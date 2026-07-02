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رانغنيك مدرب النمسا: مواجهة إسبانيا «مباراة حياة أو موت»

رالف رانغنيك (د.ب.أ)
رالف رانغنيك (د.ب.أ)
  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • لوس أنجليس الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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رانغنيك مدرب النمسا: مواجهة إسبانيا «مباراة حياة أو موت»

رالف رانغنيك (د.ب.أ)
رالف رانغنيك (د.ب.أ)

يتأهب منتخب النمسا لاختبار من العيار الثقيل بمواجهة إسبانيا بطل أوروبا ضمن دور الـ32 لبطولة كأس العالم، وذلك بعد أحداث مثيرة عاشها في مباراته الماضية في كانساس.

وأكد رالف رانغنيك، مدرب النمسا: «فرصنا الأقل لتحقيق الفوز، إذا واجهنا إسبانيا 10 مرات ربما نخسر 7 أو 8 أو حتى 9 مباريات، ويجب أن نتأكد أن هذه المرة لن تكون المباراة العاشرة». وبعد مواجهة منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم في دور المجموعات سيكون منتخب النمسا أمام تحد كبير أمام نظيره الإسباني الذي يضم وفرة من أفضل لاعبي العالم، وحافظ على نظافة شباكه في المونديال حتى الآن.

وتنتظر النمسا مهمة صعبة في أول مباراة إقصائية للفريق منذ مونديال 1982 بإسبانيا، لكن الفريق أظهر روحاً قتالية ساهمت في خروجه بتعادل مثير مع الجزائر بنتيجة 3-3 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ويثق رانغنيك في أن فريقه سيواصل الأداء بشراسة رغم أن فرصه تبقى الأضعف أمام إسبانيا.

وأضاف مدرب النمسا: «يجب أن يكون جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم، ونتميز فنياً وبدنياً، لقد لعبنا ضد أبطال العالم، والآن سنواجه أبطال أوروبا، وإذا حققنا مفاجأة ربما نواجه البرتغال وكريستيانو رونالدو في المباراة المقبلة».

وتابع في تصريحاته التي نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «ليس لدينا ما نخسره أمام إسبانبا، بل بإمكاننا أن نربح الكثير، ويجب أن نبذل أقصى ما في وسعنا وكأنها مباراة حياة أو موت، يجب أن نكو في أتم الجاهزية».

ويستعد منتخب النمسا لمواجهة إسبانيا وسط أجواء من النشوة بعد التعادل مع الجزائر في كانساس بمواجهة تاريخية في كأس العالم، حيث تقدمت الجزائر بنتيجة 3-2 بهدف رياض محرز في الدقيقة 93 من الوقت الأصلي، قبل أن يتعادل ساشا كالايدزيتش في اللحظات الأخيرة.

وقال رانغنيك: «لا أتذكر طوال مسيرتي التدريبية على مدار 40 عاماً أن عشت إثارة بهذا الشكل، ولا أعتقد أنها ستتكرر لسنوات، لقد كانت مباراة مذهلة».

وختم رانغنيك: «مهما كان مصيرنا أمام إسبانيا سواء تأهلنا أم لا، مواجهة الجزائر ستبقى آخر 120 ثانية عالقة في أذهان اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، وكذلك الجماهير سواء في الملعب أو شاشات التليفزيون».

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هل يمكن إلغاء البطاقة الحمراء لفولارين بالوغون؟ شرح لقواعد الاستئناف في كأس العالم

لحظة طرد بالغون بالبطاقة الحمراء (أ.ب)
لحظة طرد بالغون بالبطاقة الحمراء (أ.ب)
  • سانتا كلارا الولايات المتحدة: The Athletic
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  • سانتا كلارا الولايات المتحدة: The Athletic
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هل يمكن إلغاء البطاقة الحمراء لفولارين بالوغون؟ شرح لقواعد الاستئناف في كأس العالم

لحظة طرد بالغون بالبطاقة الحمراء (أ.ب)
لحظة طرد بالغون بالبطاقة الحمراء (أ.ب)

شكّلت البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون النقطة السلبية الوحيدة في ليلة مثالية لمنتخب بلاده، بعدما قاده إلى الفوز على البوسنة والهرسك والتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم.

