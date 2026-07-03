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الرياضة رياضة عالمية

«المونديال»: بالترجيحية… مصر تهزم أستراليا وتحلق إلى ثُمن النهائي

حسام عبد المجيد يحتفل بعد تسجيل ركلة الجزاء الحاسمة خلال مباراة كرة القدم في دور الـ32 من كأس العالم بين أستراليا ومصر في أرلينغتون (أ.ب)
حسام عبد المجيد يحتفل بعد تسجيل ركلة الجزاء الحاسمة خلال مباراة كرة القدم في دور الـ32 من كأس العالم بين أستراليا ومصر في أرلينغتون (أ.ب)
  • أرلينغتون-تكساس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أرلينغتون-تكساس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«المونديال»: بالترجيحية… مصر تهزم أستراليا وتحلق إلى ثُمن النهائي

حسام عبد المجيد يحتفل بعد تسجيل ركلة الجزاء الحاسمة خلال مباراة كرة القدم في دور الـ32 من كأس العالم بين أستراليا ومصر في أرلينغتون (أ.ب)
حسام عبد المجيد يحتفل بعد تسجيل ركلة الجزاء الحاسمة خلال مباراة كرة القدم في دور الـ32 من كأس العالم بين أستراليا ومصر في أرلينغتون (أ.ب)

فازت مصر بركلات الترجيح 4-2 ​على أستراليا، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، لتبلغ دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم.

ومنح إمام عاشور مصر التقدم ‌بضربة رأس ‌مُتقنة بعد ​تمريرة ‌عرضية من كريم ​حافظ في الدقيقة 13، لكن محمد هاني، مُدافع مصر، سجل بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد ركلة حرة لأستراليا بعد ⁠10 دقائق من ‌نهاية ‌الاستراحة.

وضغطت مصر قرب ​نهاية ‌الوقت الأصلي، وكاد رامي ‌ربيعة يمنحها الفوز، لكن الحارس باتريك بيتش أبعدها بنجاحٍ ليخوض كلا الفريقين شوطين ‌إضافيين قبل الاحتكام لركلات الترجيح.

ولم يهدر لاعبو مصر أي ركلة ترجيح، إذ سدَّد البديل محمود صابر وربيعة والقائد محمد صلاح وحسام عبد المجيد بنجاح، بينما سدَّد هاري سوتار ولوكاس هيرينجتون خارج المرمى.

وتنتظر مصر الفائز بين ​الأرجنتين والرأس ​الأخضر في مباراة دور الـ16.

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سابالينكا تتفوق على أوستابينكو الخطيرة وتبلغ الدور الرابع في «ويمبلدون»

أرينا سابالينكا (رويترز)
أرينا سابالينكا (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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سابالينكا تتفوق على أوستابينكو الخطيرة وتبلغ الدور الرابع في «ويمبلدون»

أرينا سابالينكا (رويترز)
أرينا سابالينكا (رويترز)

إذا كان هناك ما يفترض أن يكون اختباراً صعباً لمدى براعة أرينا سابالينكا على الملاعب العشبية في بطولة ويمبلدون للتنس، هذا العام، فإن ​اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء اجتازته بامتياز، بعدما منحت إيلينا أوستابينكو درساً قاسياً بالفوز عليها 6-4 و6-4 لتبلغ الدور الرابع، يوم الجمعة. فعندما تكون اللاعبة اللاتفية في أفضل حالاتها، فإن ضرباتها القوية قادرة على الإطاحة بأي لاعبة، وهو أمرٌ كانت سابالينكا تدركه جيداً بعدما خسرت أمامها في آخِر مواجهة بينهما بنهائي شتوتغارت، العام الماضي.

ومع امتلاك أوستابينكو، المصنفة ‌31 عالمياً، لقبين ‌على الملاعب العشبية مقابل عدم فوز ​سبالينكا ‌بأي ⁠لقب ​على هذا ⁠النوع من الملاعب، ربما اعتقدت المصنفة الأولى عالمياً أنها مقبلة على أمسية صعبة في يوم مُشمس رائع على الملعب الرئيسي.

