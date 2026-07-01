«ويمبلدون»: كريتشيكوفا تقلب تأخرها أمام أندرييفا... وتتأهل

كافحت باربورا كريتشيكوفا، بطلة ويمبلدون السابقة، بعد تأخرها بمجموعة لتتفوق على المصنفة الخامسة ميرا أندريفا بنتيجة 4 - 6 و7 - 5 و6 - 4 اليوم الأربعاء، وتتأهل إلى الدور الثالث في نادي عموم إنجلترا للتنس.

وبدأت التشيكية كريتشيكوفا المباراة بقوة أمام الروسية البالغة من العمر 19 عاماً، والتي توجت بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى ببطولة فرنسا المفتوحة قبل أسابيع قليلة، لكن مستواها تراجع بعد تقدمها 3 - صفر لتجد نفسها متأخرة بمجموعة على الملعب الرئيسي.

واستعادت بطلة ويمبلدون 2024، والتي تملك أيضاً لقباً في بطولة فرنسا المفتوحة بخزينتها، إيقاعها في المجموعة التالية لتفرض مجموعة فاصلة، حيث بدا الإحباط واضحاً على أندريفا في مواجهة الأداء القوي لمنافستها.

وأنقذت أندريفا ست نقاط لحسم المباراة في المجموعة الفاصلة، لكنها لم تتمكن من منع كريتشيكوفا من عبور خط النهاية وتحقيق انتصارها الثاني فقط على اللاعبة الشابة.

وقالت كريتشيكوفا: «يا لها من مباراة. أعتقد أنها المرة الخامسة التي ألعب فيها ضد ميرا، ودائماً ما كانت المواجهة بمثابة معركة كبرى».

وأضافت: «إنها لاعبة شابة وفريدة من نوعها، والمستقبل كله أمامها. المباراة كانت صعبة للغاية، لكنني سعيدة حقاً لأننا تمكنا من تقديم عرض رائع. لقد قاتلنا حتى النقطة الأخيرة».

وتابعت: «أنا فخورة للغاية بنجاحي في الفوز على هذا الملعب الرئيسي الجميل، أفضل ملعب في العالم».

وستتطلع كريتشيكوفا الآن لمواجهة مواطنتها التشيكية نيكولا بارتونكوفا، في حين ألقت أندريفا بمضربها نحو مقعدها لتتحسر على الفرصة الضائعة بعد أن بلغت القمة في باريس.