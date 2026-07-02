لورا مهندسة سباقات «فورمولا1»: أتقبل صراخ السائقين لكن عدم الاحترام مرفوض

هل يمكن إلغاء البطاقة الحمراء لفولارين بالوغون؟ شرح لقواعد الاستئناف في كأس العالم

شكّلت البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون النقطة السلبية الوحيدة في ليلة مثالية لمنتخب بلاده، بعدما قاده إلى الفوز على البوسنة والهرسك والتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم.

وبحسب شبكة «The Athletic»، تلقى المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 61 من المباراة التي أقيمت في سانتا كلارا، إثر تدخل على مدافع البوسنة طارق محارموفيتش. وبدا بالوغون متأثراً بقرار الحكم البرازيلي رافاييل كلاوس، بينما حرص زملاؤه على مواساته أثناء خروجه من أرض الملعب.

ورغم النقص العددي، نجح المنتخب الأميركي في الحفاظ على تقدمه الذي افتتحه بالوغون بنفسه، قبل أن يؤكد مالك تيلمان الانتصار بهدف ثانٍ من ركلة حرة، ليحجز المنتخب الأميركي موعداً مع بلجيكا في دور الـ16، وهي المباراة التي سيغيب عنها بالوغون بسبب الإيقاف.

لماذا أشهر الحكم البطاقة الحمراء؟

بدأت اللقطة عندما أرسل أنتوني روبنسون كرة طويلة على الجهة اليسرى، وحاول بالوغون التمركز أمام المدافع محارموفيتش، لكنه سقط فوق ساق منافسه، وانزلقت قدمه على ربلة ساق المدافع قبل أن تستقر على كاحله.

ورغم أن اللقطة بدت للوهلة الأولى غير متعمدة، فإن الإعادة البطيئة أظهرت قوة الاحتكاك، مما دفع حكم الفيديو إلى استدعاء الحكم لمراجعة اللقطة عبر الشاشة الجانبية.

وبعد مراجعة الإعادة، أعلن كلاوس أن المخالفة تندرج تحت بند «اللعب العنيف الجسيم»، ليشهر البطاقة الحمراء المباشرة.

ماذا تنص لوائح كأس العالم؟

تنص المادة 10.5 من لوائح كأس العالم 2026 على أن أي لاعب أو مسؤول يُطرد ببطاقة حمراء مباشرة، أو نتيجة حصوله على إنذار ثانٍ، يُوقف تلقائياً عن المباراة التالية لمنتخبه، مع احتفاظ لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم بحق فرض عقوبات إضافية إذا رأت ذلك مناسباً.

أما إذا انتهت مشاركة المنتخب قبل تنفيذ الإيقاف، فإن العقوبة تُرحّل إلى المباراة الرسمية التالية للمنتخب، وفقاً للوائح الانضباط الخاصة بـ«فيفا».

هل يمكن الاستئناف على البطاقة الحمراء؟ لا.

وأكد مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم لـ«The Athletic» أن المنتخبات لا تملك حق الاستئناف على البطاقة الحمراء أو عقوبة الإيقاف التلقائي المترتبة عليها.

ويستند ذلك إلى المادة 66.4 من لائحة الانضباط، التي تنص على أن الطرد يؤدي تلقائياً إلى الإيقاف عن المباراة التالية، مع منح الهيئات القضائية في «فيفا» صلاحية فرض عقوبات إضافية عند الضرورة.

وبالتالي، سيغيب بالوغون عن مواجهة بلجيكا في دور الـ16، مع احتمال تمديد العقوبة إذا قررت لجنة الانضباط أن المخالفة تستوجب إيقافاً أطول.

هل سبق أن شدد «فيفا» عقوبات مماثلة؟ نعم.

ففي هذه النسخة من كأس العالم، اكتفى «فيفا» بإيقاف لاعب باراغواي ميغيل ألميرون مباراة واحدة بعد مخالفته، بينما شدد عقوبة لاعب وسط قطر عاصم ماديبو إلى خمس مباريات، بعدما تسبب تدخله في كسر ساق لاعب كندا إسماعيل كونيه.

هل يستطيع بالوغون حضور مباراة بلجيكا؟

يحق للمهاجم الأميركي حضور المباراة من مدرجات الملعب، لكنه لن يتمكن من الوجود في محيط أرضية الملعب أو الدخول إلى غرفة الملابس أو النفق المؤدي إلى الملعب أو المنطقة الفنية.

كما تمنعه اللوائح من المشاركة في الإحماء أو الجلوس على مقاعد البدلاء طوال فترة المباراة، على أن يكتفي بمتابعتها من المدرجات.