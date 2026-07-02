من المحاضرات الطويلة إلى الفيديوهات القصيرة... عصر «تيك توك» يهزم فلسفة بييلسا

لم يكن خروج منتخب الأوروغواي من كأس العالم 2026 مجرد نهاية مخيبة لمسيرة أحد أعرق منتخبات أميركا الجنوبية، بل تحوّل إلى مناسبة كشفت صداماً صامتاً بين جيلين مختلفين داخل كرة القدم الحديثة.

ففي مؤتمره الصحافي الوداعي الطويل، كشف المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، المعروف بهوسه بالتفاصيل والتحليل، أن لاعبي الأوروغواي طلبوا منه تقليص الاجتماعات الفنية وتخفيف كمية المعلومات التي يقدمها لهم.

وقال بييلسا إن أول ما أبلغه به اللاعبون هو أنهم يتلقون كمّاً كبيراً من المعلومات، ما دفعه إلى تقليص المحتوى إلى أقل من النصف، قبل أن يطلبوا لاحقاً مزيداً من الاختصار والتباعد بين الجلسات، حتى لا يتحول التركيز إلى عبء ذهني.

وبكلمات المدرب الأرجنتيني، فإن اللاعبين أخبروه بوجود «فائض في المعلومات»؛ لذلك قرر تقليص كل شيء إلى أقل من النصف.

وبالنسبة لمدرب بنى اسمه على دراسة كل تفصيل، لم يكن الأمر مجرد تعديل في طريقة العمل، بل بدا كأنه اعتراف بأن العالم الذي صنع فلسفته التدريبية لم يعد كما كان. فبييلسا، الذي اعتاد المحاضرات الطويلة والتحليل الدقيق، وجد نفسه أمام جيل يُفضل الرسائل المختصرة، والمقاطع السريعة، والمعلومة المباشرة.

ومن هنا، لم تعد القصة كروية فقط، بل أصبحت انعكاساً لعصر كامل، عصر «تيك توك» و«إنستغرام ريلز» و«يوتيوب شورتس»؛ حيث تتنافس المنصات على ثوانٍ معدودة من انتباه المستخدم، وحيث أصبحت السرعة والاختصار جزءاً من طريقة تلقي المعرفة.

هذا التحول لم يقتصر على كرة القدم. ففي الشركات، أصبحت الاجتماعات أقصر وأكثر مباشرة. وفي الجامعات والمدارس، بدأت المحاضرات الطويلة تفسح المجال لمحتوى مقسم إلى وحدات صغيرة، مع اعتماد أكبر على الصورة والتفاعل. وفي الإعلام، باتت العناوين أسرع، والفيديوهات أقصر، والمنافسة على جذب المشاهد في الثواني الأولى أشد من أي وقت مضى.

ومن هذه الزاوية، تبدو أزمة بييلسا مع لاعبيه صورة مصغرة عن علاقة المرسل بالمتلقي في العصر الرقمي، فالمدرب الأرجنتيني يُمثل جيلاً تربّى على الصبر والتحليل والقراءة الطويلة، في حين ينتمي كثير من لاعبيه إلى جيل نشأ وسط الإشعارات والمقاطع القصيرة والتدفق المستمر للمحتوى.

المفارقة أن بييلسا لم يواجه هذا الواقع بالعناد، بل استجاب. فقد اختصر الاجتماعات إلى دقائق معدودة، وقسّم المواد الفنية إلى أجزاء أسهل، وقال إنه قبل مباراة إسبانيا طلب منه اللاعبون تناول بعض الأمور بطريقة مختلفة، لأن كثرة المعلومات كانت تربكهم وتغمرهم؛ لذلك جعل المحاضرات لا تتجاوز 10 دقائق، وأكثر وضوحاً وسهولة في الاستيعاب.

لكن النتيجة، كما قال هو نفسه، لم تكن ناجحة، فالتنازلات في طريقة الشرح والتدريب لم تمنع الأوروغواي من الخروج المبكر، وبقي السؤال معلقاً: إلى أي حد يجب أن يتكيف المدرب مع الجيل الجديد؟ ومتى يُصبح الاختصار تهديداً لجوهر العمل الفني؟

تصريحات بييلسا لم تكن مجرد تعليق على إخفاق رياضي، بل شهادة من أحد أبرز منظري كرة القدم الحديثة على أن اللعبة تعيش التحولات نفسها التي تعيشها المدارس والشركات والجامعات ووسائل الإعلام.

وفي النهاية، ربما لا تتعلق القصة بخروج الأوروغواي وحده، بل بسؤال أكبر: هل يجب على أصحاب الخبرة اختصار رسائلهم دائماً لمجاراة إيقاع العصر، أم أن الجيل الجديد مطالب أيضاً باستعادة فضيلة التركيز الطويل؟

بين المحاضرة الطويلة والفيديو القصير، تبدو حكاية بييلسا مع لاعبيه قصة جيل كامل يحاول التعايش مع عالم بات يختصر كل شيء في ثوانٍ معدودة.