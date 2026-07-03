«دورة ويمبلدون»: منح سيرينا الوقت اللازم لتتمكن من خوض الزوجي

قرر منظمو بطولة ويمبلدون لكرة المضرب منح الأسطورة الأميركية سيرينا وليامز الوقت اللازم كي تتعافى من الإصابة وبالتالي التمكن من المشاركة في منافسات زوجي السيدات بصحبة شقيقتها فينوس، وفق ما أعلنوا الجمعة.

وتعرضت سيرينا (44 عاماً) لإصابة في الركبة خلال خسارتها في الدور الأول أمام الأسترالية مايا جوينت الثلاثاء، في عودتها إلى منافسات الفردي بعد أربعة أعوام من الاعتزال، وتحديداً منذ خروجها من بطولة «فلاشينغ ميدوز» عام 2022.

وكان من المقرر إقامة مباريات الدور الأول لزوجي السيدات يومي الخميس والجمعة، لكن الشقيقتين وليامز غابتا عن جدول المباريات.

إلا أن مدير ثالثة البطولات الأربع الكبرى جايمي بايكر أكد أنهما لا تزالان ضمن القرعة، وقد تبدآن مشوارهما نحو إحراز لقبهما السابع معاً في «ويمبلدون» السبت.

وقال بايكر للصحافيين: «نمنحها أكبر قدر ممكن من الوقت، وبالطبع نريدها أن تلعب إذا كان ذلك ممكناً».

ونفى أن يؤدي تأخير مشاركة الشقيقتين إلى مشكلات في جدول البطولة لاحقاً، مضيفاً: «في ما يتعلق بالأيام، فهي في الواقع إرشادات، وهذا ما نأمل القيام به من أجل إنهاء البطولة».

وتابع: «هناك أحياناً ظروف استثنائية، سواء بسبب الطقس أو الإصابات»، قبل أن يضيف: «لن نقوم بذلك إذا شعرنا أن الأمر قد يهدد سير بقية المنافسات بأي شكل».

وأشار بايكر إلى أن «أعداد الجماهير والسلامة» ستكون «عاملاً مهماً جداً» عند تحديد الملعب الذي ستلعب عليه سيرينا وفينوس اللتان أحرزتا معاً 30 لقباً في فردي البطولات الكبرى، بينها 23 للأولى.

وقال: «سيرينا وفينوس نجمتان عالميتان كبيرتان، بالتالي هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في مشاهدتهما».