وبحسب شبكة «The Athletic»، تلقى المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 61 من المباراة التي أقيمت في سانتا كلارا، إثر تدخل على مدافع البوسنة طارق محارموفيتش. وبدا بالوغون متأثراً بقرار الحكم البرازيلي رافاييل كلاوس، بينما حرص زملاؤه على مواساته أثناء خروجه من أرض الملعب.

ورغم النقص العددي، نجح المنتخب الأميركي في الحفاظ على تقدمه الذي افتتحه بالوغون بنفسه، قبل أن يؤكد مالك تيلمان الانتصار بهدف ثانٍ من ركلة حرة، ليحجز المنتخب الأميركي موعداً مع بلجيكا في دور الـ16، وهي المباراة التي سيغيب عنها بالوغون بسبب الإيقاف.

لماذا أشهر الحكم البطاقة الحمراء؟

بدأت اللقطة عندما أرسل أنتوني روبنسون كرة طويلة على الجهة اليسرى، وحاول بالوغون التمركز أمام المدافع محارموفيتش، لكنه سقط فوق ساق منافسه، وانزلقت قدمه على ربلة ساق المدافع قبل أن تستقر على كاحله.

ورغم أن اللقطة بدت للوهلة الأولى غير متعمدة، فإن الإعادة البطيئة أظهرت قوة الاحتكاك، مما دفع حكم الفيديو إلى استدعاء الحكم لمراجعة اللقطة عبر الشاشة الجانبية.

وبعد مراجعة الإعادة، أعلن كلاوس أن المخالفة تندرج تحت بند «اللعب العنيف الجسيم»، ليشهر البطاقة الحمراء المباشرة.

ماذا تنص لوائح كأس العالم؟

تنص المادة 10.5 من لوائح كأس العالم 2026 على أن أي لاعب أو مسؤول يُطرد ببطاقة حمراء مباشرة، أو نتيجة حصوله على إنذار ثانٍ، يُوقف تلقائياً عن المباراة التالية لمنتخبه، مع احتفاظ لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم بحق فرض عقوبات إضافية إذا رأت ذلك مناسباً.

أما إذا انتهت مشاركة المنتخب قبل تنفيذ الإيقاف، فإن العقوبة تُرحّل إلى المباراة الرسمية التالية للمنتخب، وفقاً للوائح الانضباط الخاصة بـ«فيفا».

هل يمكن الاستئناف على البطاقة الحمراء؟ لا.

وأكد مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم لـ«The Athletic» أن المنتخبات لا تملك حق الاستئناف على البطاقة الحمراء أو عقوبة الإيقاف التلقائي المترتبة عليها.

ويستند ذلك إلى المادة 66.4 من لائحة الانضباط، التي تنص على أن الطرد يؤدي تلقائياً إلى الإيقاف عن المباراة التالية، مع منح الهيئات القضائية في «فيفا» صلاحية فرض عقوبات إضافية عند الضرورة.

وبالتالي، سيغيب بالوغون عن مواجهة بلجيكا في دور الـ16، مع احتمال تمديد العقوبة إذا قررت لجنة الانضباط أن المخالفة تستوجب إيقافاً أطول.

هل سبق أن شدد «فيفا» عقوبات مماثلة؟ نعم.

ففي هذه النسخة من كأس العالم، اكتفى «فيفا» بإيقاف لاعب باراغواي ميغيل ألميرون مباراة واحدة بعد مخالفته، بينما شدد عقوبة لاعب وسط قطر عاصم ماديبو إلى خمس مباريات، بعدما تسبب تدخله في كسر ساق لاعب كندا إسماعيل كونيه.

هل يستطيع بالوغون حضور مباراة بلجيكا؟

يحق للمهاجم الأميركي حضور المباراة من مدرجات الملعب، لكنه لن يتمكن من الوجود في محيط أرضية الملعب أو الدخول إلى غرفة الملابس أو النفق المؤدي إلى الملعب أو المنطقة الفنية.

