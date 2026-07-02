قوة فرنسا الهجومية الضاربة ترعب منافسيها في المونديال

يثير الرباعي الفرنسي الهجومي لمنتخب فرنسا لكرة القدم، المكون من كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسي، وبرادلي باركولا، الرعب لمنافسي منتخب (الديوك) في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، ويجعلهم يهتفون: «يا إلهي!». وقال ستالي سولباكن، المدير الفني لمنتخب النرويج: «الرباعي الهجومي لفرنسا هو الأفضل في المونديال بلا منازع». وأصبح منتخب فرنسا أول فريق يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في خمس مباريات متتالية في كأس العالم، وذلك عقب انتصاره الكبير 3 - صفر على منتخب السويد في دور الـ32 للمونديال المقام حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ليصعد لمواجهة باراغواي في دور الـ32 للبطولة.

ويسعى المنتخب الفرنسي لبلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وهو المرشح الأبرز لإزاحة الأرجنتين، حاملة اللقب. وقال لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي: «هناك شيء لا يمكننا إخفاؤه، وهو أننا نمتلك جودة عالية في الفريق. لكنني أعتقد أن الأمر نفسه ينطبق على العديد من الفرق الأخرى. لا يجب أن نبالغ في تقدير أنفسنا أو نعتبر أنفسنا أقوياء للغاية». وبعد فوز فرنسا على كرواتيا في نهائي مونديال عام 2018 بروسيا، خسر المنتخب الملقب بـ«الديوك» أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في نهائي النسخة الماضية عام 2022 بقطر.

ويملك المنتخب الفرنسي سجلاً مثالياً في النسخة الحالية للمونديال، حيث حقق أربعة انتصارات متتالية في البطولة، مسجلاً 13 هدفاً مقابل هدفين فقط سكنت مرماه. وقال مدرب فرنسا، ديدييه ديشان: «يتعين علينا دائماً أن نكون أكثر شراسة في أدائنا، لأن المنافسين الذين سنواجههم سيكونون من الطراز الرفيع. نحتاج إلى تحسين أدائنا وتجاوز بعض النقاط السلبية. ورغم أننا لم نتكبد أي هزيمة، فإننا استقبلنا هدفين».

كيليان مبابي (د.ب.أ) cutout

ويتساوى مبابي مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة هدافي النسخة الحالية للبطولة برصيد 6 أهداف، بعد تسجيل ثنائيته الثالثة في المونديال الحالي يوم الثلاثاء، في حين يحتل ديمبيلي المركز الرابع بقائمة الهدافين برصيد أربعة أهداف. ويتصدر أوليسي قائمة صانعي الأهداف في مونديال 2026 بخمس تمريرات حاسمة، بينما يملك كل من مبابي وديمبيلي تمريرتين حاسمتين، أما باركولا، فقد سجل هدفاً واحداً وصنع هدفين. وأحرز مبابي 18 هدفاً في 18 مباراة بكأس العالم، ليحتل المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين للمونديال، بفارق هدف واحد خلف ميسي (المتصدر)، الذي أحرز 19 هدفاً في البطولة خلال 29 لقاء. وصرح مبابي: «أعلم أنني أمتلك إمكانات كبيرة، لكن ينبغي علي أن أظهرها على أكبر مسرح كروي، ألا وهو كأس العالم». ويعتمد منتخب فرنسا على طريقة لعب 4 - 2 - 3 - 1، حيث يمنح ديشان اللاعبين حرية الحركة والانسيابية. وتحدث المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس عن منتخب فرنسا، حيث قال: «يتحرك اللاعبون في مراكز مختلفة، فهم ليسوا ثابتين في مواقعهم. إنهم يعرفون بعضهم جيدا، من حيث تحركاتهم وتناغمهم».

عثمان ديمبيلي (أ.ب) Cutout

ديشان عنصر أساسي في نجاح فرنسا

تولى ديشان، قائد منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم عام 1998، منصب المدير الفني عام 2012، وأعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي أنه سيرحل عن منصبه هذا الصيف. وكان الفوز على السويد هو انتصاره الـ18 كمدرب في كأس العالم، وهو رقم قياسي. وسجل المنتخب الفرنسي 14 هدفاً في 7 مباريات خلال فوزه بكأس العالم، التي استضافها على ملاعبه عام 1998، و12 هدفاً عندما توج بلقبه الثاني عام 2018، و16 هدفاً قبل أربع سنوات في مونديال قطر. وأكد مبابي: «نحن أكثر هجومية بكثير مما كنا عليه في عامي 2018 و2022. هذا استمرار لما بدأنا ببنائه خلال فترة ديدييه ديشان على مدار السنوات الـ14 الماضية. يمكنكم أن تروا التطور، ولمسته الشخصية، وظهور العديد من المواهب الشابة».

وقد تفوقت فرنسا على الأرجنتين لتتصدر تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات، وجاءت انتصاراتها الأربعة على منتخبات تحتل حالياً المراكز 18 (السنغال)، و63 (العراق)، و21 (النرويج)، و37 (السويد). في المقابل، يوجد منتخب باراغواي، منافسها القادم يوم (السبت)، في المركز الـ34 عالمياً في تصنيف «فيفا»، وفي حال اجتيازه عقبة خصمه القادم، سوف يلتقي المنتخب الفرنسي في دور الثمانية مع الفائز من لقاء المغرب، المصنف السادس، وكندا المصنفة رقم 30، في حين يحتل منتخب إسبانيا المركز الثالث في التصنيف، وهو الذي يشكل منافساً محتملاً لفريق ديشان بالدور قبل النهائي للمونديال.

إبهار المنافسين

وشدد غراهام بوتر، مدرب منتخب السويد، على أن منتخب فرنسا هو أفضل فريق رآه في كأس العالم. وقال: «بسبب لاعبي الأطراف، أحياناً فإنك تضطر إلى مضاعفة الرقابة عليهم لأنهم قادرون على التفوق عليك في المواجهات الفردية. كما أن لديهم مهاجماً قوياً في قلب الهجوم». وتابع: «لذا، فإنك ستواجه مشكلات في كلا الجانبين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم بناء الهجمات بفضل تحكمهم الجيد وقوة مدافعيهم، لذلك فإن اللعب المباشر ليس سهلاً أمامهم أيضاً». وتسعى فرنسا لتصبح ثالث دولة تصل للمباراة النهائية في كأس العالم خلال ثلاث نسخ متتالية بعد منتخبي ألمانيا (1982-1990) والبرازيل (1994-2002). وكشف لاعب الوسط أوريليان تشواميني، أحد أعضاء فريق مونديال 2022: «لدينا ذكريات رائعة، وأخرى سيئة لما حدث في آخر مشاركة لنا في كأس العالم. الجميع مستعدون للقتال وبذل كل ما في وسعهم لضمان فخر الشعب الفرنسي بنا».