والأجواء المحيطة، وكل ذلك. لكننا نعلم أننا إذا قدمنا أفضل ما لدينا، فإنه يمكننا التغلب على أي فريق تقريباً».
وتأهلت المكسيك إلى مرحلة خروج المغلوب دون أي هزيمة، ودون أن تستقبل أي هدف، وهزمت الإكوادور في دور الـ32 محققة انتصارها الأول في مرحلة خروج المغلوب لأول مرة منذ 40 عاماً.
وقلل المهاجم ماركوس راشفورد من أهمية تكهنات بأن الارتفاع عن سطح البحر والأجواء قد يكونان عاملين حاسمين.
وقال: «إنها مباراة كرة قدم. نحن جميعاً نلعب كرة القدم منذ أن كنا أطفالاً، ولعبنا في أجواء مختلفة، بعضها أسهل من الآخر، وبعضها سيئ للغاية، ومثير للاشمئزاز.
في يدنا أن نحاول إيجاد طريقة للفوز، وهذا هو ما نركز عليه... علينا أن نعمل معاً ونحاول تقديم أفضل ما لدينا قدر الإمكان، وسنكون على ما يرام».
كما تستعد إنجلترا لاحتمال حدوث عوامل تشتيت خارج الملعب بعد أن اشتكت الإكوادور إلى الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) من أن اللاعبين لم يتمكنوا من النوم قبل مباراة دور الـ32 بسبب تجمع المشجعين خارج فندقهم.
وقال روجرز: «سنكون مستعدين بغض النظر عن التوقيت، وربما كلما أقيمت المباراة مبكراً كان ذلك أفضل، لأنك تريد خوض المباراة. أعتقد أننا إذا كنا نفكر فيما سيحدث، فإننا نريد فقط خوض المباراة».
وقال روجرز، الذي مازح بأنه قد يضطر إلى شراء سدادات أذن: «لست قلقاً بشأن ذلك في الوقت الحالي، لكنني لن أكون سعيداً إذا أيقظني ذلك. لقد سمعنا عن الأمر، وسنكون مستعدين، وسنبذل قصارى جهدنا للاستعداد، والحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة، استعداداً للمباراة».