كما تمنعه اللوائح من المشاركة في الإحماء أو الجلوس على مقاعد البدلاء طوال فترة المباراة، على أن يكتفي بمتابعتها من المدرجات.

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الرياضة رياضة عالمية

بابي غاي يقرر عدم تمثيل السنغال إذا استمر تياو مدرباً

بابي غاي (د.ب.أ)
بابي غاي (د.ب.أ)
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بابي غاي يقرر عدم تمثيل السنغال إذا استمر تياو مدرباً

بابي غاي (د.ب.أ)
بابي غاي (د.ب.أ)

قال بابي غاي، لاعب خط وسط السنغال، إنه لن ينضم إلى تشكيلة منتخب بلاده طالما بقي الجهاز الفني الحالي في منصبه، وذلك بعد خروج فريقه من كأس العالم لكرة القدم، أمس (الأربعاء).

وفرطت السنغال في تقدمها بهدفين أمام بلجيكا، قبل أن تخسر 3 - 2 في الوقت الإضافي من مباراة دور الـ32.

وكتب غاي (27 عاماً) على مواقع التواصل الاجتماعي: «سأعود لأتحدث إليكم قليلاً عن الإقصاء. لكنني أعلن اليوم أنه طالما بقي الجهاز الفني الحالي في منصبه، فسأبتعد عن المنتخب الوطني».

وبدا أن السنغال في طريقها للتقدم إلى دور الـ16، بعد أن وضعها حبيب ديارا وإسماعيلا سار في المقدمة.

واستبدل غاي، الذي سجل هدفين في البطولة، بعد مرور نحو ساعة من زمن اللقاء، بعد أن قرر المدرب بابي تياو الدفع بلامين كمارا بدلاً منه، في محاولة من السنغال للحفاظ على تقدمها.

لكن بلجيكا سجلت هدفين في آخر 4 دقائق عن طريق روميلو لوكاكو ويوري تيليمانس لتدرك التعادل، وتدفع المباراة إلى الوقت الإضافي.

وأكملت بلجيكا عودتها عندما سجل تيليمانس ركلة جزاء ارتكبها البديل كمارا، واحتسبت بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

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«مونديال 2026»: سكالوني سيخوض مباراته الـ100 مع الأرجنتين ضد الرأس الأخضر

ليونيل سكالوني (رويترز)
ليونيل سكالوني (رويترز)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: سكالوني سيخوض مباراته الـ100 مع الأرجنتين ضد الرأس الأخضر

ليونيل سكالوني (رويترز)
ليونيل سكالوني (رويترز)

سيخوض ليونيل سكالوني مباراته الـ100 مدرباً لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم، عندما يقوده يوم الجمعة أمام الرأس الأخضر في دور الـ32 من «كأس العالم» في أميركا الشمالية، في محطة جديدة ضمن حقبة ذهبية لـ«ألبيسيليستي».

وتمكن المدرب البالغ 48 عاماً من تحويل منتخب يقوده الأسطوري ليونيل ميسي إلى آلة لحصد الألقاب في أميركا الجنوبية وعلى الساحة العالمية.

وكان سكالوني اسماً غير معروف نسبياً، مع خبرة تدريبية محدودة، عندما خلف خورخي سامباولي مؤقتاً بعد أسابيع من «مونديال 2018».

ومنذ ذلك الحين، قاد المنتخب إلى إحراز لقبين في «كوبا أميركا» عامي 2021 و2024، وحقق الفوز عام 2022 في «فيناليسيما»؛ المباراة القارية التي تجمع بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية.

لكن أبرز إنجازاته تمثل في قيادة الأرجنتين إلى إحراز لقبها الثالث بـ«كأس العالم» في قطر عام 2022، بعد الفوز على فرنسا في نهائي مثير بركلات الترجيح.

وشهد ملعب «لوسيل» تتويج ميسي، منهياً انتظاراً استمر 36 عاماً منذ تتويج منتخب دييغو مارادونا في المكسيك عام 1986.

وكان مارادونا نفسه أبدى شكوكاً حيال تعيين سكالوني؛ المدافع السابق الذي لعب لأندية عدة؛ بينها ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني، ولاتسيو الإيطالي.