وجاءت التبادلات سريعة وعنيفة، بينما كانت التبادلات الطويلة شِبه معدومة، وكان حسمها للمباراة سريعاً كافياً لإثارة إعجاب ضيف المقصورة الملكية؛ العدّاء الجاميكي الأسطوري يوسين بولت، ومنَحَها كسر الإرسال في الشوط ⁠الخامس الأفضلية التي لم تتخلّ عنها، قبل أن ‌تحسم المجموعة الأولى بإرسال ‌ساحق بلغت سرعته 111 ميلاً في الساعة.

وأنقذت ​أوستابينكو، بطلة «رولان غاروس» ‌2017، نقطة لحسم المباراة على إرسالها عندما كانت متأخرة ‌5-4 في المجموعة الثانية، لكنها لم تجد مَخرجاً بعد شوط واحد، إذ احتفلت المصنفة الأولى القادمة من روسيا البيضاء بعدما ردّت أوستابينكو ضربة إلى خارج الملعب.

وكانت سابالينكا قد منحت نفسها تقييماً قدره ‌8 من 10 لأدائها في الدور الأول، و9 من 10 في الدور التالي، لكن الطريقة الحاسمة ⁠التي أطاحت ⁠بها بالمنافِسة الخطيرة أوستابينكو، يوم الجمعة، تعني أنها باتت تقترب من العلامة الكاملة.

وقالت سابالينكا، التي ستواجه لاحقاً نعومي أوساكا التي باتت توصَف بملكة الأناقة في «ويمبلدون 2026»: «إنها لاعبة خطيرة جداً، وفي آخِر مباراة خُضتها ضدها لم أستطع فعل أي شيء. لقد سحقتني تماماً. أنا سعيدة جداً بتحقيق هذا الفوز، خصوصاً بمجموعتين متتاليتين، وسعيدة بالأداء وبالمستوى الذي قدمته».

وتسعى سابالينكا إلى تحسين أفضل إنجاز لها في «ويمبلدون»، والمتمثل في بلوغ الدور قبل النهائي 3 مرات. وقالت ​البطلة المتوَّجة بأربعة ألقاب ​كبرى: «الخطة هي أن أتحسن يوماً بعد يوم، وأن أقدم أداء أفضل قليلاً مما أقدمه عادةً على هذا العشب الجميل».

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ويمبلدون غراند سلام تنس رياضة بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«إن بي إيه»: وكيل أعمال ليبرون جيمس يؤكد اهتمام 10 أندية بالأربعيني

ليبرون جيمس (أ.ب)
ليبرون جيمس (أ.ب)
  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«إن بي إيه»: وكيل أعمال ليبرون جيمس يؤكد اهتمام 10 أندية بالأربعيني

ليبرون جيمس (أ.ب)
ليبرون جيمس (أ.ب)

قال ريتش بول، وكيل أعمال نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس، الاثنين، إن 10 أندية مهتمة بالتعاقد مع موكله البالغ 41 عاماً للموسم المقبل، بعدما أعلن رحيله عن لوس أنجليس ليكرز.

وكان جيمس، الحائز على لقب الدوري الأميركي لكرة السلة 4 مرات، وجائزة أفضل لاعب 4 مرات، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه لن يعود إلى ليكرز، ويسعى للانضمام إلى فريق جديد كلاعب حرّ في موسمه الرابع والعشرين في الدوري.

وقال بول إنه تلقى العديد من الاتصالات من أندية «إن بي إيه»، معتبراً ذلك تقديراً لمسيرة ومهارة «الملك» جيمس. وأضاف بول أنه قال لجيمس في حلقة من بودكاست «قيم أوفر» بثّها الجمعة: «هذه الاتصالات التي أتلقاها دليل قاطع على الاحترام الذي تحظى به في هذه اللعبة».

وعرض بول على لوحة بيضاء كبيرة الأندية التي يرى أنها مناسبة لجيمس، ومنها غولدن ستايت ووريرز، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ودنفر ناغتس، وكليفلاند كافالييرز، وميامي هيت، ومينيسوتا تمبروولفز. وفي معرض حديثه عن موكله، ذكر بول أيضاً أندية دالاس مافريكس وبوسطن سلتيكس وسان أنتونيو سبيرز ونيويورك نيكس، قائلاً إن جيمس كان سينضم إلى نيكس لو لم يفوزوا بلقب الدوري الشهر الماضي.

وأضاف بول: «لو لم يفز نيكس، لما كان هناك أي مجال للتفاوض.

لكان جيمس سينضم إليهم». وعزّز فيلادلفيا موقفه بالتعاقد مع جايلن براون من بوسطن، في صفقة لم يتم توقيعها أو تأكيدها حتى الأسبوع المقبل وفقاً لقواعد الانتقالات الحرة في الدوري.

وأشار بول إلى أن إضافة جيمس إلى التشكيلة الأساسية التي تضم جويل إمبيد وتايريز ماكسي وفي جيه إيدجكومب من باهامس وبراون ستشكل فريقاً قوياً للغاية.

وتساءل: «كيف لا يحظى جيمس بالاهتمام بوجود ماكسي وإيدجكومب وبراون وإمبيد؟»، مضيفاً أن جيمس «يفتح آفاقاً جديدة»، وأن «كل شيء تغير» بانضمام براون.

ونظر بول أيضاً إلى ميامي هيت، الذي ضمّ اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو إلى جانب بام أديبايو، ودافيون ميتشل، وأندرو ويغينز، بالإضافة إلى دنفر ومينيسوتا، حيث كانت أسهمهما الأقرب إلى اسم ليبرون على القائمة.

وعند سؤاله عن بعض الأندية التي لم تكن مرشحة بقوة، مثل سان أنتونيو أو بوسطن، قال بول إنه لو لم يكن النادي ضمن الخيارات «لما كان مدرجاً على القائمة».

أما غولدن ستايت، الذي يمثله ستيفن كوري ودرايموند غرين على القائمة، فقد وُضع في زاوية بعيدة بدلاً من إدراجه ضمن الفرق المنافسة، مع وجود ضعف في الأسباب التي تدفع جيمس للانضمام إليه. وقال: «فكّروا كما تشاؤون.

هذه مجرد قائمتي».

وبشأن مستقبل جيمس، الذي سيبلغ 42 عاماً في يناير (كانون الثاني) المقبل، ألمح بول إلى معلومة أخرى، قائلاً: «من قال إن هذا سيكون عامه الأخير؟».

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كرة السلة دوري السلة الأميركي رياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

عودة رافينيا تضع منتخب البرازيل أمام معضلة عند اختيار تشكيلته لمباراة النرويج

رافينيا (أ.ف.ب)
رافينيا (أ.ف.ب)
  • موريستاون نيوجيرسي : «الشرق الأوسط»
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  • موريستاون نيوجيرسي : «الشرق الأوسط»
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عودة رافينيا تضع منتخب البرازيل أمام معضلة عند اختيار تشكيلته لمباراة النرويج

رافينيا (أ.ف.ب)
رافينيا (أ.ف.ب)

عاد البرازيلي رافينيا إلى التدريبات، الجمعة، مما شكل دفعة معنوية ​مرحب بها للمدرب كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة فريقه مع النرويج في دور 16 بكأس العالم لكرة القدم، لكن مهاجم برشلونة قد يجد أن مكانه في الجناح الأيمن لم يعد مضمونا.

وأجرت البرازيل الحصة التدريبية قبل الأخيرة قبل مباراة ‌دور الـ16 يوم الأحد ‌المقبل في نيوجيرسي، ​حيث ‌عاد ⁠رافينيا ​للانضمام إلى الفريق ⁠بعد أسبوعين من التعافي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها في الشوط الأول من المباراة التي فازت فيها البرازيل على هايتي في دور المجموعات.

وخلال 15 دقيقة كانت مفتوحة أمام وسائل ⁠الإعلام، أجرى رافينيا الإحماء كالمعتاد وشارك في ‌تدريبات تمرير ‌الكرة مع زملائه، مما يشير إلى ​أنه من المرجح ‌أن يكون جاهزا لمباراة النرويج.

وعودة رافينيا ‌تضع أنشيلوتي أمام قرار صعب بعد أن استغل رايان (19 عاماً) فرصته في غيابه.

ودخل رايان الملعب عندما اضطر رافينيا إلى ‌الخروج، وظهر كأحد أبرز اللاعبين في المنتخب البرازيلي، بفضل طاقته وقدرته على ⁠التحمل والضغط ⁠القوي من الجناح الأيمن.

وكان لهذا الأداء تأثير مباشر على مسيرة البرازيل في البطولة، حيث ساعد في صنع هدفين، أحدهما ضد اسكوتلندا والآخر في الفوز المثير في اللحظات الأخيرة على اليابان، الذي ضمن للمنتخب مكانه في دور الـ16.

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