وقال النجم الأرجنتيني حينها بعبارات قاسية: «سكالوني شخص رائع، لكنه لا يستطيع حتى تنظيم حركة السير»، مفضلاً عودة خيراردو مارتينو.

وبالفعل، كانت خبرة سكالوني الدولية محدودة؛ إذ خاض 7 مباريات فقط مع بلاده لاعباً، وشارك مدة وجيزة إلى جانب ميسي الشاب في «مونديال 2006» بألمانيا. كما عمل مساعداً لسامباولي خلال «مونديال روسيا 2018»، حين خرجت الأرجنتين من الدور ثمن النهائي؛ مما شكل نهاية مشوار سامباولي وبداية فرصة غير متوقعة لسكالوني الذي تحولت فترته المؤقتة عهداً مزدهراً.

وبات المنتخب الأرجنتيني يُعرف أيضاً باسم «سكالونيتا» تكريماً لمدربه الذي بنى أحد أنجح المنتخبات في العالم خلال السنوات الأخيرة.

وتولى سكالوني قيادة الأرجنتين في 99 مباراة، حقق خلالها 72 فوزاً، مع 18 تعادلاً، و9 هزائم، بينها سلسلة من 36 مباراة دون خسارة بين يوليو (تموز) 2019 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وسيبلغ مباراته الـ100 يوم الجمعة في ميامي أمام الرأس الأخضر، أحد المنتخبات المشاركة حديثاً، في الدور الثاني من «كأس العالم».

وتبدو طريق الأرجنتين نحو نصف النهائي المحتمل ممهدة نسبياً.

وأقر سكالوني بأنه لم يكن يتوقع الوصول إلى 100 مباراة، لكنه شدد على أنه لا يفكر حالياً في إرثه، في ظل سعيه إلى تحقيق لقب ثانٍ توالياً.

وقال: «بصراحة؛ لم أفكر في الأمر كثيراً»، مضيفاً: «لا يشغلني ما سيقوله الناس؛ ما يهمني هو أن يشعر الجميع بأنهم يتماهَون مع أسلوب المنتخب، وبأننا كنا منتخباً يمثل شعبه حقاً؛ لا أكثر».

وتابع: «هذا وحده يكفيني. لم أتخيل مطلقاً أن أصل إلى 100 مباراة في حياتي. إنه رقم كبير جداً، خصوصاً مع هذا القميص. سيكون الأمر لحظة رائعة عندما يحدث».

وبتواضعه وهدوئه واحترامه الهوية الكروية والثقافية للأرجنتين، نجح سكالوني في بناء مجموعة متماسكة حول ميسي؛ النجم الأبرز للمنتخب.

كما وفّر الأسس التكتيكية والقدرة على إدارة اللاعبين؛ مما سمح لميسي أخيراً بتحقيق النجاح الذي لطالما سعى إليه مع المنتخب.

وسجل ميسي (39 عاماً) الذي يتصدر سباق «الحذاء الذهبي» في المونديال بـ6 أهداف بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي، 58 هدفاً في 74 مباراة تحت قيادة سكالوني (بمعدل 0.78 هدف في المباراة)، مقابل 65 هدفاً في 128 مباراة قبل ذلك (0.51).

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد بدأ الاتحاد الأرجنتيني بالفعل مفاوضات لتمديد عقد سكالوني الذي ينتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 5 سنوات إضافية.

وكان المدرب لمح بشكل مقتضب إلى إمكانية الاستقالة عام 2023 بعد الفوز على البرازيل في «ماراكانا» ضمن تصفيات كأس العالم في أميركا الجنوبية، لكنه أبدى انفتاحه حالياً على تجديد عقده.

وقال لراديو «لا ريد»: «في الوقت الحالي، التركيز منصبّ على (كأس العالم). الأمر ليس عاجلاً بالنسبة إليّ، ولا أعتقد أنه كذلك بالنسبة إلى الاتحاد» الأرجنتيني لكرة القدم.

وختم قائلاً: «إذا اتفقنا جميعاً وسارت الأمور بشكل جيد، فلا أرى أي مشكلة».

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